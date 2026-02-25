Зеленський обговорив з Трампом питання, над якими переговірники працюватимуть в Женеві 26 лютого

Президент України Володимир Зеленський провів розмову з президентом США Дональдом Трампом, зокрема обговорили питання, над якими завтра, 26 лютого, в Женеві працюватимуть представники на двосторонній зустрічі, а також – про підготовку до наступної зустрічі переговорних команд у повному складі в тристоронньому форматі на самому початку березня. Про це Зеленський повідомив в Telegram, передає УНН.

Щойно говорив із президентом США Дональдом Трампом. Були на дзвінку також представники президента Трампа – Стів Віткофф і Джаред Кушнер. Зараз наші команди багато працюють, і я подякував за всі зусилля і таку залученість до переговорів, до роботи для закінчення війни. І дуже цінуємо програму PURL

Він додав, що ця зима найскладніша для України, але ракети для систем ППО, які Україна може закуповувати у США, дуже допомагають проходити через усі ці виклики й захищати життя.

Говорили про питання, над якими завтра в Женеві працюватимуть наші представники на двосторонній зустрічі, а також – про підготовку до наступної зустрічі переговорних команд у повному складі в тристоронньому форматі на самому початку березня. Розраховуємо, що вона дасть можливість перейти до переговорів на рівні лідерів. Президент Трамп підтримує таку послідовність кроків. Лише так можна вирішити всі складні й чутливі питання та нарешті закінчити війну