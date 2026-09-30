В детсадах рф хотят заменить изучение букв и цифр «моральными ориентирами» — ЦПД

$44.820.0350.970.16
ukenru
02:27 • 20386 просмотра
Украина просит ЕС использовать активы РФ для покрытия дефицита в размере 78 млрд долларов — СМИ
01:26 • 23746 просмотра
Ночная атака на Киев: двое раненых, вспыхнули пожары
00:27 • 18844 просмотра
Россия атаковала Киев баллистическими ракетами: вспыхнули пожары, возникли проблемы с электро- и водоснабжением
29 сентября, 22:52 • 19931 просмотра
Переговоры по Украине могут начаться в скором времени — Вадефуль
29 сентября, 21:23 • 20941 просмотра
Дроны атаковали Харьков: повреждены дома и автомобили, пострадал ребёнок
29 сентября, 17:59 • 34182 просмотра
В Киеве после атак на дата-центры возможны сбои в оплате проезда — как расплатиться
29 сентября, 17:28 • 33417 просмотра
Зеленский утвердил дальнобойные операции на октябрь и сделал заявление о противодействии реактивным "шахедам"Photo
29 сентября, 16:13 • 47710 просмотра
Всемирный день сердца: как снизить риски и не пропустить опасные симптомы
Эксклюзив
29 сентября, 15:26 • 27708 просмотра
Какой погоды ждать украинцам в начале октября — синоптики дали прогноз
29 сентября, 14:54 • 23364 просмотра
"Просто конченые выродки" — Зеленский заявил, что враг сбросил на центр Сум четыре КАБа, есть погибшиеPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+9°
1.4м/с
81%
762мм
Популярные новости
Токаев назвал путина "наиболее приемлемой политической фигурой" на посту руководителя россии для Европы и мира29 сентября, 20:10 • 12198 просмотра
Средняя зарплата в Украине в августе уменьшилась на 1,1% — ГосстатPhoto29 сентября, 21:54 • 5060 просмотра
путин скрывает от россиян реальное состояние экономики рф — ЦПД29 сентября, 23:23 • 6356 просмотра
Парламент Словакии отправил министра в отставку, коалиция Фицо под угрозой23:56 • 10838 просмотра
50 стран и четыре организации пообещали содействовать возвращению домой депортированных украинских детей00:55 • 8102 просмотра
публикации
85-я годовщина трагедии Бабьего Яра: Украина чтит память жертв29 сентября, 16:32 • 40580 просмотра
Всемирный день сердца: как снизить риски и не пропустить опасные симптомы29 сентября, 16:13 • 47715 просмотра
В рф упал бомбардировщик Ту-95, один из таких обстреливал "Охматдет" — что известно о самолётеPhotoVideo29 сентября, 14:38 • 37602 просмотра
Синабоны дома: 5 рецептов пышных булочек с разными начинкамиPhoto29 сентября, 12:47 • 45774 просмотра
Лига наций: анонс матча Украина — Северная Ирландия29 сентября, 12:41 • 38274 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Виталий Кличко
Сергей Марченко
Ким Чен Ын
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Иран
Киевская область
Германия
Реклама
УНН Lite
Родной для всей страны "Шева" — Зеленский эмоционально поздравил Шевченко с юбилеемVideo29 сентября, 19:04 • 25864 просмотра
Шевченко оказался в "Милане" благодаря VHS-кассете — СМИ вспомнили о переходе "Шевы" в ИталиюVideo29 сентября, 17:12 • 33032 просмотра
Еще один ребенок Джоли и Питта отказался от фамилии отцаVideo29 сентября, 13:55 • 36538 просмотра
"Ангел" Victoria's Secret Барбара Палвин впервые стала мамой29 сентября, 02:04 • 44237 просмотра
Али Лартер вышла на красную дорожку с 11-летней дочерью, которую называют её «двойником»29 сентября, 00:05 • 45888 просмотра
Актуальное
Шахед-136
9К720 Искандер
Ракетная система С-400
Техника
Отопление

В детсадах рф хотят заменить изучение букв и цифр «моральными ориентирами» — ЦПД

Киев • УНН

 • 2094 просмотра

Министр образования рф сергей кравцов заявил о новом стандарте дошкольного образования с акцентом на мораль и культуру. ЦПД назвал это идеологизацией детей.

В детсадах рф хотят заменить изучение букв и цифр «моральными ориентирами» — ЦПД

министр просвещения рф сергей кравцов заявил, что в воспитании детей в детсадах более важными, чем изучение букв и цифр, должны стать "моральные ориентиры", знакомство с "родной культурой", литературой и обычаями. Соответствующие положения планируют закрепить в новом стандарте дошкольного образования рф. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации СНБО Украины (ЦПД), информирует УНН.

Детали

Отмечается, что в рамках этой политики в российских детсадах уже запустили проекты "орлята-дошколята" и "добрые игры", которые используются для навязывания детям так называемых "традиционных духовно-нравственных ценностей".

кремль последовательно превращает российское образование в инструмент исключительно идеологического воспитания детей. Пропагандистские нарративы теперь пытаются закрепить еще до начала школьного обучения, навязывая детям с малых лет лояльность к власти и готовность воевать

- говорится в сообщении.

Ранее ЦПД сообщал о внесении изменений в учебные программы для старшеклассников в рф, где среди ожидаемых результатов обучения определены готовность "служить отечеству" и "защищать суверенитет".

Напомним

На ТОТ Запорожья 1 сентября для детей провели занятия о "терроризме" и "экстремизме".

Россия превращает образование на ВОТ Украины в инструмент милитаризации детей — ЦПД02.09.26, 06:32 • 5027 просмотров

Вадим Хлюдзинский

ОбществоКультураНовости МираОбразование
Школа
российская пропаганда
Украина