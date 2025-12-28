Встреча Зеленского и Трампа началась с обеда
Киев • УНН
Встреча президентов Украины и США Владимира Зеленского и Дональда Трампа началась с обеда в резиденции последнего Мар-а-Лаго во Флориде. На встрече обсуждается мирный план, 90% которого уже согласовано.
Встреча президентов Украины и США Владимира Зеленского и Дональда Трампа началась с обеда в резиденции последнего Мар-а-Лаго в Палм-Бич, штат Флорида, передает УНН со ссылкой на CNN.
Журналисты считают, что такой шаг намекает на непринужденную атмосферу переговоров. Обед проходит в пышной столовой резиденции Трампа.
В течение своего первого срока Трамп принимал в Мар-а-Лаго многих мировых лидеров, в том числе китайского лидера Си Цзиньпина и тогдашнего премьер-министра Японии Синдзо Абэ.
Эти встречи были окрашены более личными моментами, включая ужины и гольф.
"Этот джентльмен очень настойчиво работал, и он очень храбр, и его народ очень храбр. То, через что прошли они, ни одна нация, очень редко какая нация переживала такое", – сказал Трамп перед началом встречи.
Кроме Зеленского с украинской стороны на обеде присутствуют, в частности, первый заместитель министра иностранных дел, постпред при Совбезе ООН Сергей Кислица, секретарь СНБО Рустем Умеров, командующий Объединенными силами ВСУ Андрей Гнатов.
Среди представителей США, присутствующих в резиденции, журналисты называют спецпосланника Стива Уиткоффа, государственного секретаря Марко Рубио, министра обороны Пита Хегсета, а также зятя Трампа Джареда Кушнера.
Напомним
Встреча глав государств посвящена обсуждению мирного плана. Как заявил Зеленский, представители Украины и США уже обсудили 90% мирного плана.
Накануне встречи Зеленский заявил, что Украина пошла на много разных компромиссов для достижения мира.
Ранее, со ссылками на слова Зеленского, в СМИ был обнародован один из возможных вариантов мирного соглашения из 20 пунктов, который в частности предусматривает гарантию суверенитета Украины, ее безъядерный статус, совместную с США эксплуатацию ЗАЭС, свободную экономическую зону на Донбассе