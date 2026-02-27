$43.210.03
Пенсійну реформу планують внести на розгляд парламенту цього року - міністр
Законодавство щодо Defence City потребує корекції: ринок закликає удосконалити критерії включення резидентів
Тарифи на "комуналку" прописали в меморандумі з МВФ - що буде з цінами
МВФ затвердив нову чотирирічну програму фінансування України обсягом понад $8 млрд
Україна фіналізує розробку стратегії відновлення та оновленої захисту енергетики на 1 березня - Зеленський
Удари по системах водопостачання: чи можуть росіяни залишити Україну без води
Цифрову гривню впровадять після війни – НБУ зосередився на регулюванні віртуальних активів
В Україні запроваджують новий механізм прозорості цін на ліки через е-рецепт
Родинні схеми Кучуків: що приховує земля під скандальною клінікою Odrex
Україна і США розпочали двосторонню зустріч у Женеві, працюємо на практичні рішення - Умєров
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Законодавство щодо Defence City потребує корекції: ринок закликає удосконалити критерії включення резидентів
Коли очікувати магнітні бурі у березні - прогноз NOAA

Київ • УНН

 • 204 перегляди

Національне управління океанічних і атмосферних досліджень США (NOAA) оприлюднило прогноз геомагнітної активності на березень. Очікуються короткочасні періоди підвищеної активності та невеликі магнітні бурі.

Коли очікувати магнітні бурі у березні - прогноз NOAA

Перші дні березня пройдуть без серйозних геомагнітних збурень. Водночас, у середині місяця можливі короткочасні періоди підвищеної активності. Такий прогноз оприлюднило Національне управління океанічних і атмосферних досліджень США (NOAA) у своєму 27-денному огляді космічної погоди, передає УНН.

Що означає Kp-індекс?

Рівень геомагнітної активності визначають за Kp-індексом - це шкала від 0 до 9, де 2 - спокійна магнітосфера, 3 - слабкі збурення, 4 - підвищена активність, 5 і вище - магнітна буря.

Прогноз на 1-21 березня

  • 1 березня - 2 (спокій);
    • 2 березня - 2 (спокій);
      • 3 березня - 2 (спокій);
        • 4 березня - 2 (спокій);
          • 5 березня - 4 (активність);
            • 6 березня - 4 (активність);
              • 7 березня - 3 (неспокій);
                • 8 березня - 2 (спокій);
                  • 9 березня - 3 (неспокій);
                    • 10 березня - 5 (невелика магнітна буря);
                      • 11 березня - 3 (неспокій);
                        • 12 березня - 3 (неспокій);
                          • 13 березня - 2 (спокій);
                            • 14 березня - 5 (невелика магнітна буря).
                              • 15 березня - 4 (активність);
                                • 16 березня - 4 (активність);
                                  • 17 березня - 3 (неспокій);
                                    • 18 березня - 3 (неспокій);
                                      • 19 березня - 4 (активність);
                                        • 20 березня - 5 (невелика магнітна буря);
                                          • 21 березня - 6 (помірна магнітна буря).

                                            Чи вплине це на самопочуття?

                                            Під час магнітних бур люди, чутливі до змін погоди, можуть відчувати головний біль, втому або коливання тиску. Водночас, серйозних геомагнітних штормів на березень не прогнозують.

                                            У такі дні лікарі радять:

                                            • уникати надмірних фізичних навантажень;
                                              • не приймати занадто гарячу ванну, не ходити до лазні та сауни;
                                                • не вживати алкогольні напої;
                                                  • каву замінити на легкий трав'яний чай, узвар чи мінеральну воду;
                                                    • відмовитися від жирної та смаженої їжі, надавши перевагу бульйонам, “легким” супам, зерновим на гарнір та салатам;
                                                      • балансувати сон та фізичну активність й спати не менше ніж 8 годин.

                                                        Нагадаємо

                                                        Потужна геомагнітна буря G4, найсильніша за два десятиліття, спричинила північне сяйво, видиме в Канаді, північних штатах США та деяких частинах Європи, включаючи Україну. Це явище стало результатом масового виверження заряджених частинок Сонця.

                                                        Алла Кіосак

