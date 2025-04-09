Сестра Ким Чен Ына заявила, что Северная Корея никогда не откажется от своей ядерной программы. Любые переговоры о денуклеаризации являются отрицанием суверенитета страны.
Азиатские страны реагируют на тарифы США, защищая свои финансовые интересы. Япония ведет переговоры, Южная Корея оказывает поддержку автопроизводителям, Индия снижает ставки.
О Се Хун, мэр Сеула, 13 апреля объявит о выдвижении своей кандидатуры на пост президента Южной Кореи. Выборы состоятся 3 июня после импичмента бывшего лидера Юн Сук Ёля.
Введение пошлин США против ЕС и Китая – это приглашение к переговорам. Возможные пошлины ЕС против США будут рычагом давления, а не реальными намерениями.
В США вступили в силу новые торговые ограничения со сверхвысокими пошлинами в 104% на китайский импорт. Финансовые рынки отреагировали падением индексов и валют в Азии.
На заседании Совбеза ООН страны осудили атаку рф на Кривой Рог, в результате которой погибли дети. Представитель рф обвинил Украину, но большинство стран поддержали Украину.
Группа солдат КНДР 8 апреля пытались форсировать границу с Южной Кореей. Военные Южной Кореи открыли предупредительный огонь в ответ на действия нарушителей.
Правительство Южной Кореи планирует провести выборы президента 3 июня после отстранения Юн Сок Ёля. Регистрация кандидатов продлится до 11 мая, а кампания стартует 12 мая.
В США перед Пасхой рекордно выросли цены на яйца из-за птичьего гриппа. Из-за этого американцы начали искать альтернативы, крася картофель и другие продукты.
Глобальные фондовые рынки упали после объявления Трампом новых пошлин. Больше всего пострадали акции Nike, Apple, H&M и других компаний, зависящих от импорта.
Конституционный суд Южной Кореи поддержал импичмент президента Юн Сок Ёля из-за объявления военного положения. В стране в течение 60 дней должны состояться досрочные выборы.
Глава МИД Украины сообщил о новом пакете помощи от Южной Кореи в размере 100 миллионов долларов. Во время встречи обсудили противодействие сотрудничеству россии и КНДР.
Новые импортные пошлины США вызвали волну критики от торговых партнеров. Лидеры стран и бизнес заявили о негативных последствиях для мировой экономики.
Сеул готовится к экономическим вызовам после объявления США новых пошлин. Премьер-министр Хан Дак Су поручил поддержать пострадавшие отрасли и активизировать переговоры с Вашингтоном.
Президент США объявил о введении новых пошлин для отдельных стран. В частности, Китай - 34%, Евросоюз и Великобритания - 20%.
Трамп планирует масштабные ограничения торговли, что может перевернуть мировую систему. Экономисты предупреждают о рисках рецессии и роста инфляции из-за новых пошлин.
Новое исследование показывает, что у людей с низким уровнем ЛПНП риск деменции на 26% ниже. Прием статинов дает дополнительную защиту, особенно при уровне холестерина менее 70 мг/дл.
Администрация Трампа планирует указ, который облегчит экспорт военной техники, увеличив минимальные суммы для рассмотрения Конгрессом. Это может увеличить продажи оружия крупным оборонным подрядчикам.
Ван И заявил, что США должны отменить пошлины на китайские товары, прежде чем обсуждать роль Пекина в фентаниловом кризисе. Китай готов к равноправным консультациям.
Пекин, Токио и Сеул провели встречу по экономической кооперации. Обсудили углубление взаимодействия в сфере полупроводников и создание зоны свободной торговли.
2 апреля в США вступают в силу новые пошлины, инициированные Трампом, которые могут привести к глобальной торговой войне. Пошлины в 15% коснутся стран с наибольшим торговым дефицитом.
США создают новое командование для военных действий в Японии. Это делается для усиления оборонной координации и поддержки союзников в регионе на фоне растущей угрозы со стороны Китая.
Полиция Южной Кореи расследует дело против 56-летнего мужчины, подозреваемого в причинении масштабного лесного пожара. В результате трагедии погибли 30 человек, уничтожены тысячи сооружений.
Ночью в юго-восточной части Южной Кореи возобновились лесные пожары. Власти направили пожарные вертолеты для тушения. Число погибших достигло 30 человек, десятки ранены.
Nintendo планирует выпуск Switch 2 на 2 апреля, когда Трамп объявит о новых тарифах. Компания переносит производство в Юго-Восточную Азию, чтобы избежать американских пошлин.
Южнокорейские компании рассматривают возможность возобновления бизнеса в россии после завершения войны в Украине и снятия санкций, поскольку рф остается важным рынком.
Министры Китая, Южной Кореи и Японии встретятся в Сеуле для обсуждения экономического сотрудничества. Также обсудят ответ на торговое давление со стороны США.
Огонь охватил более 33 тысяч гектаров леса, что делает этот пожар крупнейшим за всю историю страны. В тушении задействованы более 120 вертолетов.
Вблизи города Пусан загорелось российское рефрижераторное судно "Crystal Asia", в результате чего шесть россиян получили ранения. Причина аварии, вероятно, поломка двигателя.
Южнокорейские партнеры рассматривают финансирование реконструкции водопровода и очистных сооружений в Броварах стоимостью 1,2 млрд грн. Модернизация улучшит очистку и обеспечит надежность устаревших объектов.