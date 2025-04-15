По Харківщині за добу ворог випустив 36 КАБів, під ранок вдарив по Куп'янщині

За минулу добу Харківська область зазнала 36 ударів КАБами з боку російських військ, обстріли призвели до того, що постраждали люди, руйнувань будівель та пошкоджень інфраструктури в різних районах і селах.