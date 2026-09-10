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Зеленский с первой леди прибыл в Канаду с официальным визитом

Киев • УНН

 • 8810 просмотра

Владимир Зеленский и Елена Зеленская прибыли в Канаду с официальным визитом. Президент сообщил об этом в Telegram. Он добавил, что во время визита запланированы важные встречи и договорённости.

Зеленский с первой леди прибыл в Канаду с официальным визитом

Президент Украины Владимир Зеленский вместе с первой леди Еленой Зеленской прибыли с официальным визитом в Канаду. Об этом он сообщил в Telegram, передает УНН.

Детали

По словам Зеленского, во время визита запланированы важные встречи и договоренности, которые будут определять двустороннее сотрудничество и закрепят уже давно стратегический уровень отношений на годы вперед.

Встречусь с Премьер-министром Марком Карни. Главное внимание – поддержке Украины в защите неба и подготовке к зиме. Будем говорить о том, как усилить нашу устойчивость, поддержать людей и обеспечить Украине необходимые возможности для защиты. У первой леди в плане встреча с меценатами, которые помогают Украине. Также визит в аналоги украинских Школ Супергероев в Канаде

 - говорится в сообщении президента.

Зеленский подчеркнул, что Канада была и остается одним из наших ближайших партнеров.

Мы ценим всю поддержку канадского народа и решения, которые помогают Украине выстоять и защищать наших людей

- отметил глава государства.

Напомним

Самолет, на котором Президент Украины Владимир Зеленский направлялся в Осло на похороны короля Норвегии, во время взлета из Молдовы во вторник едва не столкнулся с, предположительно, российским беспилотником.

Евгений Устименко

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