Дипломатка

Кредит МВФ дал ЕС время преодолеть вето Венгрии на кредит Киеву в размере €90 млрд

Киев • УНН

 • 796 просмотра

Заем МВФ обеспечил финансовую стабильность Киева до мая 2026 года. Это дает лидерам ЕС время преодолеть вето Венгрии на пакет помощи в 90 млрд евро.

Кредит МВФ дал ЕС время преодолеть вето Венгрии на кредит Киеву в размере €90 млрд

Благодаря недавнему одобрению кредита Международного валютного фонда в размере 8,1 миллиарда долларов финансовая стабильность Украины обеспечена как минимум до мая 2026 года. Это снимает остроту опасений по поводу исчерпания бюджетных средств в конце марта и предоставляет европейским лидерам дополнительное время для преодоления вето Венгрии. Об этом сообщает Politico, пишет УНН.

Подробности

Военный бюджет Украины менее истощен, чем опасались политики, и страна может прокормиться до начала мая. Это дает нам возможность выйти из политического тупика в преддверии саммита лидеров ЕС без чрезмерной спешки

– сообщили источники, знакомые с финансовым состоянием Киева.

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан связывает блокирование финансовой поддержки с остановкой транзита российской нефти, утверждая, что Украина медлит с восстановлением поврежденного участка трубопровода.

Европейские партнеры одобрили новый пакет программ для восстановления Украины на €1,5 миллиарда - Кулеба09.03.26, 20:33 • 6072 просмотра

Украинская сторона отвергает эти обвинения, подчеркивая критические разрушения инфраструктуры после январской атаки беспилотников. Дипломаты ЕС надеются, что изменение политического климата в Венгрии после выборов в следующем месяце позволит разблокировать 90 миллиардов евро, необходимых для финансирования украинской обороны.

Двусторонняя поддержка и долгосрочные планы

На фоне общеевропейских дискуссий отдельные страны продолжают усиливать индивидуальную помощь. В частности, правительство Нидерландов рассматривает возможность ежегодного выделения 3,5 миллиарда евро на поддержку Украины в рамках двусторонних соглашений до 2029 года. Такая стратегия призвана обеспечить стабильное финансирование Киева независимо от результатов голосований в Брюсселе, что является критически важным в условиях дефицита бюджета Украины, который в этом году достигает 50 миллиардов долларов.

Фицо угрожает заблокировать кредит ЕС для Украины и едет в Брюссель из-за остановки нефтепровода "Дружба"08.03.26, 17:18 • 5196 просмотров

Степан Гафтко

ЭкономикаНовости Мира
Санкции
Государственный бюджет
Энергетика
Военное положение
Война в Украине
Международный валютный фонд
благотворительность
Европейский Союз
Нидерланды
Венгрия
Украина
Виктор Орбан