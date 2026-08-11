Местами дожди и до +31° - прогноз погоды на 11 августа
Киев • УНН
Синоптики прогнозируют переменную облачность и отсутствие осадков, за исключением западных и северных областей, где днем возможны кратковременные дожди с грозами. Ветер юго-западный, 7–12 м/с, температура ночью 13–18°, днем 26–31°.
В Украине 11 августа без осадков, лишь местами дожди и грозы, температура воздуха достигнет 31 градуса тепла, сообщили в Укргидрометцентре, пишет УНН.
Детали
По данным синоптиков, сегодня переменная облачность. Без осадков, лишь в западных и северных областях днём местами кратковременный дождь, гроза.
Ветер преимущественно юго-западный, 7-12 м/с.
Температура ночью 13-18°, в южной части до 22°; днём 26-31°.
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