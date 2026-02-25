$43.260.03
50.970.04
ukenru
19:42 • 20 перегляди
Зеленський обговорив з Трампом питання, над якими переговірники працюватимуть в Женеві 26 лютого
Ексклюзив
18:38 • 3596 перегляди
Іспанська поліція підтвердила затримання ймовірного виконавця вбивства ПортноваVideo
18:05 • 8634 перегляди
Вже є результати очищення СБУ і затримання - Зеленський
Ексклюзив
17:40 • 9140 перегляди
США проти ударів по Новоросійську - чому Трамп забороняє Україні атакувати життєво необхідні об'єкти росії
16:34 • 10911 перегляди
В Україні з 1 березня пенсії і страхові виплати будуть проіндексовані на 12,1% - Свириденко
Ексклюзив
16:25 • 12081 перегляди
Аномальна спека чи продовження морозів - яким буде перший місяць весни
Ексклюзив
13:55 • 21635 перегляди
Про інвестиційний клімат в Україні можна говорити тоді, коли силовики захищатимуть бізнес, а не тиснутимуть на нього - нардеп
25 лютого, 12:46 • 17395 перегляди
росія використовує ядерні погрози як політичний тиск через провали на фронті - Зеленський
25 лютого, 12:28 • 16978 перегляди
Командувача логістики ПС ЗСУ і начальника одного з обласних СБУ затримали за корупцію, вилучено 320 тис. дол. - Генпрокурор КравченкоPhoto
Ексклюзив
25 лютого, 12:01 • 29856 перегляди
Після скандалу з клінікою Odrex у Верховній Раді заговорили про реформу кримінальної відповідальності за медичну недбалість
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
3.2м/с
89%
754мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Зеленський розкрив умови для досягнення тривалого миру в Україні25 лютого, 10:03 • 4564 перегляди
Ціна питання - 60 тис. доларів. На Буковині затримали "швидку" з ухилянтамиPhoto25 лютого, 10:09 • 15619 перегляди
18-річна харків'янка отримала підозру за дзвінок для "заманювання" поліції на місце теракту у ЛьвовіPhoto25 лютого, 10:14 • 7900 перегляди
На Балі розслідують можливе викрадення громадянина України Ігоря Комарова25 лютого, 11:07 • 19366 перегляди
В Ірані студентські протести охопили понад 10 університетів і ширяться країною25 лютого, 12:05 • 19726 перегляди
Публікації
Про інвестиційний клімат в Україні можна говорити тоді, коли силовики захищатимуть бізнес, а не тиснутимуть на нього - нардеп
Ексклюзив
13:55 • 21647 перегляди
Після скандалу з клінікою Odrex у Верховній Раді заговорили про реформу кримінальної відповідальності за медичну недбалість
Ексклюзив
25 лютого, 12:01 • 29861 перегляди
Відповідальність не тільки на лікарях, а й на керівниках клінік: як "Справа Odrex" може змінити медичну систему
Ексклюзив
24 лютого, 12:55 • 51743 перегляди
Чи справді зміна погоди впливає на здоров’я людини - коментар лікаря
Ексклюзив
24 лютого, 09:05 • 61481 перегляди
Заміщення мобілізованих працівників та тиск правоохоронців: у Торгово-промисловій палаті розповіли про основні проблеми бізнесу23 лютого, 14:00 • 79342 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Руслан Кравченко
Дональд Трамп
Віктор Орбан
Юлія Свириденко
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Німеччина
Дніпропетровська область
Іспанія
Реклама
УНН Lite
Nastya Semchuk виконає культову пісню Степана Гіги на Вечорі пам'ятіPhoto24 лютого, 19:45 • 21972 перегляди
Повернення після тиші: Дан Балан дивує новим образомVideo24 лютого, 16:37 • 25595 перегляди
Софія Ротару зворушила постом на 4-ті роковини великого вторгнення в УкраїнуPhoto24 лютого, 14:59 • 28304 перегляди
Ексдружина Остапчука розповіла про знущання у шлюбі - нинішня обраниця погрожує судомPhoto24 лютого, 12:26 • 31702 перегляди
Селена Гомес показала спокусливу фігуру у купальнику на розкішному відпочинкуPhoto23 лютого, 21:02 • 39939 перегляди
Актуальне
Техніка
Опалення
MIM-104 Patriot
Fox News
Дипломатка

Зеленський обговорив з Трампом питання, над якими переговірники працюватимуть в Женеві 26 лютого

Київ • УНН

 • 16 перегляди

Володимир Зеленський провів розмову з Дональдом Трампом, обговоривши майбутні переговори в Женеві та підготовку до тристоронньої зустрічі. Зеленський подякував за зусилля США щодо припинення війни та зауважив, що ракети для ППО від США допомагають Україні.

Зеленський обговорив з Трампом питання, над якими переговірники працюватимуть в Женеві 26 лютого

Президент України Володимир Зеленський провів розмову з президентом США Дональдом Трампом, зокрема обговорили питання, над якими завтра, 26 лютого, в Женеві працюватимуть представники на двосторонній зустрічі, а також – про підготовку до наступної зустрічі переговорних команд у повному складі в тристоронньому форматі на самому початку березня. Про це Зеленський повідомив в Telegram, передає УНН

Щойно говорив із президентом США Дональдом Трампом. Були на дзвінку також представники президента Трампа – Стів Віткофф і Джаред Кушнер. Зараз наші команди багато працюють, і я подякував за всі зусилля і таку залученість до переговорів, до роботи для закінчення війни. І дуже цінуємо програму PURL 

- написав Зеленський. 

Він додав, що ця зима найскладніша для України, але ракети для систем ППО, які Україна може закуповувати у США, дуже допомагають проходити через усі ці виклики й захищати життя.

Говорили про питання, над якими завтра в Женеві працюватимуть наші представники на двосторонній зустрічі, а також – про підготовку до наступної зустрічі переговорних команд у повному складі в тристоронньому форматі на самому початку березня. Розраховуємо, що вона дасть можливість перейти до переговорів на рівні лідерів. Президент Трамп підтримує таку послідовність кроків. Лише так можна вирішити всі складні й чутливі питання та нарешті закінчити війну 

- додав Зеленський. 

Нагадаємо 

Президент України Володимир Зеленський та президент США Дональд Трамп провели телефонну розмову.

Павло Башинський

Політика
Морози в Україні
Техніка
Опалення
Повітряна тривога
Соціальна мережа
Воєнний стан
Війна в Україні
Відключення світла
Блекаут 
Сніг в Україні
Електроенергія
Женева
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна