Переговори щодо припинення війни досягли фінальної стадії - Трамп
Київ • УНН
Президент США Дональд Трамп заявив, що переговори щодо припинення війни перебувають на фінальній стадії, і рішення може бути ухвалене найближчим часом. Він наголосив, що його єдиний дедлайн – закінчити війну.
Президент США Дональд Трамп заявив, що переговори щодо припинення війни перебувають на фінальній стадії. Про це американський лідер заявив під час зустрічі з Президентом України Володимиром Зеленським, передає УНН.
Коментуючи хід перемовин, Дональд Трамп наголосив, що рішення може бути ухвалене найближчим часом.
Це буде дуже швидко. Ми вже на фінальному етапі перемовин. Побачимо. Це або припинеться, або ще триватиме дуже довго. Мільйони людей буде вбито, смертей який можна можна було уникнути, якщо це триватиме
Крім того, після відповіді Дональда Трампа, журналістка зауважила, що американський лідер уникає говорити про дедлайни.
Ми вже поговорили. Ми поговоримо зі Стівом, вся група, вся команда чудово попрацювала. Україна цінує ці зусилля, усі цінують ці зусилля. Обидві сторони хочуть, щоб це припинилося
Нагадаємо
Президент США Дональд Трамп заявив, що його єдиний дедлайн – закінчити війну. Цю заяву він зробив під час зустрічі із Президентом України Володимиром Зеленським.