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Оккупанты используют детей для военной пропаганды на ВОТ Украины - ЦНС

Киев • УНН

 • 1222 просмотра

На временно оккупированных территориях Украины российские администрации проводят встречи детей с военными, представляя их как героев. Целью является формирование положительного отношения к армии РФ и подготовка молодежи к службе.

Оккупанты используют детей для военной пропаганды на ВОТ Украины - ЦНС

На ВОТ Украины оккупационные администрации продолжают использовать детей в качестве целевой аудитории для российской военной пропаганды. Об этом сообщает Центр национального сопротивления ССО ВС Украины (ЦНС), информирует УНН.

Детали

Отмечается, что в детских лагерях и на различных мероприятиях регулярно организуют встречи с военнослужащими армии РФ, представляя их как "героев" и "защитников".

Во время таких мероприятий российские военные общаются с детьми, демонстрируют военное снаряжение, проводят показательные выступления и рассказывают о "службе на благо родины". Оккупационная власть намеренно создает образ армии РФ как дружественной, заботливой и престижной, скрывая ее роль в войне против Украины и преступления, совершенные на оккупированных территориях

- указывают в ЦНС.

Там добавляют, что главной целью таких встреч является формирование у детей положительного отношения к оккупационным войскам.

"С раннего возраста детям навязывают искаженное представление о российской армии, воспитывая уважение к оккупантам и постепенно готовя молодежь к восприятию военной службы в рядах РФ как естественного и почетного выбора", - резюмируют в ЦНС.

Напомним

Оккупационное "министерство образования" Крыма планирует с нового учебного года ввести 3-балльную систему оценки поведения. Это станет инструментом контроля за детьми и их семьями.

Оккупанты на ВОТ Запорожья навязывают детям российскую идентичность через игру - ЦНС15.06.26, 05:07 • 4848 просмотров

Вадим Хлюдзинский

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