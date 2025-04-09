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На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский
17:29 • 29020 просмотра

На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Пошлина президента Трампа не является окончательным решением, а приглашением к обсуждению - эксперт

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В Южной Корее после импичмента президента определили дату новых выборов

Правительство Южной Кореи планирует провести выборы президента 3 июня после отстранения Юн Сок Ёля. Регистрация кандидатов продлится до 11 мая, а кампания стартует 12 мая.

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Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

В США перед Пасхой рекордно выросли цены на яйца из-за птичьего гриппа. Из-за этого американцы начали искать альтернативы, крася картофель и другие продукты.

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Пошлины Трампа привели к самому резкому падению акций США со времен COVID: ситуация на рынках

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Суд Южной Кореи поддержал импичмент президента Юна и отстранил его от должности

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Глава МИД Украины сообщил о новом пакете помощи от Южной Кореи в размере 100 миллионов долларов. Во время встречи обсудили противодействие сотрудничеству россии и КНДР.

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Южная Корея реагирует на пошлины США: поддержка автопрома и переговоры

Сеул готовится к экономическим вызовам после объявления США новых пошлин. Премьер-министр Хан Дак Су поручил поддержать пострадавшие отрасли и активизировать переговоры с Вашингтоном.

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Трамп ввел новые пошлины для отдельных стран: полный список

Президент США объявил о введении новых пошлин для отдельных стран. В частности, Китай - 34%, Евросоюз и Великобритания - 20%.

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Введенные Трампом пошлины откроют новую эру рисков для мировой экономики - Bloomberg

Трамп планирует масштабные ограничения торговли, что может перевернуть мировую систему. Экономисты предупреждают о рисках рецессии и роста инфляции из-за новых пошлин.

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Деменции можно предотвратить: снижение уровня плохого холестерина может значительно сократить риск возникновения болезни

Новое исследование показывает, что у людей с низким уровнем ЛПНП риск деменции на 26% ниже. Прием статинов дает дополнительную защиту, особенно при уровне холестерина менее 70 мг/дл.

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Администрация Трампа готовит указ об увеличении экспорта оружия - Reuters

Администрация Трампа планирует указ, который облегчит экспорт военной техники, увеличив минимальные суммы для рассмотрения Конгрессом. Это может увеличить продажи оружия крупным оборонным подрядчикам.

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Китай требует от США отказаться от пошлин для переговоров

Ван И заявил, что США должны отменить пошлины на китайские товары, прежде чем обсуждать роль Пекина в фентаниловом кризисе. Китай готов к равноправным консультациям.

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Китай, Япония и Корея обсудили торговлю на фоне пошлин США

Пекин, Токио и Сеул провели встречу по экономической кооперации. Обсудили углубление взаимодействия в сфере полупроводников и создание зоны свободной торговли.

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"День освобождения Америки" – когда вступают в силу пошлины Трампа и что стоит об этом знать

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США модернизируют военные операции в Японии из-за угрозы со стороны Китая

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В Южной Корее 56-летнего мужчину подозревают в организации смертоносного пожара

Полиция Южной Кореи расследует дело против 56-летнего мужчины, подозреваемого в причинении масштабного лесного пожара. В результате трагедии погибли 30 человек, уничтожены тысячи сооружений.

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В Южной Корее возобновились лесные пожары, число погибших возросло до 30

Ночью в юго-восточной части Южной Кореи возобновились лесные пожары. Власти направили пожарные вертолеты для тушения. Число погибших достигло 30 человек, десятки ранены.

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Nintendo готовится выпустить Switch 2 на фоне торговой войны США и Китая - FT

Nintendo планирует выпуск Switch 2 на 2 апреля, когда Трамп объявит о новых тарифах. Компания переносит производство в Юго-Восточную Азию, чтобы избежать американских пошлин.

Новости Мира • 28 марта, 10:48 • 176195 просмотра

Hyundai, Samsung, LG и KIA планируют возвращение в РФ, но при определенных условиях - СМИ

Южнокорейские компании рассматривают возможность возобновления бизнеса в россии после завершения войны в Украине и снятия санкций, поскольку рф остается важным рынком.

Экономика • 28 марта, 07:50 • 30414 просмотра

Китай, Южная Корея и Япония объединятся для противодействия росту давления со стороны США - Bloomberg

Министры Китая, Южной Кореи и Японии встретятся в Сеуле для обсуждения экономического сотрудничества. Также обсудят ответ на торговое давление со стороны США.

Новости Мира • 27 марта, 17:37 • 28586 просмотра

Южная Корея борется с крупнейшим лесным пожаром: погибли по меньшей мере 26 человек

Огонь охватил более 33 тысяч гектаров леса, что делает этот пожар крупнейшим за всю историю страны. В тушении задействованы более 120 вертолетов.

Новости Мира • 27 марта, 02:59 • 17079 просмотра

У берегов Южной Кореи загорелось российское судно, есть раненые

Вблизи города Пусан загорелось российское рефрижераторное судно "Crystal Asia", в результате чего шесть россиян получили ранения. Причина аварии, вероятно, поломка двигателя.

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В Южной Корее рассматривают возможность присоединиться к реконструкции водопровода и очистных сооружений в Броварах

Южнокорейские партнеры рассматривают финансирование реконструкции водопровода и очистных сооружений в Броварах стоимостью 1,2 млрд грн. Модернизация улучшит очистку и обеспечит надежность устаревших объектов.

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