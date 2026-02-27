ЗСУ знищили 1280 окупантів та сотні одиниць техніки за добу

$43.240.02
26 лютого, 22:38 • 10033 перегляди
МВФ затвердив нову чотирирічну програму фінансування України обсягом понад $8 млрд
26 лютого, 19:13 • 16188 перегляди
Україна фіналізує розробку стратегії відновлення та оновленого захисту енергетики на 1 березня - Зеленський
Ексклюзив
26 лютого, 16:20 • 19508 перегляди
Удари по системах водопостачання: чи можуть росіяни залишити Україну без води
26 лютого, 15:08 • 21299 перегляди
Цифрову гривню впровадять після війни – НБУ зосередився на регулюванні віртуальних активів
26 лютого, 14:09 • 20353 перегляди
В Україні запроваджують новий механізм прозорості цін на ліки через е-рецепт
Ексклюзив
26 лютого, 13:53 • 33149 перегляди
Родинні схеми Кучуків: що приховує земля під скандальною клінікою OdrexPhoto
26 лютого, 12:47 • 19344 перегляди
Україна і США розпочали двосторонню зустріч у Женеві, працюємо на практичні рішення - Умєров
Ексклюзив
26 лютого, 11:34 • 91117 перегляди
Хто реально відчує індексацію пенсій з 1 березня, а кому виплати не підвищать
26 лютого, 08:55 • 45267 перегляди
ЄБРР погіршив прогноз зростання економіки України
25 лютого, 19:42 • 52583 перегляди
Зеленський обговорив з Трампом питання, над якими переговірники працюватимуть в Женеві 26 лютого
Популярнi новини
Меланія Трамп головуватиме у Раді Безпеки ООН - посол СШАVideo26 лютого, 19:27 • 4544 перегляди
У Женеві працювали у двосторонньому та тристоронньому форматах, окремо зосередились на економічному блоці - Умєров26 лютого, 19:51 • 4724 перегляди
Український народ не погодиться на територіальні поступки росії - Буданов26 лютого, 19:56 • 6782 перегляди
Наступна тристороння зустріч, швидше за все, відбудеться в Абу-Дабі на початку березня - Зеленський26 лютого, 20:09 • 5182 перегляди
У Сербії з’явилися графіті з образами на адресу українського посла - ЗМІ26 лютого, 21:04 • 10830 перегляди
Родинні схеми Кучуків: що приховує земля під скандальною клінікою OdrexPhoto
Ексклюзив
26 лютого, 13:53 • 33149 перегляди
Нові правила виплат родинам зниклих і загиблих військових - що змінює закон26 лютого, 13:46 • 27913 перегляди
Хто реально відчує індексацію пенсій з 1 березня, а кому виплати не підвищать
Ексклюзив
26 лютого, 11:34 • 91118 перегляди
США проти ударів по Новоросійську - чому Трамп забороняє Україні атакувати життєво необхідні об'єкти росії
Ексклюзив
25 лютого, 17:40 • 73191 перегляди
Про інвестиційний клімат в Україні можна говорити тоді, коли силовики захищатимуть бізнес, а не тиснутимуть на нього - нардеп
Ексклюзив
25 лютого, 13:55 • 77461 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Рустем Умєров
Музикант
Давид Арахамія
Україна
Сполучені Штати Америки
Іран
Женева
Оман
Переможниця "Холостяка-14" заявила про припинення будь-яких стосунків із Цимбалюком04:23 • 778 перегляди
The Rolling Stones спростували дозвіл Джаггера на використання "Gimme Shelter" для фільму про Меланію Трамп26 лютого, 18:10 • 10488 перегляди
Кім Кардаш'ян представила новий енергетичний напій і зіткнулася з критикою через рекламні фотоPhotoVideo26 лютого, 09:00 • 41983 перегляди
Nastya Semchuk виконає культову пісню Степана Гіги на Вечорі пам'ятіPhoto24 лютого, 19:45 • 52126 перегляди
Повернення після тиші: Дан Балан дивує новим образомVideo24 лютого, 16:37 • 54699 перегляди
ЗСУ знищили 1280 окупантів та сотні одиниць техніки за добу

Київ • УНН

 • 120 перегляди

Сили оборони України ліквідували 1280 окупантів за добу. Знищено значну кількість артилерійських систем та безпілотних літальних апаратів.

ЗСУ знищили 1280 окупантів та сотні одиниць техніки за добу

Сили оборони України продовжують завдавати значних втрат армії агресора, ліквідувавши за останню добу ще 1280 окупантів. Протягом звітного періоду основний акцент у знищенні ворожої техніки припав на артилерійські системи та безпілотні літальні апарати. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ, пише УНН.

Деталі

Перелік підтверджених втрат техніки та особового складу ворога:

  • особовий склад – близько 1 265 130 (+1 280) осіб
    • танки – 11 706 (+2) од.
      • бойові броньовані машини – 24 097 (+6) од.
        • артилерійські системи – 37 631 (+17) од.
          • БПЛА оперативно–тактичного рівня – 148 021 (+883) од.
            • крилаті ракети – 4 384 (+37) од.
              • автомобільна техніка та автоцистерни – 80 180 (+116) од.

                Показники щодо знищених кораблів, підводних човнів, літаків та гелікоптерів за минулу добу залишилися без змін, проте загальна цифра втраченої спецтехніки та засобів ППО продовжує свідчити про суттєве виснаження ресурсів противника на четвертому році повномасштабної війни.

                Командування наголошує, що всі наведені дані є орієнтовними, оскільки ведення точного підрахунку в зоні активних бойових дій залишається вкрай складним процесом, тому інформація постійно уточнюється.

                Україна має мобілізувати ще 250 000 людей, щоб змінити ситуацію на фронті - ЗМІ22.02.26, 16:20 • 61169 переглядiв

                Степан Гафтко

                Війна в Україні
                Техніка
                Війна в Україні
                Генеральний штаб Збройних сил України
                Збройні сили України