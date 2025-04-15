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Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
07:31 • 25241 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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14 квітня, 16:00 • 153398 перегляди

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Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 137364 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

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14 квітня, 11:31 • 133445 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 133741 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

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14 квітня, 09:52 • 195914 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

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14 квітня, 08:15 • 77494 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

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14 квітня, 06:46 • 164576 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

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На Харківщині через ворожі удари 5 поранених, сталася масштабна пожежа на підприємстві: показали наслідки

Внаслідок ворожих обстрілів Харківської області п'ятеро людей постраждали. Вночі дрон влучив у цивільне підприємство, спричинивши велику пожежу площею 1000 кв.м.

Війна • 17 березня, 08:48 • 180025 перегляди

Дрон окупантів атакував житловий будинок у Чугуєві: постраждала маленька дитина

У Чугуєві ворожий безпілотник влучив у подвір'я п'ятиповерхівки, пошкодивши будинок та автомобілі. Внаслідок атаки постраждала дівчинка віком 1,7 років, яка отримала гостру реакцію на стрес.

Війна • 14 січня, 01:43 • 87231 перегляди

Нічна атака дронів на Київщину: що відомо про наслідки та руйнування

Внаслідок атаки російських дронів на Київську область пошкоджено приватний будинок та сталося загоряння трави, постраждалих немає.

Війна • 28 жовтня, 07:12 • 17588 перегляди

Окупанти вночі вдарили "Ланцетом" по автошляху на Харківщині: загорілась автівка

російські війська обстріляли два райони Харківської області. Вночі завдали удару дроном "Ланцет" по автошляху Харків-Богодухів-Охтирка, загорілась автівка. Один чоловік загинув через підрив на вибухонебезпечному предметі.

Війна • 18 жовтня, 06:33 • 18365 перегляди

Армія рф вдарила по двох районах Харківщини: є пошкодження

Російські війська атакували Богодухівський та Чугуївський райони Харківської області керованими авіабомбами. Пошкоджено житловий будинок, постраждалих немає.

Війна • 17 жовтня, 06:05 • 20635 перегляди

Від ворожих атак у Харківській області постраждали четверо людей – ОВА

Ворог здійснив понад 20 атак на Куп'янському напрямку Харківської області. Внаслідок обстрілів та атак безпілотниками постраждали 5 осіб, пошкоджено будинки та інфраструктуру.

Війна • 13 жовтня, 06:44 • 23747 перегляди

На Харківщині через обстріли рф за добу п'ятеро постраждалих

За добу російські війська обстріляли 7 населених пунктів Харківської області. Внаслідок атак постраждали 5 цивільних осіб, пошкоджено житлові будинки та інфраструктуру.

Війна • 10 жовтня, 05:42 • 13505 перегляди

5 районів Харківщини зазнали атак рф, 8 постраждалих

У Харківській області за добу російські війська обстріляли 5 районів. Найбільше постраждала Куп'янщина, пошкоджено будинки та інфраструктуру, 8 мирних жителів отримали поранення.

Війна • 4 жовтня, 05:53 • 20574 перегляди

Допомагали рф зірвати постачання техніки на передову: брата і сестру з Харківщини засудили до 15 років

Суд засудив двох громадян до 15 років ув'язнення за державну зраду. Вони збирали та передавали ворогу інформацію про розташування ЗСУ та об'єкти залізничної інфраструктури для планування диверсій.

Війна • 3 жовтня, 13:14 • 15679 перегляди

На Харківщині росіяни обстріляли 4 райони, через ранкову атаку рф є постраждалий

Російські війська обстріляли населені пункти 4 районів Харківської області. Внаслідок ранкового удару по селу Івашки постраждала одна людина, пошкоджено будівлі та інфраструктуру в інших селах.

Війна • 26 вересня, 05:57 • 19459 перегляди

СБУ повідомила про підозру двом росіянам, які знущалися з українських полонених під час наступу на Харківщині

Українські правоохоронці встановили особи двох російських військових, які катували полонених на Харківщині. Їм заочно оголошено підозру за порушення законів та звичаїв війни.

Війна • 24 вересня, 13:28 • 13887 перегляди

Масштабну лісову пожежу локалізовано на Харківщині - ДСНС

У Харківській області локалізовано велику лісову пожежу на площі 1581 га. За тиждень в регіоні виникло 561 пожежа в природних екосистемах, з них 15 лісових, загальною площею понад 2300 га.

Суспільство • 23 вересня, 13:31 • 15815 перегляди

Армія рф ввечері вдарила КАБом по селищу на Харківщині: є постраждалі

Російські війська обстріляли селище Шийківка на Харківщині, поранивши двох літніх людей. Загалом за добу зафіксовано п'ять ворожих обстрілів у регіоні, постраждали четверо цивільних.

Війна • 23 вересня, 05:52 • 15679 перегляди

На Харківщині ворог вранці обстріляв ферму: є поранені

Російські війська обстріляли ферму у Шестаковому, поранивши двох людей. За добу зафіксовано низку атак у Куп'янському та Чугуївському районах, пошкоджено будівлі та інфраструктуру.

Війна • 20 вересня, 06:17 • 13349 перегляди

Посилена комендантська година на Харківщині буде діяти у 5 районах - ОВА

У 5 районах Харківської області комендантська година діятиме з 17:00 до 9:00. Це викликано безпековою ситуацією та необхідністю протидії ДРГ, жителям пропонують евакуюватися.

