Европейские партнеры одобрили новый пакет программ для восстановления Украины на €1,5 миллиарда - Кулеба

Руководящий совет Ukraine Investment Framework (инвестиционный компонент программы ЕС Ukraine Facility) одобрил новый пакет из 8 программ для восстановления Украины на 1.5 млрд евро. Об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению - министр развития общин и территорий Алексей Кулеба, пишет УНН.

Европейские партнеры продолжают поддерживать восстановление Украины. Руководящий совет Ukraine Investment Framework (UIF) одобрил новый пакет из 8 программ на 1.5 млрд евро - отметил Кулеба.

По его словам, 466.5 млн евро из этой суммы направляются на проекты, которые координирует Минразвития.

106 млн евро – продолжение финансирования в рамках проекта «Пути солидарности» для обеспечения логистики, ремонта и реконструкции автомобильных дорог,

123 млн евро – масштабирование программ Энергодом и ВосстановиДОМ для энергоэффективного восстановления жилья,

26.5 млн евро – строительство и ремонт укрытий в зданиях, восстанавливаемых по муниципальным программам ЕИБ,

132.5 млн евро – обеспечение обслуживания железнодорожной инфраструктуры и развитие железнодорожного сообщения,

68.5 млн евро – первый транш проекта по модернизации пунктов пропуска на западной границе,

10 млн евро – дофинансирование текущих проектов.

Также в программе ЕБРР на 100 млн евро на реализацию проектов по децентрализации теплоснабжения и энергоснабжения в рамках прямого сотрудничества с городами и бизнесом.

"Финансирование сочетает кредитные ресурсы ЕИБ и грантовую поддержку ЕС, что позволяет уменьшить финансовую нагрузку на бюджет", - подчеркнул Кулеба.

До сих пор нет никакого прогресса по 20-му пакету санкций ЕС и помощи на €90 млрд - Зеленский