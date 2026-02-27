Стандарт безбар'єрної мови з'явиться в Україні - Зеленська
Київ • УНН
Перша леді України Олена Зеленська анонсувала стандарт безбар'єрної мови. Презентація Державного стандарту коректної, безбар'єрної мови відбудеться наступного тижня.
Перша леді України Олена Зеленська під час засідання Ради безбар’єрності анонсувала стандарт безбар’єрної мови, пише УНН з посиланням на Офіс Президента.
Деталі
"Мало зробити щось корисне, треба його правильно пояснити й проговорити. Саме для цього з’явився й постійно розширюється Довідник безбар’єрності – порадник із комунікації. Безбар’єрність ще й тим унікальна, що її частиною та інструментом стає сама мова. Давно назріла потреба закріпити людяний вординг офіційно", – наголосила перша леді.
Олена Зеленська зазначила, що "наступного тижня відбудеться презентація Державного стандарту коректної, безбар’єрної мови".
"Дуже важливо, щоб цей стандарт дійшов до кожного посадовця. Коректна мова має стати мовою освіти й охорони здоров’я, адміністрацій, правоохоронців, послуг – усього, що нас оточує щодня. Мова теж має бути безбар’єрною", – підсумувала дружина Президента.
Також на засідання було представлено сім нових флагманських проєктів у питаннях безбар’єрності.
