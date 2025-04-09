Южная Корея борется с крупнейшим лесным пожаром: погибли по меньшей мере 26 человек

Огонь охватил более 33 тысяч гектаров леса, что делает этот пожар крупнейшим за всю историю страны. В тушении задействованы более 120 вертолетов.