Переговори щодо припинення війни досягли фінальної стадії - Трамп
28 грудня, 11:58 • 16707 перегляди
Санкції, ППО, фіналізація форматів кроків: Зеленський анонсував переговори з партнерами на тлі атак рф 2100 дронами і 94 ракетами
28 грудня, 11:16 • 29628 перегляди
Генштаб підтвердив ураження Сизранського НПЗ та інших об'єктів окупантів
28 грудня, 09:00 • 24802 перегляди
росія продовжує атаки на енергетику, до 40 тисяч споживачів без світла, у Києві та області досі аварійні відключення - Міненерго
28 грудня, 05:38 • 33372 перегляди
Рік перелому, очищення і нового історичного вибору: астрологічний прогноз для України на 2026 рік
27 грудня, 20:03 • 40578 перегляди
100 млрд доларів, гарантії безпеки і не тільки: Зеленський озвучив теми майбутньої розмови з Трампом
27 грудня, 19:34 • 49126 перегляди
Канада виділяє Україні 2,5 млрд доларів на підтримку економіки: на що підуть коштиVideo
27 грудня, 17:54 • 47065 перегляди
путін не відмовиться від територіальних зазіхань в Україні: цілі виходять за межі окупованих регіонів - Atlantic Council
27 грудня, 15:52 • 33113 перегляди
Зустріч Зеленського і Трампа: Європа та США очікують несподіваних сценаріїв - CNN
27 грудня, 13:53 • 28368 перегляди
Нічна атака рф на Україну 27 грудня: у Повітряних силах показали бойову роботу Video
Переговори щодо припинення війни досягли фінальної стадії - Трамп

Київ • УНН

 • 2276 перегляди

Президент США Дональд Трамп заявив, що переговори щодо припинення війни перебувають на фінальній стадії, і рішення може бути ухвалене найближчим часом. Він наголосив, що його єдиний дедлайн – закінчити війну.

Переговори щодо припинення війни досягли фінальної стадії - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив, що переговори щодо припинення війни перебувають на фінальній стадії. Про це американський лідер заявив під час зустрічі з Президентом України Володимиром Зеленським, передає УНН.

Коментуючи хід перемовин, Дональд Трамп наголосив, що рішення може бути ухвалене найближчим часом.

Це буде дуже швидко. Ми вже на фінальному етапі перемовин. Побачимо. Це або припинеться, або ще триватиме дуже довго. Мільйони людей буде вбито, смертей який можна  можна було уникнути, якщо це триватиме 

- заявив Трамп.

Крім того, після відповіді Дональда Трампа, журналістка зауважила, що американський лідер уникає говорити про дедлайни.

Ми вже поговорили. Ми поговоримо зі Стівом, вся група, вся команда чудово попрацювала. Україна цінує ці зусилля, усі цінують ці зусилля. Обидві сторони хочуть, щоб це припинилося 

– відповів Трамп.

Президент США Дональд Трамп заявив, що його єдиний дедлайн – закінчити війну. Цю заяву він зробив під час зустрічі із Президентом України Володимиром Зеленським.

Алла Кіосак

