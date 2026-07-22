На ВОТ Украины оккупационные администрации продолжают использовать детей в качестве целевой аудитории для российской военной пропаганды. Об этом сообщает Центр национального сопротивления ССО ВС Украины (ЦНС), информирует УНН.

Отмечается, что в детских лагерях и на различных мероприятиях регулярно организуют встречи с военнослужащими армии РФ, представляя их как "героев" и "защитников".

Во время таких мероприятий российские военные общаются с детьми, демонстрируют военное снаряжение, проводят показательные выступления и рассказывают о "службе на благо родины". Оккупационная власть намеренно создает образ армии РФ как дружественной, заботливой и престижной, скрывая ее роль в войне против Украины и преступления, совершенные на оккупированных территориях