Трамп угощает украинскую делегацию стейками и кокосовыми креветками - СМИ
Киев • УНН
Президент США Дональд Трамп угощает украинскую делегацию стейками с картофелем фри, кокосовыми креветками и другими блюдами. Об этом сообщил журналист Deutsche Welle Миша Комадовский.
Президент США Дональд Трамп угощает украинскую делегацию стейками с картофелем фри, кокосовыми креветками и другими блюдами. Об этом сообщил в соцсети "X" журналист Deutsche Welle Миша Комадовский, передает УНН.
Детали
Как отметил журналист, в меню входят блюда из свинины, печенье, вода, стейк, картофель фри, кокосовые креветки. Блюда также раздают представителям прессы, но снимать на камеру это запрещено.
Также СМИ сообщают, что Трамп угощает украинцев куриным бульоном и шоколадным тортом, названным в его честь.
Напомним
Встреча президентов Украины и США Владимира Зеленского и Дональда Трампа началась с обеда в резиденции последнего Мар-а-Лаго в Палм-Бич (Флорида).
Также Дональд Трамп заявил, что переговоры по прекращению войны находятся на финальной стадии, и решение может быть принято в ближайшее время.