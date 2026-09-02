Россия превращает образование на ВОТ Украины в инструмент милитаризации детей — ЦПД

россия превращает образование на временно оккупированных территориях Украины в инструмент милитаризации детей. Об этом говорится в аналитическом отчёте Центра противодействия дезинформации СНБО Украины (ЦПД), сообщает УНН.

Детали

Отмечается, что оккупационные власти внедряют в школах военную форму и военную подготовку, а уже с 1 сентября 2026 года в Донецке, Мариуполе, Макеевке и Докучаевске запланировано открытие "кадетских" и "казачьих" классов.

Детей привлекают к пропагандистским мероприятиям, в частности к сбору средств для российских военнослужащих, а вне школы - к тактической подготовке, обучению управлению дронами и работе со специализированными тренажёрами - указывают в ЦПД.

Там добавляют, что следующим этапом этого процесса станет интеграция молодёжи в военную систему рф: постановка на воинский учёт с 16 лет, ограничение выезда с ВОТ и последующий призыв.

"Также фиксируются конкретные случаи, когда молодёжь после такого "воспитания" присоединяется к вооружённым формированиям рф и участвует в войне против Украины, нередко с летальными последствиями", - резюмируют в ЦПД.

Напомним

Главное управление разведки Минобороны обнародовало данные причастных к милитаризации украинских детей на временно оккупированных территориях.

Оккупанты используют детей для военной пропаганды на ВОТ Украины - ЦНС