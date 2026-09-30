В детсадах рф хотят заменить изучение букв и цифр «моральными ориентирами» — ЦПД
Киев • УНН
Министр образования рф сергей кравцов заявил о новом стандарте дошкольного образования с акцентом на мораль и культуру. ЦПД назвал это идеологизацией детей.
министр просвещения рф сергей кравцов заявил, что в воспитании детей в детсадах более важными, чем изучение букв и цифр, должны стать "моральные ориентиры", знакомство с "родной культурой", литературой и обычаями. Соответствующие положения планируют закрепить в новом стандарте дошкольного образования рф. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации СНБО Украины (ЦПД), информирует УНН.
Детали
Отмечается, что в рамках этой политики в российских детсадах уже запустили проекты "орлята-дошколята" и "добрые игры", которые используются для навязывания детям так называемых "традиционных духовно-нравственных ценностей".
кремль последовательно превращает российское образование в инструмент исключительно идеологического воспитания детей. Пропагандистские нарративы теперь пытаются закрепить еще до начала школьного обучения, навязывая детям с малых лет лояльность к власти и готовность воевать
Ранее ЦПД сообщал о внесении изменений в учебные программы для старшеклассников в рф, где среди ожидаемых результатов обучения определены готовность "служить отечеству" и "защищать суверенитет".
Напомним
На ТОТ Запорожья 1 сентября для детей провели занятия о "терроризме" и "экстремизме".
Россия превращает образование на ВОТ Украины в инструмент милитаризации детей — ЦПД02.09.26, 06:32 • 5027 просмотров