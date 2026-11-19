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У четвер, 19 листопада, російські окупанти вдарили по житловому будинку в Ізюмі на Харківщині. Про це повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов, передає УНН.

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Наразі відомо про двох постраждалих. Під завалами можуть перебувати люди. Внаслідок удару зруйновано під'їзд. Також сталося загоряння квартири на п'ятому поверсі в будинку навпроти - зазначив Синєгубов.

Згодом він уточнив, що внаслідок удару постраждало 12 людей. Медики надають допомогу чотирьом дітям.

Нагадаємо

Раніше УНН повідомляв, що три людини постраждали внаслідок ворожої атаки БПЛА на Чугуїв Харківської області вночі 18 листопада.

Також УНН повідомляв, що росія протягом останньої доби продовжила атаки на енергетику в Україні, у тому числі вночі, вдаривши по підстанціях у трьох областях.