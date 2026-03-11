Кредит МВФ дал ЕС время преодолеть вето Венгрии на кредит Киеву в размере €90 млрд

Благодаря недавнему одобрению кредита Международного валютного фонда в размере 8,1 миллиарда долларов финансовая стабильность Украины обеспечена как минимум до мая 2026 года. Это снимает остроту опасений по поводу исчерпания бюджетных средств в конце марта и предоставляет европейским лидерам дополнительное время для преодоления вето Венгрии. Об этом сообщает Politico, пишет УНН.

Подробности

Военный бюджет Украины менее истощен, чем опасались политики, и страна может прокормиться до начала мая. Это дает нам возможность выйти из политического тупика в преддверии саммита лидеров ЕС без чрезмерной спешки – сообщили источники, знакомые с финансовым состоянием Киева.

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан связывает блокирование финансовой поддержки с остановкой транзита российской нефти, утверждая, что Украина медлит с восстановлением поврежденного участка трубопровода.

Украинская сторона отвергает эти обвинения, подчеркивая критические разрушения инфраструктуры после январской атаки беспилотников. Дипломаты ЕС надеются, что изменение политического климата в Венгрии после выборов в следующем месяце позволит разблокировать 90 миллиардов евро, необходимых для финансирования украинской обороны.

Двусторонняя поддержка и долгосрочные планы

На фоне общеевропейских дискуссий отдельные страны продолжают усиливать индивидуальную помощь. В частности, правительство Нидерландов рассматривает возможность ежегодного выделения 3,5 миллиарда евро на поддержку Украины в рамках двусторонних соглашений до 2029 года. Такая стратегия призвана обеспечить стабильное финансирование Киева независимо от результатов голосований в Брюсселе, что является критически важным в условиях дефицита бюджета Украины, который в этом году достигает 50 миллиардов долларов.

