Дом на Харьковщине, где жил философ Григорий Сковорода, требуют передать громаде: за дело взялась прокуратура

$41.390.07
48.190.08
ukenru
12:35 • 21583 просмотра
Персеиды 2025: как увидеть метеорный дождь года, несмотря на яркую ЛунуPhoto
Эксклюзив
10:23 • 44316 просмотра
"Кто же как не они, если они уникальны" − Нина Южанина о перспективах резидентства авиационных предприятий в Defence City
Эксклюзив
09:52 • 35997 просмотра
Прокуратура будет выяснять, законно ли закрыли дело главного юриста НБУ ЗимыPhoto
Эксклюзив
07:41 • 90179 просмотра
Возобновление деятельности аэропортов в Украине: в министерстве развития общин назвали условияPhoto
Эксклюзив
11 августа, 06:00 • 108287 просмотра
Неделя контрастов и глубоких процессов: гороскоп для всех знаков Зодиака на 11–17 августаPhoto
11 августа, 05:15 • 96238 просмотра
Экспорт оружия как шаг к Победе
10 августа, 08:18 • 68345 просмотра
Силы обороны освободили Бессаловку в Сумской области
Эксклюзив
9 августа, 14:11 • 117126 просмотра
Есть прекрасный момент, чтобы завершить войну: астролог ответил, чем могут закончиться переговоры путина и Трампа
9 августа, 13:49 • 204235 просмотра
Пять пугающих сериалов-ужасов: что посмотреть в жаркие выходныеVideo
9 августа, 06:10 • 129518 просмотра
Зеленский отреагировал на встречу Трампа и путина на Аляске: Украина готова к реальным решениям для мира, но землю оккупанту дарить не будет
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+22°
7м/с
46%
752мм
Популярные новости
Секретная служба США арендовала дом на Аляске для встречи Трампа и Путина - NYT11 августа, 06:46 • 88433 просмотра
Президент Азербайджана Алиев выделил $2 млн на помощь Украине08:11 • 29229 просмотра
Саботаж в суде? Как Кузьминых и адвокаты сорвали более половины заседаний по делу о взяткеPhoto10:29 • 38692 просмотра
Советник Ермака о переговорах Трампа и Путина: не думаю, что на Аляске будут приняты геостратегические решения10:29 • 30645 просмотра
Как путешествовать с младенцами на самолете комфортно и безопасно10:52 • 28778 просмотра
публикации
Персеиды 2025: как увидеть метеорный дождь года, несмотря на яркую ЛунуPhoto12:35 • 21474 просмотра
Как путешествовать с младенцами на самолете комфортно и безопасно10:52 • 28975 просмотра
Саботаж в суде? Как Кузьминых и адвокаты сорвали более половины заседаний по делу о взяткеPhoto10:29 • 38893 просмотра
"Кто же как не они, если они уникальны" − Нина Южанина о перспективах резидентства авиационных предприятий в Defence City
Эксклюзив
10:23 • 44199 просмотра
Возобновление деятельности аэропортов в Украине: в министерстве развития общин назвали условияPhoto
Эксклюзив
07:41 • 90078 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Кир Стармер
Андрій Єрмак
Нарендра Моди
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Аляска
Германия
Львовская область
Реклама
УНН Lite
Персеиды 2025: как увидеть метеорный дождь года, несмотря на яркую ЛунуPhoto12:35 • 21474 просмотра
Джерри Хейл и YARMAK удалили клип из-за обвинений актера Темляка в домашнем насилииVideo9 августа, 15:20 • 89962 просмотра
Пять пугающих сериалов-ужасов: что посмотреть в жаркие выходныеVideo9 августа, 13:49 • 204212 просмотра
Топ способов приготовить невероятно вкусный омлетPhoto8 августа, 11:15 • 354449 просмотра
Для быстрого перекуса: топ оригинальных бутербродов из разных уголков мираPhoto7 августа, 11:02 • 257115 просмотра
Актуальное
Facebook
Беспилотный летательный аппарат
Холм
Х-101
Пистолет

Дом на Харьковщине, где жил философ Григорий Сковорода, требуют передать громаде: за дело взялась прокуратура

Киев • УНН

 • 1256 просмотра

Прокуратура Харьковщины через суд добивается передачи в коммунальную собственность дома, где жил Григорий Сковорода. Памятник приходит в упадок из-за отсутствия оформленного права собственности, что делает невозможным его охрану и финансирование.

Дом на Харьковщине, где жил философ Григорий Сковорода, требуют передать громаде: за дело взялась прокуратура

В Харьковской области прокуратура через суд добивается передачи в коммунальную собственность дома в поселке Великий Бурлук, где в XVIII веке жил философ Григорий Сковорода. Памятник истории сейчас приходит в упадок, поскольку громада до сих пор не оформила на него право собственности, что лишает объект охраны. Об этом сообщила Харьковская областная прокуратура, пишет УНН.

Купянская окружная прокуратура Харьковской области инициировала передачу в коммунальную собственность памятника истории местного значения - дома в поселке Великий Бурлук, где в 80-х годах XVIII века жил философ Григорий Сковорода. Площадь указанного объекта составляет 1587 кв. м, стоимость - более 39 млн гривен 

- говорится в сообщении.

Ранее Харьковский окружной административный суд подтвердил позицию прокуратуры и признал бездействие Великобурлукского поселкового совета. Учреждение обязало сельсовет принять меры для признания дома бесхозяйным имуществом. Решение также оставлено в силе судом апелляционной инстанции.

Дом, в котором когда-то жил Григорий Сковорода, официально внесли в реестр как бесхозяйное имущество. Однако территориальная громада до сих пор не оформила на него право собственности, поэтому объект остался без надлежащей охраны и постепенно приходит в упадок.

В прокуратуре отмечают: пока здание юридически "ничье", оно не может получить ни охранного статуса, ни финансирования на ремонт и реставрацию. Это создает реальную угрозу утраты уникального памятника культурного наследия.

Кроме того, заброшенные сооружения представляют опасность для местных жителей: они могут превратиться в очаги антисанитарии, стать убежищем для незаконного проживания или же местом совершения правонарушений.

Оформление коммунальной собственности позволит не только спасти дом, но и сделает его управляемым ресурсом общины - с возможностью восстановления, обустройства и использования в культурных или туристических целях.

Заявление о передаче дома в коммунальную собственность уже передано на рассмотрение в Чугуевский городской суд Харьковской области

- отметили прокуроры.

Справка

В период военного положения функции Великобурлукского поселкового совета выполняет Великобурлукская поселковая военная администрация Купянского района.

Ремонт современного корпуса Охматдета продолжается: часть работ уже завершена05.08.25, 14:43 • 2260 просмотров

Алена Уткина

ОбществоКультура
Харьковская область
Чухуев
Купянск