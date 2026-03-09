Европейские партнеры одобрили новый пакет программ для восстановления Украины на €1,5 миллиарда - Кулеба

$43.730.0850.540.36
16:44 • 6390 просмотра
В Венгрии хотят "легализовать" украденные средства Ощадбанка. Официальный Киев назвал действия Будапешта беззаконием
12:46 • 16644 просмотра
Зеленский обсудил на Ставке запросы на помощь в противодействии "шахедам" и подобному - уже есть 11 обращений от соседей Ирана, из Европы и Америки
9 марта, 12:34 • 24502 просмотра
МИД Украины обвинил Венгрию в государственном бандитизме и грубом нарушении прав задержанных украинских инкассаторов
9 марта, 10:16 • 16789 просмотра
Весенняя посевная стартует позже - есть ли риски из-за подорожания горючего и что будет с ценами на продукты
Эксклюзив
9 марта, 11:13 • 38320 просмотра
НАПК должно проверить имущество семьи кандидата на должность главы ГМС Суворова - нардепы
9 марта, 06:12 • 29892 просмотра
Зеленский: Украина направила экспертов по дронам для защиты баз США в Иордании
8 марта, 19:46 • 46634 просмотра
На Волыни группа лиц напала на авто ТЦК и силой освободила военнообязанного
Эксклюзив
8 марта, 14:42 • 65294 просмотра
Гороскоп на 9-15 марта предупреждает о последствиях коридора затмений
8 марта, 12:28 • 109261 просмотра
Международный женский день 8 марта - история, значение и вызовы современности
8 марта, 11:12 • 56284 просмотра
Силы обороны поразили "Панцирь-С1", десантный катер и пункты управления врагаPhoto
Шевченко во времена большой войны: как наследие Кобзаря звучит для современной Украины9 марта, 08:38 • 42858 просмотра
Клиника Odrex умалчивает об отзыве одной из медицинских лицензий9 марта, 11:31 • 31266 просмотра
Правительство Венгрии зафиксировало рекордный дефицит бюджета из-за предвыборных расходов Орбана9 марта, 12:07 • 10077 просмотра
alyona alyona в кружевном боди посвятила фотосессию украинским женщинамPhoto12:47 • 14085 просмотра
День Барби - история куклы, стоимость коллекционных экземпляровPhoto13:29 • 19653 просмотра
День Барби - история куклы, стоимость коллекционных экземпляровPhoto13:29 • 19687 просмотра
Клиника Odrex умалчивает об отзыве одной из медицинских лицензий9 марта, 11:31 • 31301 просмотра
НАПК должно проверить имущество семьи кандидата на должность главы ГМС Суворова - нардепы
Эксклюзив
9 марта, 11:13 • 38320 просмотра
Шевченко во времена большой войны: как наследие Кобзаря звучит для современной Украины9 марта, 08:38 • 42885 просмотра
Международный женский день 8 марта - история, значение и вызовы современности8 марта, 12:28 • 109261 просмотра
Тарас Цымбалюк страстно поцеловал бывшего парня Анны ТринчерPhotoVideo17:41 • 2444 просмотра
Melovin осуществил особую мечту 9-летней девочки16:37 • 4054 просмотра
Катерина Кузнецова рассказала, как борется с эмоциональным выгоранием во время напряженных съемок15:28 • 5306 просмотра
Трамп купил облигации Netflix и Warner Bros. в разгар борьбы торгов с Paramount - Reuters15:15 • 5464 просмотра
alyona alyona в кружевном боди посвятила фотосессию украинским женщинамPhoto12:47 • 14102 просмотра
Европейские партнеры одобрили новый пакет программ для восстановления Украины на €1,5 миллиарда - Кулеба

Киев • УНН

 • 12 просмотра

Руководящий совет Ukraine Investment Framework одобрил 8 программ для логистики и энергоэффективности. Средства направят на дороги, жилье, укрытия и границы.

Европейские партнеры одобрили новый пакет программ для восстановления Украины на €1,5 миллиарда - Кулеба

Руководящий совет Ukraine Investment Framework (инвестиционный компонент программы ЕС Ukraine Facility) одобрил новый пакет из 8 программ для восстановления Украины на 1.5 млрд евро. Об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению - министр развития общин и территорий Алексей Кулеба, пишет УНН.

Европейские партнеры продолжают поддерживать восстановление Украины. Руководящий совет Ukraine Investment Framework (UIF) одобрил новый пакет из 8 программ на 1.5 млрд евро

- отметил Кулеба.

По его словам, 466.5 млн евро из этой суммы направляются на проекты, которые координирует Минразвития.

  • 106 млн евро – продолжение финансирования в рамках проекта «Пути солидарности» для обеспечения логистики, ремонта и реконструкции автомобильных дорог,
    • 123 млн евро – масштабирование программ Энергодом и ВосстановиДОМ для энергоэффективного восстановления жилья,
      • 26.5 млн евро – строительство и ремонт укрытий в зданиях, восстанавливаемых по муниципальным программам ЕИБ,
        • 132.5 млн евро – обеспечение обслуживания железнодорожной инфраструктуры и развитие железнодорожного сообщения,
          • 68.5 млн евро – первый транш проекта по модернизации пунктов пропуска на западной границе,
            • 10 млн евро – дофинансирование текущих проектов.

              Также в программе ЕБРР на 100 млн евро на реализацию проектов по децентрализации теплоснабжения и энергоснабжения в рамках прямого сотрудничества с городами и бизнесом.

              "Финансирование сочетает кредитные ресурсы ЕИБ и грантовую поддержку ЕС, что позволяет уменьшить финансовую нагрузку на бюджет", - подчеркнул Кулеба.

              До сих пор нет никакого прогресса по 20-му пакету санкций ЕС и помощи на €90 млрд - Зеленский07.03.26, 21:59 • 9258 просмотров

              Ольга Розгон

              ЭкономикаПолитика
              Недвижимость
              Государственный бюджет
              Энергетика
              Отопление
              Война в Украине
              Государственная граница Украины
              Электроэнергия
              Европейский инвестиционный банк
              Европейский Союз
              Украина