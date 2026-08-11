Местами дожди и до +31° - прогноз погоды на 11 августа

В Украине 11 августа без осадков, лишь местами дожди и грозы, температура воздуха достигнет 31 градуса тепла, сообщили в Укргидрометцентре, пишет УНН.

Детали

По данным синоптиков, сегодня переменная облачность. Без осадков, лишь в западных и северных областях днём местами кратковременный дождь, гроза.

Ветер преимущественно юго-западный, 7-12 м/с.

Температура ночью 13-18°, в южной части до 22°; днём 26-31°.

Нынешние июнь и июль стали самыми жаркими в Западной Европе за всю историю наблюдений