Суспільство • 13 серпня, 08:35 • 39688 перегляди

Ворог вранці обстріляв Золочів на Харківщині. За добу в області через удари рф 7 постраждалих

Російські війська обстріляли Золочів, пошкодивши будинки та електромережі. За добу в Харківській області внаслідок ворожих обстрілів постраждало 7 людей, включаючи 4 дітей.

Війна • 13 серпня, 05:51 • 38345 перегляди

Армія рф вдарила по Харківщині 16 КАБами, 3 ракетами та FPV-дроном

За добу російські війська обстріляли Харківську область 16 керованими авіабомбами, 3 ракетами та FPV-дроном. Пошкоджено цивільні об'єкти у кількох районах, постраждалих немає.

Війна • 4 серпня, 06:53 • 104080 перегляди

Харківщина: ворог вранці вдарив по Куп'янську, є поранений

У Куп'янську внаслідок обстрілу поранено 71-річного чоловіка. В інших районах Харківської області зафіксовано пошкодження та руйнування приватних будинків, господарчих споруд та автомобіля.

Війна • 30 липня, 05:40 • 24462 перегляди

Обстріл на Харківщині: пожежа знищила понад 100 голів птиці

Внаслідок ворожого обстрілу в селі Лозова Чугуївського району виникли пожежі у приватному секторі. Рятувальники ліквідували займання, але було знищено понад 100 голів свійської птиці, жертв серед цивільних немає.

Суспільство • 29 липня, 19:34 • 31113 перегляди

Харківщина: росіяни за добу вдарили по Харкову і двох районах, уночі атакували Куп'янськ КАБом

Окупанти атакували Куп'янськ КАБом, обстріляли два райони та Харків. У Харкові через ракетний удар горіло приміщення об'єкта інфраструктури. Пошкоджено приватні будинки та лінії електромереж.

Війна • 29 липня, 05:35 • 25371 перегляди

На Харківщині внаслідок обстрілу загинула 70-річна жінка

У селі Москалівка Харківської області окупанти обстріляли приватний сектор. Внаслідок атаки пошкоджено будинки та автомобіль, виникла пожежа, яку ліквідували рятувальники. Попередньо загинула 70-річна жінка.

Суспільство • 27 липня, 18:45 • 59742 перегляди

На Харківщині через атаки рф 8 постраждалих, пошкоджено будинки та клуб

На Харківщині зафіксовано 8 ворожих обстрілів у різних районах. Постраждало 8 мирних жителів, пошкоджено приватні будинки, сільський клуб. Найбільше постраждали Куп'янський та Чугуївський райони.

Війна • 26 липня, 06:12 • 29991 перегляди

На Харківщині під ранок ворог вдарив КАБом по Боровій, пошкоджено кафе та автомийку

У Харківській області за минулу добу російські війська обстріляли кілька районів, пошкодивши будинки, кафе, автомийку та спричинивши пожежі.

Війна • 17 липня, 05:54 • 38103 перегляди

Ворог за добу випустив 32 КАБи по Харківщині, через обстріли постраждала літня жінка

За останню добу російські війська випустили 32 КАБи по населених пунктах Харківської області, також поранили 68-річну жінку у Вовчанську та пошкодили кілька житлових будинків та об'єктів інфраструктури по всьому регіону.

Війна • 13 липня, 06:27 • 29955 перегляди

У Харківській області троє людей підірвалися на вибухівці

Троє людей, віком 18, 43 та 63 роки, отримали поранення внаслідок підриву на вибуховому пристрої в селі Стариця Харківської області та були госпіталізовані.

Суспільство • 12 липня, 08:22 • 26040 перегляди

Масований ворожий обстріл у Харківській області: 3 людей загинуло, 8 осіб отримали поранення

3 людини загинули, 8 осіб отримали поранення внаслідок масованого авіаудару противника по житловому району в Харківській області, що призвело до руйнування будівель та пожеж на площі 1800 кв. м.

Суспільство • 12 липня, 05:00 • 22490 перегляди

Повісив на трубі та добивав обухом сокири: чоловікові загрожує до 8 років ув'язнення за намагання вбити двох собак

37-річному чоловіку у Харківській області повідомили про підозру у жорстокому поводженні з тваринами.

Суспільство • 11 липня, 13:14 • 13297 перегляди

По Харківщині за добу ворог випустив 36 КАБів, під ранок вдарив по Куп'янщині

За минулу добу Харківська область зазнала 36 ударів КАБами з боку російських військ, обстріли призвели до того, що постраждали люди, руйнувань будівель та пошкоджень інфраструктури в різних районах і селах.

Війна • 4 липня, 06:10 • 25635 перегляди

Вантажівка на Харківщині підірвалась на ворожій міні

Вантажівка підірвалася на ворожій міні між селами в Чугуївському районі Харківської області, пошкодивши транспортний засіб, але залишивши водія неушкодженим, що стало приводом для початку досудового розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни.

Війна • 2 липня, 12:56 • 19955 перегляди

Намагаються знищити майбутній урожай: на Харківщині окупанти обстріляли пшеничне поле, спалахнула пожежа

Російські війська навмисно обстріляли пшеничне поле поблизу села Карасівка Харківської області, спричинивши пожежу, яка загрожувала знищити все 110-гектарне поле.

Війна • 1 липня, 17:18 • 22176 перегляди