Европейские партнеры одобрили новый пакет программ для восстановления Украины на €1,5 миллиарда - Кулеба
Киев • УНН
Руководящий совет Ukraine Investment Framework одобрил 8 программ для логистики и энергоэффективности. Средства направят на дороги, жилье, укрытия и границы.
Руководящий совет Ukraine Investment Framework (инвестиционный компонент программы ЕС Ukraine Facility) одобрил новый пакет из 8 программ для восстановления Украины на 1.5 млрд евро. Об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению - министр развития общин и территорий Алексей Кулеба, пишет УНН.
Европейские партнеры продолжают поддерживать восстановление Украины. Руководящий совет Ukraine Investment Framework (UIF) одобрил новый пакет из 8 программ на 1.5 млрд евро
По его словам, 466.5 млн евро из этой суммы направляются на проекты, которые координирует Минразвития.
- 106 млн евро – продолжение финансирования в рамках проекта «Пути солидарности» для обеспечения логистики, ремонта и реконструкции автомобильных дорог,
- 123 млн евро – масштабирование программ Энергодом и ВосстановиДОМ для энергоэффективного восстановления жилья,
- 26.5 млн евро – строительство и ремонт укрытий в зданиях, восстанавливаемых по муниципальным программам ЕИБ,
- 132.5 млн евро – обеспечение обслуживания железнодорожной инфраструктуры и развитие железнодорожного сообщения,
- 68.5 млн евро – первый транш проекта по модернизации пунктов пропуска на западной границе,
- 10 млн евро – дофинансирование текущих проектов.
Также в программе ЕБРР на 100 млн евро на реализацию проектов по децентрализации теплоснабжения и энергоснабжения в рамках прямого сотрудничества с городами и бизнесом.
"Финансирование сочетает кредитные ресурсы ЕИБ и грантовую поддержку ЕС, что позволяет уменьшить финансовую нагрузку на бюджет", - подчеркнул Кулеба.
