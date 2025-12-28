Переговоры о прекращении войны достигли финальной стадии – Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что переговоры о прекращении войны находятся на финальной стадии. Об этом американский лидер заявил во время встречи с Президентом Украины Владимиром Зеленским, передает УНН.

Комментируя ход переговоров, Дональд Трамп подчеркнул, что решение может быть принято в ближайшее время.

Это будет очень быстро. Мы уже на финальном этапе переговоров. Посмотрим. Это либо прекратится, либо еще продлится очень долго. Миллионы людей будут убиты, смертей которых можно было избежать, если это продлится

Кроме того, после ответа Дональда Трампа, журналистка отметила, что американский лидер избегает говорить о дедлайнах.

Мы уже поговорили. Мы поговорим со Стивом, вся группа, вся команда прекрасно поработала. Украина ценит эти усилия, все ценят эти усилия. Обе стороны хотят, чтобы это прекратилось