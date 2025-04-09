Елена Зеленская

Первая леди отреагировала на массированные обстрелы Украины 4 апреля. Она призвала мир к действиям, а не просто словам сочувствия из-за увеличения количества жертв среди мирного населения.
Авторы программы "Ты как?" поделились способами перезагрузки в условиях ограниченного времени. Они советуют использовать короткие практики восстановления, как отключение уведомлений или прогулки на природе.
По данным опросов, значительная часть преподавателей и учителей в Украине испытывают профессиональное выгорание, нуждаются в психологической помощи и поддержке в борьбе со стрессом.
В центре Киева, на Крещатике, появится наземный переход в рамках безбарьерного маршрута. Он станет частью инициативы Елены Зеленской "Без барьеров".
Доходы Владимира Зеленского и его семьи за 2024 год составили 15,2 млн грн, включая 336 тыс. грн зарплаты. Увеличение произошло благодаря возобновлению арендных платежей.
В феврале 2025 года открыто девять украинских книжных полок в шести странах мира. Новые локации появились в Греции, Финляндии, Венгрии, Польше, Португалии и Марокко.
Украинская сборная завоевала 32 медали на «Іграх Нескорених 2025» в Канаде. МХП и фонд «МХП-Громаді» присоединились к поддержке команды в рамках программы реинтеграции ветеранов.
Президент Украины с первой леди совершают официальный визит в Объединенные Арабские Эмираты. Среди ключевых тем - освобождение пленных, инвестиции и гуманитарная программа.
Дизайнер Иван Фролов разрабатывает костюм для финалиста нацотбора Евровидения KHAYAT. Образ будет включать символы утренней зари и золотых струн, отражающие концепцию выступления артиста.
Уровень недоверия к психологической помощи в Украине снизился с 46% до 22%. Количество украинцев, которые пользуются услугами психологов, выросло с 7% до 17%.
Президент Украины с Еленой Зеленской встретились с ранеными военными на Покровском направлении и Харьковщине. Обсудили вопросы психологической помощи и проект «Движение без барьеров».
432 пострадавших от сексуального насилия со стороны россиян получили промежуточные репарации. В Украине действует 12 стационарных и 3 мобильных центра помощи, которые уже поддержали более 50 тысяч человек.
ЦПД опроверг дезинформацию о пребывании Первой леди Украины в горнолыжном курорте Санкт-Мориц. На распространенном видео невозможно идентифицировать Елену Зеленскую или ее окружение.
В 2024 году запустили 18 новых украиноязычных аудиогидов в культурных памятниках мира. Также передали сотни украинских книг в библиотеки в 8 странах в рамках проекта «Украинские книжные полки».
Президент Украины с женой посетили семью Алексеенко, которая воспитывает 10 приемных детей, и вручили им ключи от нового дома. Дом построили в рамках проекта "Адрес детства" Фонда Елены Зеленской.
Киевская ОВА разрабатывает интерактивную карту безбарьерности региона с индексами доступности объектов. Область выполнила все 25 мероприятий Национальной стратегии безбарьерного пространства.
Национальный банк Украины представил памятную монету "Безбарьерность" номиналом 5 гривен с тиражом 30 000 штук. Монета символизирует равные возможности для всех граждан и посвящена развитию инклюзивного общества.
Проект «Ты как?» опубликовал инфографику о том, что не обязательно делать на новогодние праздники.
Елена Зеленская и Юлия Свириденко провели аудиенцию с Папой Франциском в Ватикане. Обсудили освобождение пленных, возвращение депортированных детей и передали подарок - тарелку "Святой Николай".
Во время передачи книжного дара в библиотеке Любляны мужчина выкрикивал пророссийские лозунги. Полиция задержала нарушителя, который кричал «россия победит» на английском языке.
Киевская областная детская больница подписала меморандум о партнерстве с итальянской клиникой "Мейер". Украинские врачи будут проходить стажировку в Италии, а тяжелобольные дети получат возможность лечения во Флоренции.
Объявлены победители конкурса «Растем вместе с МХП». Семь громад реализуют проекты по энергоэффективности, реинтеграции ветеранов и спортивного развития молодежи на общую сумму более 11,4 млн грн.
УЗ присоединяется к Всеукраинскому радиодиктанта национального единства 25 октября. Пассажиры поезда №743 смогут услышать текст Оксаны Забужко через систему оповещения и принять участие в написании.
Первая леди Украины открыла украинскую книжную полочку в библиотеке Кашкайша. Она также приняла участие в открытии мемориальной доски жертвам Голодомора в Лиссабоне и поблагодарила за поддержку Украины.
Министры иностранных дел Украины и Омана обсудили Формулу мира и свободу мореплавания. Стороны договорились о создании межправительственной комиссии для укрепления торговых связей и расширения культурно-гуманитарного сотрудничества.
Первая леди Украины посетила 4 объекта, где внедряется реформа школьного питания в Одесской области. Там отрабатывают различные модели организации питания, обсуждая влияние реформы на образование и экономику.
Киевская область одна из первых начала реформу питания в школах. Председатель ОВА Руслан Кравченко рассказал об основных достижениях, включая увеличение количества учеников, получающих бесплатное горячее питание.
Одесская область продолжает реализовывать реформу школьного питания, чтобы обеспечить детей здоровой и сбалансированной пищей.
Первая леди Украины и министры здравоохранения Украины и Швеции посетили реабилитационный центр в Киеве. Презентована украинская версия книги шведского реабилитолога о восстановлении после травм спинного мозга.
В Одесской области состоялись мероприятия в рамках программы «Ты как?». Открыта выставка детских рисунков, новый центр ментального здоровья и представлена сеть учреждений психологической поддержки.