26 лютого, 22:38 • 15288 перегляди
МВФ затвердив нову чотирирічну програму фінансування України обсягом понад $8 млрд
26 лютого, 19:13 • 27874 перегляди
Україна фіналізує розробку стратегії відновлення та оновленого захисту енергетики на 1 березня - Зеленський
Ексклюзив
26 лютого, 16:20 • 26949 перегляди
Удари по системах водопостачання: чи можуть росіяни залишити Україну без води
26 лютого, 15:08 • 28100 перегляди
Цифрову гривню впровадять після війни – НБУ зосередився на регулюванні віртуальних активів
26 лютого, 14:09 • 25616 перегляди
В Україні запроваджують новий механізм прозорості цін на ліки через е-рецепт
Ексклюзив
26 лютого, 13:53 • 40330 перегляди
Родинні схеми Кучуків: що приховує земля під скандальною клінікою OdrexPhoto
26 лютого, 12:47 • 21148 перегляди
Україна і США розпочали двосторонню зустріч у Женеві, працюємо на практичні рішення - Умєров
Ексклюзив
26 лютого, 11:34 • 101073 перегляди
Хто реально відчує індексацію пенсій з 1 березня, а кому виплати не підвищать
26 лютого, 08:55 • 46398 перегляди
ЄБРР погіршив прогноз зростання економіки України
25 лютого, 19:42 • 53658 перегляди
Зеленський обговорив з Трампом питання, над якими переговірники працюватимуть в Женеві 26 лютого
Родинні схеми Кучуків: що приховує земля під скандальною клінікою OdrexPhoto
Ексклюзив
26 лютого, 13:53 • 40321 перегляди
Нові правила виплат родинам зниклих і загиблих військових - що змінює закон26 лютого, 13:46 • 33345 перегляди
Хто реально відчує індексацію пенсій з 1 березня, а кому виплати не підвищать
Ексклюзив
26 лютого, 11:34 • 101056 перегляди
США проти ударів по Новоросійську - чому Трамп забороняє Україні атакувати життєво необхідні об'єкти росії
Ексклюзив
25 лютого, 17:40 • 77739 перегляди
Про інвестиційний клімат в Україні можна говорити тоді, коли силовики захищатимуть бізнес, а не тиснутимуть на нього - нардеп
Ексклюзив
25 лютого, 13:55 • 81786 перегляди
Стандарт безбар'єрної мови з'явиться в Україні - Зеленська

Київ • УНН

 • 2194 перегляди

Перша леді України Олена Зеленська анонсувала стандарт безбар'єрної мови. Презентація Державного стандарту коректної, безбар'єрної мови відбудеться наступного тижня.

Стандарт безбар'єрної мови з'явиться в Україні - Зеленська

Перша леді України Олена Зеленська під час засідання Ради безбар’єрності анонсувала стандарт безбар’єрної мови, пише УНН з посиланням на Офіс Президента.

Деталі

"Мало зробити щось корисне, треба його правильно пояснити й проговорити. Саме для цього з’явився й постійно розширюється Довідник безбар’єрності – порадник із комунікації. Безбар’єрність ще й тим унікальна, що її частиною та інструментом стає сама мова. Давно назріла потреба закріпити людяний вординг офіційно", – наголосила перша леді.

Олена Зеленська зазначила, що "наступного тижня відбудеться презентація Державного стандарту коректної, безбар’єрної мови".

"Дуже важливо, щоб цей стандарт дійшов до кожного посадовця. Коректна мова має стати мовою освіти й охорони здоров’я, адміністрацій, правоохоронців, послуг – усього, що нас оточує щодня. Мова теж має бути безбар’єрною", – підсумувала дружина Президента.

Також на засідання було представлено сім нових флагманських проєктів у питаннях безбар’єрності.

В Україні хочуть законодавчо закріпити вимоги щодо безбар'єрності: що передбачається27.09.25, 11:01 • 8636 переглядiв

Юлія Шрамко

СуспільствоПолітика
Олена Зеленська