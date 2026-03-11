$43.900.1750.710.17
Ексклюзив
10 березня, 17:36 • 14787 перегляди
США частково знімають нафтові санкції з росії - наскільки це небезпечно для України і як їй діяти
Ексклюзив
10 березня, 15:44 • 48058 перегляди
Що буде з цінами на продукти в Україні й скільки доведеться платити за найнеобхідніше Photo
Ексклюзив
10 березня, 15:25 • 40039 перегляди
Гастрит без міфів або чому “весняних загострень” насправді не існує
Ексклюзив
10 березня, 14:11 • 28685 перегляди
Як війна в Ірані впливає на переговори щодо України – мир ближче чи як ніколи далеко
Ексклюзив
10 березня, 12:33 • 35285 перегляди
Експерт розповів чи покращить українська "шахедна допомога" відносини з США
Ексклюзив
10 березня, 11:27 • 31395 перегляди
Регулювання спецрежиму Defence City потребує спрощення для підтримки підприємств - член оборонного комітету Ради
Ексклюзив
10 березня, 11:25 • 48892 перегляди
Клініка Odrex заперечує причетність до шахрайства та медичної недбалості попри 10 кримінальних проваджень
Ексклюзив
10 березня, 08:20 • 57402 перегляди
Рука-нога-рот або вірус Коксакі - як ним заражаються люди та чим небезпечна інфекція
9 березня, 19:48 • 53897 перегляди
НБУ просить ЄС бути посередником у справі затримання інкасаторів та вилучення готівки Ощадбанку в Угорщині
Ексклюзив
9 березня, 19:03 • 85761 перегляди
Чи вдарить Іран по Україні після заяв про допомогу у збитті "шахедів": експерт оцінив ризики
Кредит МВФ дав ЄС час подолати вето Угорщини щодо кредиту Києву в розмірі €90 млрд

Київ • УНН

 • 2 перегляди

Позика МВФ забезпечила фінансову стабільність Києва до травня 2026 року. Це дає лідерам ЄС час подолати вето Угорщини на пакет допомоги в 90 млрд євро.

Кредит МВФ дав ЄС час подолати вето Угорщини щодо кредиту Києву в розмірі €90 млрд

Завдяки нещодавньому схваленню позики від Міжнародного валютного фонду у розмірі 8,1 мільярда доларів, фінансова стабільність України забезпечена щонайменше до травня 2026 року. Це знімає гостроту побоювань щодо вичерпання бюджетних коштів наприкінці березня та надає європейським лідерам додатковий час для подолання вето Угорщини. Про це повідомляє Politico, пише УНН.

Деталі

Військовий бюджет України менш виснажений, ніж побоювалися політики, і країна може прогодуватися до початку травня. Це дає нам можливість вийти з політичного глухого кута напередодні саміту лідерів ЄС без надмірного поспіху

– повідомили джерела, знайомі з фінансовим станом Києва.

Угорський прем'єр-міністр Віктор Орбан пов'язує блокування фінансової підтримки із зупинкою транзиту російської нафти, стверджуючи, що Україна зволікає з відновленням пошкодженої ділянки трубопроводу.

Європейські партнери схвалили новий пакет програм для відновлення України на €1,5 мільярда - Кулеба09.03.26, 20:33 • 6064 перегляди

Українська сторона відкидає ці звинувачення, наголошуючи на критичних руйнуваннях інфраструктури після січневої атаки безпілотників. Дипломати ЄС сподіваються, що зміна політичного клімату в Угорщині після виборів наступного місяця дозволить розблокувати 90 мільярдів євро, необхідних для фінансування української оборони.

Двостороння підтримка та довгострокові плани

На тлі загальноєвропейських дискусій окремі країни продовжують посилювати індивідуальну допомогу. Зокрема, уряд Нідерландів розглядає можливість щорічного виділення 3,5 мільярда євро на підтримку України в межах двосторонніх угод до 2029 року. Така стратегія покликана забезпечити стабільне фінансування Києва незалежно від результатів голосувань у Брюсселі, що є критично важливим в умовах дефіциту бюджету України, який цього року сягає 50 мільярдів доларів.

Фіцо погрожує заблокувати кредит ЄС для України та їде до Брюсселя через зупинку нафтопроводу "Дружба"08.03.26, 17:18 • 5192 перегляди

Степан Гафтко

ЕкономікаСвіт
Санкції
Державний бюджет
Енергетика
Воєнний стан
Війна в Україні
Міжнародний валютний фонд
благодійність
Європейський Союз
Нідерланди
Угорщина
Україна
Віктор Орбан