ЗСУ знищили 1280 окупантів та сотні одиниць техніки за добу
Київ • УНН
Сили оборони України ліквідували 1280 окупантів за добу. Знищено значну кількість артилерійських систем та безпілотних літальних апаратів.
Сили оборони України продовжують завдавати значних втрат армії агресора, ліквідувавши за останню добу ще 1280 окупантів. Протягом звітного періоду основний акцент у знищенні ворожої техніки припав на артилерійські системи та безпілотні літальні апарати. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ, пише УНН.
Деталі
Перелік підтверджених втрат техніки та особового складу ворога:
- особовий склад – близько 1 265 130 (+1 280) осіб
- танки – 11 706 (+2) од.
- бойові броньовані машини – 24 097 (+6) од.
- артилерійські системи – 37 631 (+17) од.
- БПЛА оперативно–тактичного рівня – 148 021 (+883) од.
- крилаті ракети – 4 384 (+37) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни – 80 180 (+116) од.
Показники щодо знищених кораблів, підводних човнів, літаків та гелікоптерів за минулу добу залишилися без змін, проте загальна цифра втраченої спецтехніки та засобів ППО продовжує свідчити про суттєве виснаження ресурсів противника на четвертому році повномасштабної війни.
Командування наголошує, що всі наведені дані є орієнтовними, оскільки ведення точного підрахунку в зоні активних бойових дій залишається вкрай складним процесом, тому інформація постійно уточнюється.
