Внаслідок ворожих обстрілів Харківської області п'ятеро людей постраждали. Вночі дрон влучив у цивільне підприємство, спричинивши велику пожежу площею 1000 кв.м.
У Чугуєві ворожий безпілотник влучив у подвір'я п'ятиповерхівки, пошкодивши будинок та автомобілі. Внаслідок атаки постраждала дівчинка віком 1,7 років, яка отримала гостру реакцію на стрес.
Внаслідок атаки російських дронів на Київську область пошкоджено приватний будинок та сталося загоряння трави, постраждалих немає.
російські війська обстріляли два райони Харківської області. Вночі завдали удару дроном "Ланцет" по автошляху Харків-Богодухів-Охтирка, загорілась автівка. Один чоловік загинув через підрив на вибухонебезпечному предметі.
Російські війська атакували Богодухівський та Чугуївський райони Харківської області керованими авіабомбами. Пошкоджено житловий будинок, постраждалих немає.
Ворог здійснив понад 20 атак на Куп'янському напрямку Харківської області. Внаслідок обстрілів та атак безпілотниками постраждали 5 осіб, пошкоджено будинки та інфраструктуру.
За добу російські війська обстріляли 7 населених пунктів Харківської області. Внаслідок атак постраждали 5 цивільних осіб, пошкоджено житлові будинки та інфраструктуру.
У Харківській області за добу російські війська обстріляли 5 районів. Найбільше постраждала Куп'янщина, пошкоджено будинки та інфраструктуру, 8 мирних жителів отримали поранення.
Суд засудив двох громадян до 15 років ув'язнення за державну зраду. Вони збирали та передавали ворогу інформацію про розташування ЗСУ та об'єкти залізничної інфраструктури для планування диверсій.
Російські війська обстріляли населені пункти 4 районів Харківської області. Внаслідок ранкового удару по селу Івашки постраждала одна людина, пошкоджено будівлі та інфраструктуру в інших селах.
Українські правоохоронці встановили особи двох російських військових, які катували полонених на Харківщині. Їм заочно оголошено підозру за порушення законів та звичаїв війни.
У Харківській області локалізовано велику лісову пожежу на площі 1581 га. За тиждень в регіоні виникло 561 пожежа в природних екосистемах, з них 15 лісових, загальною площею понад 2300 га.
Російські війська обстріляли селище Шийківка на Харківщині, поранивши двох літніх людей. Загалом за добу зафіксовано п'ять ворожих обстрілів у регіоні, постраждали четверо цивільних.
Російські війська обстріляли ферму у Шестаковому, поранивши двох людей. За добу зафіксовано низку атак у Куп'янському та Чугуївському районах, пошкоджено будівлі та інфраструктуру.
У 5 районах Харківської області комендантська година діятиме з 17:00 до 9:00. Це викликано безпековою ситуацією та необхідністю протидії ДРГ, жителям пропонують евакуюватися.
Російські війська обстріляли Золочів, пошкодивши будинки та електромережі. За добу в Харківській області внаслідок ворожих обстрілів постраждало 7 людей, включаючи 4 дітей.
За добу російські війська обстріляли Харківську область 16 керованими авіабомбами, 3 ракетами та FPV-дроном. Пошкоджено цивільні об'єкти у кількох районах, постраждалих немає.
У Куп'янську внаслідок обстрілу поранено 71-річного чоловіка. В інших районах Харківської області зафіксовано пошкодження та руйнування приватних будинків, господарчих споруд та автомобіля.
Внаслідок ворожого обстрілу в селі Лозова Чугуївського району виникли пожежі у приватному секторі. Рятувальники ліквідували займання, але було знищено понад 100 голів свійської птиці, жертв серед цивільних немає.
Окупанти атакували Куп'янськ КАБом, обстріляли два райони та Харків. У Харкові через ракетний удар горіло приміщення об'єкта інфраструктури. Пошкоджено приватні будинки та лінії електромереж.
У селі Москалівка Харківської області окупанти обстріляли приватний сектор. Внаслідок атаки пошкоджено будинки та автомобіль, виникла пожежа, яку ліквідували рятувальники. Попередньо загинула 70-річна жінка.
На Харківщині зафіксовано 8 ворожих обстрілів у різних районах. Постраждало 8 мирних жителів, пошкоджено приватні будинки, сільський клуб. Найбільше постраждали Куп'янський та Чугуївський райони.
У Харківській області за минулу добу російські війська обстріляли кілька районів, пошкодивши будинки, кафе, автомийку та спричинивши пожежі.
За останню добу російські війська випустили 32 КАБи по населених пунктах Харківської області, також поранили 68-річну жінку у Вовчанську та пошкодили кілька житлових будинків та об'єктів інфраструктури по всьому регіону.
Троє людей, віком 18, 43 та 63 роки, отримали поранення внаслідок підриву на вибуховому пристрої в селі Стариця Харківської області та були госпіталізовані.
3 людини загинули, 8 осіб отримали поранення внаслідок масованого авіаудару противника по житловому району в Харківській області, що призвело до руйнування будівель та пожеж на площі 1800 кв. м.
37-річному чоловіку у Харківській області повідомили про підозру у жорстокому поводженні з тваринами.
За минулу добу Харківська область зазнала 36 ударів КАБами з боку російських військ, обстріли призвели до того, що постраждали люди, руйнувань будівель та пошкоджень інфраструктури в різних районах і селах.
Вантажівка підірвалася на ворожій міні між селами в Чугуївському районі Харківської області, пошкодивши транспортний засіб, але залишивши водія неушкодженим, що стало приводом для початку досудового розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни.
Російські війська навмисно обстріляли пшеничне поле поблизу села Карасівка Харківської області, спричинивши пожежу, яка загрожувала знищити все 110-гектарне поле.