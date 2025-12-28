$41.930.00
28 грудня, 11:58
Санкції, ППО, фіналізація форматів кроків: Зеленський анонсував переговори з партнерами на тлі атак рф 2100 дронами і 94 ракетами
28 грудня, 11:16 • 27093 перегляди
Генштаб підтвердив ураження Сизранського НПЗ та інших об'єктів окупантів
28 грудня, 09:00 • 23514 перегляди
росія продовжує атаки на енергетику, до 40 тисяч споживачів без світла, у Києві та області досі аварійні відключення - Міненерго
Ексклюзив
28 грудня, 05:38 • 31933 перегляди
Рік перелому, очищення і нового історичного вибору: астрологічний прогноз для України на 2026 рік
27 грудня, 20:03 • 39571 перегляди
100 млрд доларів, гарантії безпеки і не тільки: Зеленський озвучив теми майбутньої розмови з Трампом
27 грудня, 19:34 • 48453 перегляди
Канада виділяє Україні 2,5 млрд доларів на підтримку економіки: на що підуть коштиVideo
27 грудня, 17:54 • 46547 перегляди
путін не відмовиться від територіальних зазіхань в Україні: цілі виходять за межі окупованих регіонів - Atlantic Council
27 грудня, 15:52 • 32911 перегляди
Зустріч Зеленського і Трампа: Європа та США очікують несподіваних сценаріїв - CNN
27 грудня, 13:53 • 28210 перегляди
Нічна атака рф на Україну 27 грудня: у Повітряних силах показали бойову роботу Video
27 грудня, 11:54 • 22617 перегляди
Зеленський розповів, хто окрім нього, буде на зустрічі з Трампом
Зустріч Зеленського і Трампа почалась з обіду

Київ • УНН

Зустріч президентів України та США Володимира Зеленського та Дональда Трампа розпочалася з обіду в резиденції останнього Мар-а-Лаго у Флориді. На зустрічі обговорюється мирний план, 90% якого вже узгоджено.

Зустріч президентів України та США Володимира Зеленського та Дональда Трампа почалася з обіду в резиденції останнього Мар-а-Лаго в Палм-Біч, штат Флорида, передає УНН з посиланням на CNN.

Журналісти вважають, що такий крок натякає на невимушену атмосферу переговорів. Обід відбувається у пишній їдальні резиденції Трампа.

Протягом свого першого терміну Трамп приймав у Мар-а-Лаго багатьох світових лідерів, зокрема китайського лідера Сі Цзіньпіна та тодішнього прем'єр-міністра Японії Сіндзо Абе.

Ці зустрічі були забарвлені більш особистими моментами, включаючи вечері та гольф.

"Цей джентльмен дуже наполегливо працював, і він дуже хоробрий, і його народ дуже хоробрий. Те, через що пройшли вони, жодна нація, не часто яка нація переживала таке", – сказав Трамп перед початком зустрічі.

Окрім Зеленського з українського боку на обіді присутні, зокрема, перший заступник міністра закордонних справ, постпред при Радбезі ООН Сергій Кислиця, секретар РНБО Рустем Умєров, командувач Об’єднаних сил ЗСУ Андрій Гнатов.

Серед представників США, які присутній в резиденції, журналісти називають спецпосланця Стіва Віткоффа, державного секретаря Марко Рубіо, міністра оборони Піта Гегсета, а також зятя Трампа Джареда Кушнера.

Переговори щодо припинення війни досягли фінальної стадії - Трамп28.12.25, 21:32

Нагадаємо

Зустріч глав держав присвячена обговоренню мирного плану. Як заявив Зеленський, представники України та США вже обговорили 90%  мирного плану.

Напередодні зустрічі Зеленський заявив, що Україна пішла на багато різних компромісів для досягнення миру.

Раніше, з посиланнями на слова Зеленського, у ЗМІ був оприлюднений один з можливих варіантів мирної угоди з 20 пунктів, який зокрема передбачає гарантію суверенітету України, її без’ядерний статус, спільну з США експлуатацію ЗАЕС, вільну економічну зону на Донбасі

 

Євген Царенко

Політика
Енергоатом
Ядерна зброя
Війна в Україні
Андрій Гнатов
Рустем Умєров
Піт Гегсет
Марко Рубіо
Рада Безпеки ООН
Сергій Кислиця
Дональд Трамп
Сі Цзіньпін
Володимир Зеленський
Україна
Флорида