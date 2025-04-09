Елена Зеленская

Главы МИД Украины и Омана обсудили Формулу мира и вопросы укрепления торговых связей на базе совместной комиссии

Министры иностранных дел Украины и Омана обсудили Формулу мира и свободу мореплавания. Стороны договорились о создании межправительственной комиссии для укрепления торговых связей и расширения культурно-гуманитарного сотрудничества.