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Местами дожди и до +31° - прогноз погоды на 11 августа

Киев • УНН

 • 2692 просмотра

Синоптики прогнозируют переменную облачность и отсутствие осадков, за исключением западных и северных областей, где днем возможны кратковременные дожди с грозами. Ветер юго-западный, 7–12 м/с, температура ночью 13–18°, днем 26–31°.

Местами дожди и до +31° - прогноз погоды на 11 августа

В Украине 11 августа без осадков, лишь местами дожди и грозы, температура воздуха достигнет 31 градуса тепла, сообщили в Укргидрометцентре, пишет УНН.

Детали

По данным синоптиков, сегодня переменная облачность. Без осадков, лишь в западных и северных областях днём местами кратковременный дождь, гроза.

Ветер преимущественно юго-западный, 7-12 м/с.

Температура ночью 13-18°, в южной части до 22°; днём 26-31°.

Нынешние июнь и июль стали самыми жаркими в Западной Европе за всю историю наблюдений10.08.26, 14:01 • 3422 просмотра

Юлия Шрамко

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