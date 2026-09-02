Россия превращает образование на ВОТ Украины в инструмент милитаризации детей — ЦПД
Киев • УНН
РФ вводит на ВОТ военную подготовку, пропаганду и обучение управлению дронами. С 2026 года планируют кадетские классы.
россия превращает образование на временно оккупированных территориях Украины в инструмент милитаризации детей. Об этом говорится в аналитическом отчёте Центра противодействия дезинформации СНБО Украины (ЦПД), сообщает УНН.
Детали
Отмечается, что оккупационные власти внедряют в школах военную форму и военную подготовку, а уже с 1 сентября 2026 года в Донецке, Мариуполе, Макеевке и Докучаевске запланировано открытие "кадетских" и "казачьих" классов.
Детей привлекают к пропагандистским мероприятиям, в частности к сбору средств для российских военнослужащих, а вне школы - к тактической подготовке, обучению управлению дронами и работе со специализированными тренажёрами
Там добавляют, что следующим этапом этого процесса станет интеграция молодёжи в военную систему рф: постановка на воинский учёт с 16 лет, ограничение выезда с ВОТ и последующий призыв.
"Также фиксируются конкретные случаи, когда молодёжь после такого "воспитания" присоединяется к вооружённым формированиям рф и участвует в войне против Украины, нередко с летальными последствиями", - резюмируют в ЦПД.
Напомним
Главное управление разведки Минобороны обнародовало данные причастных к милитаризации украинских детей на временно оккупированных территориях.
Оккупанты используют детей для военной пропаганды на ВОТ Украины - ЦНС22.07.26, 03:51 • 16886 просмотров