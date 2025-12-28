Трамп угощает украинскую делегацию стейками и кокосовыми креветками - СМИ

$41.930.00
49.430.00
ukenru
28 декабря, 11:58 • 15924 просмотра
Санкции, ПВО, финализация форматов шагов: Зеленский анонсировал переговоры с партнерами на фоне атак рф 2100 дронами и 94 ракетами
28 декабря, 11:16 • 28478 просмотра
Генштаб подтвердил поражение Сызранского НПЗ и других объектов оккупантов
28 декабря, 09:00 • 24145 просмотра
россия продолжает атаки на энергетику, до 40 тысяч потребителей без света, в Киеве и области до сих пор аварийные отключения - Минэнерго
Эксклюзив
28 декабря, 05:38 • 32672 просмотра
Год перелома, очищения и нового исторического выбора: астрологический прогноз для Украины на 2026 год
27 декабря, 20:03 • 40129 просмотра
100 млрд долларов, гарантии безопасности и не только: Зеленский озвучил темы предстоящего разговора с Трампом
27 декабря, 19:34 • 48824 просмотра
Канада выделяет Украине 2,5 млрд долларов на поддержку экономики: на что пойдут средстваVideo
27 декабря, 17:54 • 46821 просмотра
путин не откажется от территориальных притязаний в Украине: цели выходят за пределы оккупированных регионов - Atlantic Council
27 декабря, 15:52 • 33029 просмотра
Встреча Зеленского и Трампа: Европа и США ожидают неожиданных сценариев - CNN
27 декабря, 13:53 • 28293 просмотра
Ночная атака рф на Украину 27 декабря: в Воздушных силах показали боевую работуVideo
27 декабря, 11:54 • 22665 просмотра
Зеленский рассказал, кто, кроме него, будет на встрече с Трампом
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−1°
7.9м/с
89%
734мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Под Киевом произошло смертельное отравление угарным газом из-за генератора в подвалеVideo28 декабря, 10:43 • 16294 просмотра
Автобус с 30 пассажирами перевернулся на бок на Прикарпатье: есть погибший и 5 пострадавших, среди них ребенокVideo28 декабря, 12:51 • 9554 просмотра
На Буковине произошел масштабный пожар на птицеферме: сгорели пять тысяч курVideo28 декабря, 13:42 • 9758 просмотра
В Буковеле открыли лыжный сезон: из-за наплыва туристов образовались очереди и пробки14:44 • 17614 просмотра
Трамп заявил о "хорошем" разговоре с путиным перед встречей с Зеленским16:58 • 13225 просмотра
публикации
"Фарма-гейт": Нацполиция расследует масштабную схему завышения цен на лекарства компанией "Дарница"27 декабря, 20:41 • 28240 просмотра
Самые горячие кинопремьеры 2026 года, которые нельзя пропуститьVideo26 декабря, 17:00 • 84592 просмотра
Что приготовить на Новый год 2026: идеи блюд для праздничного столаPhoto26 декабря, 16:30 • 136800 просмотра
Ни одна страна Европы не выбирает Генпрокурора на конкурсе. Украина должна соответствовать европейским практикам26 декабря, 14:35 • 65065 просмотра
Финансовые цели без стресса: финтех-эксперт рассказала, как выстроить систему накоплений, которая будет работать долгосрочно
Эксклюзив
26 декабря, 11:18 • 95306 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Эмманюэль Макрон
Джорджия Мелони
Фридрих Мерц
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Гуляйполе
Мирноград
Покровск
Реклама
УНН Lite
Сериал «Очень странные дела» стал самым популярным сериалом Netflix и повлиял на экономику США28 декабря, 00:14 • 17904 просмотра
Пресс-секретарь Трампа Кэролайн Ливитт объявила о беременностиPhoto27 декабря, 07:40 • 28341 просмотра
Самые горячие кинопремьеры 2026 года, которые нельзя пропуститьVideo26 декабря, 17:00 • 84592 просмотра
Звездные свадьбы 2025: кто из знаменитостей тайно женился, а кто арендовал целую Венецию для свадьбыPhoto26 декабря, 16:51 • 30145 просмотра
Netflix представил трейлер "Вершина" с актрисой Шарлиз Терон в главной ролиVideo26 декабря, 14:56 • 29447 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Financial Times
Отопление
Бильд

Трамп угощает украинскую делегацию стейками и кокосовыми креветками - СМИ

Киев • УНН

 • 188 просмотра

Президент США Дональд Трамп угощает украинскую делегацию стейками с картофелем фри, кокосовыми креветками и другими блюдами. Об этом сообщил журналист Deutsche Welle Миша Комадовский.

Трамп угощает украинскую делегацию стейками и кокосовыми креветками - СМИ

Президент США Дональд Трамп угощает украинскую делегацию стейками с картофелем фри, кокосовыми креветками и другими блюдами. Об этом сообщил в соцсети "X" журналист Deutsche Welle Миша Комадовский, передает УНН.

Детали

Как отметил журналист, в меню входят блюда из свинины, печенье, вода, стейк, картофель фри, кокосовые креветки. Блюда также раздают представителям прессы, но снимать на камеру это запрещено.

Также СМИ сообщают, что Трамп угощает украинцев куриным бульоном и шоколадным тортом, названным в его честь.

Напомним

Встреча президентов Украины и США Владимира Зеленского и Дональда Трампа началась с обеда в резиденции последнего Мар-а-Лаго в Палм-Бич (Флорида).

Также Дональд Трамп заявил, что переговоры по прекращению войны находятся на финальной стадии, и решение может быть принято в ближайшее время.

Евгений Устименко

ПолитикаНовости Мира
Социальная сеть
Немецкая волна
Дональд Трамп