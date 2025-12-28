Зустріч Зеленського і Трампа почалась з обіду
Київ • УНН
Зустріч президентів України та США Володимира Зеленського та Дональда Трампа розпочалася з обіду в резиденції останнього Мар-а-Лаго у Флориді. На зустрічі обговорюється мирний план, 90% якого вже узгоджено.
Зустріч президентів України та США Володимира Зеленського та Дональда Трампа почалася з обіду в резиденції останнього Мар-а-Лаго в Палм-Біч, штат Флорида, передає УНН з посиланням на CNN.
Журналісти вважають, що такий крок натякає на невимушену атмосферу переговорів. Обід відбувається у пишній їдальні резиденції Трампа.
Протягом свого першого терміну Трамп приймав у Мар-а-Лаго багатьох світових лідерів, зокрема китайського лідера Сі Цзіньпіна та тодішнього прем'єр-міністра Японії Сіндзо Абе.
Ці зустрічі були забарвлені більш особистими моментами, включаючи вечері та гольф.
"Цей джентльмен дуже наполегливо працював, і він дуже хоробрий, і його народ дуже хоробрий. Те, через що пройшли вони, жодна нація, не часто яка нація переживала таке", – сказав Трамп перед початком зустрічі.
Окрім Зеленського з українського боку на обіді присутні, зокрема, перший заступник міністра закордонних справ, постпред при Радбезі ООН Сергій Кислиця, секретар РНБО Рустем Умєров, командувач Об’єднаних сил ЗСУ Андрій Гнатов.
Серед представників США, які присутній в резиденції, журналісти називають спецпосланця Стіва Віткоффа, державного секретаря Марко Рубіо, міністра оборони Піта Гегсета, а також зятя Трампа Джареда Кушнера.
Нагадаємо
Зустріч глав держав присвячена обговоренню мирного плану. Як заявив Зеленський, представники України та США вже обговорили 90% мирного плану.
Напередодні зустрічі Зеленський заявив, що Україна пішла на багато різних компромісів для досягнення миру.
Раніше, з посиланнями на слова Зеленського, у ЗМІ був оприлюднений один з можливих варіантів мирної угоди з 20 пунктів, який зокрема передбачає гарантію суверенітету України, її без’ядерний статус, спільну з США експлуатацію ЗАЕС, вільну економічну зону на Донбасі