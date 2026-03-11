Кредит МВФ дав ЄС час подолати вето Угорщини щодо кредиту Києву в розмірі €90 млрд

Завдяки нещодавньому схваленню позики від Міжнародного валютного фонду у розмірі 8,1 мільярда доларів, фінансова стабільність України забезпечена щонайменше до травня 2026 року. Це знімає гостроту побоювань щодо вичерпання бюджетних коштів наприкінці березня та надає європейським лідерам додатковий час для подолання вето Угорщини. Про це повідомляє Politico, пише УНН.

Деталі

Військовий бюджет України менш виснажений, ніж побоювалися політики, і країна може прогодуватися до початку травня. Це дає нам можливість вийти з політичного глухого кута напередодні саміту лідерів ЄС без надмірного поспіху – повідомили джерела, знайомі з фінансовим станом Києва.

Угорський прем'єр-міністр Віктор Орбан пов'язує блокування фінансової підтримки із зупинкою транзиту російської нафти, стверджуючи, що Україна зволікає з відновленням пошкодженої ділянки трубопроводу.

Європейські партнери схвалили новий пакет програм для відновлення України на €1,5 мільярда - Кулеба

Українська сторона відкидає ці звинувачення, наголошуючи на критичних руйнуваннях інфраструктури після січневої атаки безпілотників. Дипломати ЄС сподіваються, що зміна політичного клімату в Угорщині після виборів наступного місяця дозволить розблокувати 90 мільярдів євро, необхідних для фінансування української оборони.

Двостороння підтримка та довгострокові плани

На тлі загальноєвропейських дискусій окремі країни продовжують посилювати індивідуальну допомогу. Зокрема, уряд Нідерландів розглядає можливість щорічного виділення 3,5 мільярда євро на підтримку України в межах двосторонніх угод до 2029 року. Така стратегія покликана забезпечити стабільне фінансування Києва незалежно від результатів голосувань у Брюсселі, що є критично важливим в умовах дефіциту бюджету України, який цього року сягає 50 мільярдів доларів.

Фіцо погрожує заблокувати кредит ЄС для України та їде до Брюсселя через зупинку нафтопроводу "Дружба"