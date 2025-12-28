$41.930.00
28 декабря, 11:58 • 15294 просмотра
Санкции, ПВО, финализация форматов шагов: Зеленский анонсировал переговоры с партнерами на фоне атак рф 2100 дронами и 94 ракетами
28 декабря, 11:16 • 27197 просмотра
Генштаб подтвердил поражение Сызранского НПЗ и других объектов оккупантов
28 декабря, 09:00 • 23558 просмотра
россия продолжает атаки на энергетику, до 40 тысяч потребителей без света, в Киеве и области до сих пор аварийные отключения - Минэнерго
Эксклюзив
28 декабря, 05:38 • 31974 просмотра
Год перелома, очищения и нового исторического выбора: астрологический прогноз для Украины на 2026 год
27 декабря, 20:03 • 39615 просмотра
100 млрд долларов, гарантии безопасности и не только: Зеленский озвучил темы предстоящего разговора с Трампом
27 декабря, 19:34 • 48492 просмотра
Канада выделяет Украине 2,5 млрд долларов на поддержку экономики: на что пойдут средстваVideo
27 декабря, 17:54 • 46570 просмотра
путин не откажется от территориальных притязаний в Украине: цели выходят за пределы оккупированных регионов - Atlantic Council
27 декабря, 15:52 • 32921 просмотра
Встреча Зеленского и Трампа: Европа и США ожидают неожиданных сценариев - CNN
27 декабря, 13:53 • 28220 просмотра
Ночная атака рф на Украину 27 декабря: в Воздушных силах показали боевую работуVideo
27 декабря, 11:54 • 22620 просмотра
Зеленский рассказал, кто, кроме него, будет на встрече с Трампом
Война в Украине
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Новости Мира
Киев
Здоровье
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Образование
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Финансы
Кулинар
Новости Бизнеса
Переговоры о прекращении войны достигли финальной стадии – Трамп

Киев • УНН

 • 446 просмотра

Президент США Дональд Трамп заявил, что переговоры о прекращении войны находятся на финальной стадии, и решение может быть принято в ближайшее время. Он подчеркнул, что его единственный дедлайн – закончить войну.

Переговоры о прекращении войны достигли финальной стадии – Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что переговоры о прекращении войны находятся на финальной стадии. Об этом американский лидер заявил во время встречи с Президентом Украины Владимиром Зеленским, передает УНН.

Комментируя ход переговоров, Дональд Трамп подчеркнул, что решение может быть принято в ближайшее время.

Это будет очень быстро. Мы уже на финальном этапе переговоров. Посмотрим. Это либо прекратится, либо еще продлится очень долго. Миллионы людей будут убиты, смертей которых можно было избежать, если это продлится

- заявил Трамп.

Кроме того, после ответа Дональда Трампа, журналистка отметила, что американский лидер избегает говорить о дедлайнах.

Мы уже поговорили. Мы поговорим со Стивом, вся группа, вся команда прекрасно поработала. Украина ценит эти усилия, все ценят эти усилия. Обе стороны хотят, чтобы это прекратилось

– ответил Трамп.

Напомним

Президент США Дональд Трамп заявил, что его единственный дедлайн – закончить войну. Это заявление он сделал во время встречи с Президентом Украины Владимиром Зеленским.

Алла Киосак

Война в УкраинеПолитика
Война в Украине
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина