Дом на Харьковщине, где жил философ Григорий Сковорода, требуют передать громаде: за дело взялась прокуратура
Киев • УНН
Прокуратура Харьковщины через суд добивается передачи в коммунальную собственность дома, где жил Григорий Сковорода. Памятник приходит в упадок из-за отсутствия оформленного права собственности, что делает невозможным его охрану и финансирование.
В Харьковской области прокуратура через суд добивается передачи в коммунальную собственность дома в поселке Великий Бурлук, где в XVIII веке жил философ Григорий Сковорода. Памятник истории сейчас приходит в упадок, поскольку громада до сих пор не оформила на него право собственности, что лишает объект охраны. Об этом сообщила Харьковская областная прокуратура, пишет УНН.
Купянская окружная прокуратура Харьковской области инициировала передачу в коммунальную собственность памятника истории местного значения - дома в поселке Великий Бурлук, где в 80-х годах XVIII века жил философ Григорий Сковорода. Площадь указанного объекта составляет 1587 кв. м, стоимость - более 39 млн гривен
Ранее Харьковский окружной административный суд подтвердил позицию прокуратуры и признал бездействие Великобурлукского поселкового совета. Учреждение обязало сельсовет принять меры для признания дома бесхозяйным имуществом. Решение также оставлено в силе судом апелляционной инстанции.
Дом, в котором когда-то жил Григорий Сковорода, официально внесли в реестр как бесхозяйное имущество. Однако территориальная громада до сих пор не оформила на него право собственности, поэтому объект остался без надлежащей охраны и постепенно приходит в упадок.
В прокуратуре отмечают: пока здание юридически "ничье", оно не может получить ни охранного статуса, ни финансирования на ремонт и реставрацию. Это создает реальную угрозу утраты уникального памятника культурного наследия.
Кроме того, заброшенные сооружения представляют опасность для местных жителей: они могут превратиться в очаги антисанитарии, стать убежищем для незаконного проживания или же местом совершения правонарушений.
Оформление коммунальной собственности позволит не только спасти дом, но и сделает его управляемым ресурсом общины - с возможностью восстановления, обустройства и использования в культурных или туристических целях.
Заявление о передаче дома в коммунальную собственность уже передано на рассмотрение в Чугуевский городской суд Харьковской области
Справка
В период военного положения функции Великобурлукского поселкового совета выполняет Великобурлукская поселковая военная администрация Купянского района.
