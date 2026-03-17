У ЄС очікують прогрес по кредиту на 90 млрд євро для України після угоди по "Дружбі" - "в ідеалі" цього тижня

Питання кредиту ЄС обсягом 90 млрд євро для України, який Угорщина обіцяла блокувати, після розвитку подій навколо нафтопроводу "Дружба" може вирішитися, і навіть до саміту лідерів блоку 19-20 березня, повідомила речниця Європейської комісії Паула Піньйо під час брифінгу у вівторок, пише УНН.

"Щодо кредиту, переговори тривають, і ми сподіваємося і впевнені, що скоро зможемо побачити певний прогрес у цих обговореннях. Побачимо. В ідеалі це мало б відбутися до засідання Європейської ради (19-20 березня - ред.)", - сказала речниця Єврокомісії.

Стосовно нових обмежень проти рф, Піньйо вказала, що "у нас немає новин щодо пакету санкцій, але ми залишаємося відданими та беремо участь у переговорах з Радою ЄС з метою схвалення цього 20-го пакету".

Про це вона заявила після того, як у ЄС вказали, що запропонували фінансову і технічну допомогу у межах зусиль для відновлення роботи нафтопроводу "Дружба" після російських ударів і Україна прийняла пропозицію.

Як зазначає AFP, у листі Президент Володимир Зеленський повідомив керівникам ЄС, що він приймає "необхідну технічну підтримку та фінансування для завершення ремонтних робіт" на нафтопроводі, і запросить керівника української державної нафтогазової компанії "Нафтогаз" "просунути це питання" з ЄС.

Через нафтопровід "Дружба", яким перекачується російська нафта через Україну, загострилася напруженість - Угорщина та Словаччина звинуватили Україну у навмисному затягуванні відновлення його роботи, а Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан посилався на це питання як привід для блокування кредиту у 90 мільярдів євро для України, а також нового пакета санкцій проти рф.

Кредит МВФ дав ЄС час подолати вето Угорщини щодо кредиту Києву в розмірі €90 млрд

Орбан, найближчий союзник глави кремля володимира путіна в ЄС, закликав блок призупинити санкції щодо російської нафти та газу, щоб протистояти зростанню цін після того, як війна на Близькому Сході загострила питання поставок нафти.

Орбан закликав ЄС призупинити енергетичні санкції проти росії через нафтову кризу

Конфлікт навколо трубопроводу, зауважує AFP, також спалахнув на тлі посилення політичних нападок угорського націоналістичного лідера на Україну напередодні напружених виборів 12 квітня.