Будинок на Харківщині, де жив філософ Григорій Сковорода, вимагають передати громаді: за справу взялась прокуратура
Київ • УНН
Прокуратура Харківщини через суд домагається передачі в комунальну власність будинку, де мешкав Григорій Сковорода. Пам'ятка занепадає через відсутність оформленого права власності, що унеможливлює її охорону та фінансування.
На Харківщині прокуратура через суд домагається передачі в комунальну власність будинку у селищі Великий Бурлук, де у XVIII столітті мешкав філософ Григорій Сковорода. Пам’ятка історії нині занепадає, оскільки громада досі не оформила на неї право власності, що позбавляє об’єкт охорони. Про це повідомила Харківська обласна прокуратура, пише УНН.
Куп'янська окружна прокуратура Харківської області ініціювала передачу у комунальну власність пам'ятки історії місцевого значення - будинок у селищі Великий Бурлук, де у 80-х роках XVIII століття жив філософ Григорій Сковорода. Площа вказаного об'єкта становить 1587 кв. м, вартість - понад 39 млн гривень
Раніше Харківський окружний адміністративний суд підтвердив позицію прокуратури й визнав бездіяльність Великобурлуцької селищної ради. Установа зобов'язала сільраду вжити заходів для визнання будинку безхазяйним майном. Рішення також залишено в силі суду апеляційної інстанції.
Будинок, у якому колись мешкав Григорій Сковорода, офіційно внесли до реєстру як безхазяйне майно. Однак територіальна громада досі не оформила на нього право власності, тож об’єкт залишився без належної охорони й поступово занепадає.
У прокуратурі наголошують: поки будівля юридично "нічийна", вона не може отримати ані охоронного статусу, ані фінансування на ремонт і реставрацію. Це створює реальну загрозу втрати унікальної пам’ятки культурної спадщини.
Крім того, занедбані споруди становлять небезпеку для місцевих жителів: вони можуть перетворитися на осередки антисанітарії, стати притулком для незаконного проживання або ж місцем вчинення правопорушень.
Оформлення комунальної власності дозволить не лише врятувати будинок, а й зробить його керованим ресурсом громади - з можливістю відновлення, облаштування і використання в культурних чи туристичних цілях.
Заяву щодо передачі будинку у комунальну власність вже передано на розгляд до Чугуївського міського суду Харківської області
Довідка
У період воєнного стану функції Великобурлуцької селищної ради виконує Великобурлуцька селищна військова адміністрація Куп’янського району.
