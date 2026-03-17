Ексклюзив
15:05 • 48 перегляди
Філарет у лікарні через загострення хронічних недуг – що зараз відомо про стан Патріарха
Ексклюзив
15:05 • 80 перегляди
Український аналог ATACMS - яка вона, нова балістична ракета FP-7
14:51 • 912 перегляди
У ЄС очікують прогрес по кредиту на 90 млрд євро для України після угоди по "Дружбі" - "в ідеалі" цього тижня
Ексклюзив
13:37 • 5594 перегляди
ДБР розслідує знищення матеріалів атестації прокурорів за часів реформи Рябошапки
13:00 • 11074 перегляди
У ЄС заявили, що запропонували фінансову і технічну допомогу щодо "Дружби" і Україна прийняла пропозицію
Ексклюзив
12:18 • 11619 перегляди
"Європа вже зрозуміла: російський газ - це зброя" - аналітик про ідею відновити закупівлі енергоресурсів з рф
Ексклюзив
11:42 • 18686 перегляди
Чому медична система не захищає українського пацієнта і як це змінити - пояснює експерт
Ексклюзив
11:29 • 13902 перегляди
США намагаються відірвати росію від Китаю - стара стратегія у новій геополітичній реальності
Ексклюзив
10:34 • 12642 перегляди
Аерокосмічна асоціація готує пропозиції змін до законодавства щодо спецрежиму Defence City
17 березня, 07:54 • 17178 перегляди
Україна отримала повний пакет умов для вступу до ЄС - Прем'єр
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+8°
1.9м/с
54%
755мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
МВФ стурбований фінансуванням України через затримки в парламенті
Гра Resident Evil Requiem встановила історичний рекорд продажів у серії
Зеленський розкрив деталі брехні Ірану про постачання тисяч дронів росії
Генерал США Агуто після візиту до Києва потрапив у скандал через алкоголь і секретні матеріали
Єврейські кучки перед Песахом - що це та коли вони настануть у 2026 році
Публікації
Чому медична система не захищає українського пацієнта і як це змінити - пояснює експерт
Ексклюзив
11:42 • 18686 перегляди
Єврейські кучки перед Песахом - що це та коли вони настануть у 2026 році
Дизель і газ різко подорожчали: як змінилися ціни на АЗС за тиждень
Як США реагуватимуть на допомогу Ірану з боку росії та Китаю
Ексклюзив
16 березня, 13:54 • 54321 перегляди
Великдень 2026: хто святкуватиме раніше - православні чи католики
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Антоніу Кошта
Барт Де Вевер
Руслан Кравченко
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Державний кордон України
Іран
Село
Реклама
УНН Lite
Тейлор Свіфт і Тревіс Келсі провели ніч на "Оскарі" без публічності - деталі
Єврейські кучки перед Песахом - що це та коли вони настануть у 2026 році
Гра Resident Evil Requiem встановила історичний рекорд продажів у серії
Шон Пенн отримав "Оскар" і пропустив нагородження, обравши Україну, а не церемонію - ЗМІ
Кім Кардаш'ян і Кріс Дженнер заперечили змову навколо секс-відео
Актуальне
Техніка
Шахед-136
Дипломатка
Дія (сервіс)
Опалення

У ЄС очікують прогрес по кредиту на 90 млрд євро для України після угоди по "Дружбі" - "в ідеалі" цього тижня

Київ • УНН

 • 918 перегляди

Єврокомісія очікує прогресу щодо кредиту до 20 березня після згоди Зеленського на ремонт нафтопроводу. Угорщина раніше блокувала кошти та нові санкції.

У ЄС очікують прогрес по кредиту на 90 млрд євро для України після угоди по "Дружбі" - "в ідеалі" цього тижня

Питання кредиту ЄС обсягом 90 млрд євро для України, який Угорщина обіцяла блокувати, після розвитку подій навколо нафтопроводу "Дружба" може вирішитися, і навіть до саміту лідерів блоку 19-20 березня, повідомила речниця Європейської комісії Паула Піньйо під час брифінгу у вівторок, пише УНН.

Деталі

"Щодо кредиту, переговори тривають, і ми сподіваємося і впевнені, що скоро зможемо побачити певний прогрес у цих обговореннях. Побачимо. В ідеалі це мало б відбутися до засідання Європейської ради (19-20 березня - ред.)", - сказала речниця Єврокомісії.

Стосовно нових обмежень проти рф, Піньйо вказала, що "у нас немає новин щодо пакету санкцій, але ми залишаємося відданими та беремо участь у переговорах з Радою ЄС з метою схвалення цього 20-го пакету".

Про це вона заявила після того, як у ЄС вказали, що запропонували фінансову і технічну допомогу у межах зусиль для відновлення роботи нафтопроводу "Дружба" після російських ударів і Україна прийняла пропозицію.

Як зазначає AFP, у листі Президент Володимир Зеленський повідомив керівникам ЄС, що він приймає "необхідну технічну підтримку та фінансування для завершення ремонтних робіт" на нафтопроводі, і запросить керівника української державної нафтогазової компанії "Нафтогаз" "просунути це питання" з ЄС.

Через нафтопровід "Дружба", яким перекачується російська нафта через Україну, загострилася напруженість - Угорщина та Словаччина звинуватили Україну у навмисному затягуванні відновлення його роботи, а Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан посилався на це питання як привід для блокування кредиту у 90 мільярдів євро для України, а також нового пакета санкцій проти рф.

Кредит МВФ дав ЄС час подолати вето Угорщини щодо кредиту Києву в розмірі €90 млрд11.03.26, 06:15 • 5915 переглядiв

Орбан, найближчий союзник глави кремля володимира путіна в ЄС, закликав блок призупинити санкції щодо російської нафти та газу, щоб протистояти зростанню цін після того, як війна на Близькому Сході загострила питання поставок нафти.

Орбан закликав ЄС призупинити енергетичні санкції проти росії через нафтову кризу09.03.26, 14:49 • 5056 переглядiв

Конфлікт навколо трубопроводу, зауважує AFP, також спалахнув на тлі посилення політичних нападок угорського націоналістичного лідера на Україну напередодні напружених виборів 12 квітня.

Юлія Шрамко

ЕкономікаПолітикаСвіт
Санкції
Державний бюджет
Енергетика
Війна в Україні
Володимир Путін
Нафтогаз України
Європейська комісія
Європейський Союз
Словаччина
Володимир Зеленський
Угорщина
Україна