В Азии впервые провели собственное «Евровидение» — кто одержал победу
Киев • УНН
Певица Кармель из Филиппин победила на первом Eurovision Song Contest Asia в Бангкоке. В песне «Sobra-Sobra» она критикует стереотипы в отношении женщин.
Филиппины стали первыми победителями песенного конкурса Eurovision Song Contest Asia, который состоялся в столице Таиланда Бангкоке. Победу стране принесла певица Кармель с композицией "Sobra-Sobra", посвящённой общественным стереотипам в отношении женщин. Об этом сообщает финский вещатель Yle, пишет УНН.
Детали
Первый азиатский конкурс организовали в традиционном формате европейского "Евровидения" — с масштабным шоу-открытием, яркими сценическими выступлениями и голосованием за лучшую песню.
Филиппинская исполнительница Кармель представила композицию "Sobra-Sobra", в которой критикует общественные ограничения и стереотипы, навязываемые женщинам. Ещё в августе эта песня победила в национальном отборе Филиппин.
Кто принял участие в первом азиатском "Евровидении"
За победу соревновались представители 11 стран — Таиланда, Вьетнама, Камбоджи, Лаоса, Монголии, Бутана, Филиппин, Бангладеш, Южной Кореи, Непала и Малайзии.
Конкурсанты представили разнообразные музыкальные жанры — от поп-музыки и танцевальных композиций до битбокса и лирических баллад.
Во время шоу также выступила победительница европейского "Евровидения-2026", болгарская певица Дара. Она исполнила новую композицию "Bad Idea" и фрагмент победной песни "Bangaranga". Специальным гостем стал тайский артист Джефф Сатур.
Конкурс транслировали на официальном YouTube-канале "Евровидения" и телеканалах стран-участниц.
36 стран официально подтвердили участие в «Евровидении-2027», среди них Украина, а Канада дебютирует на конкурсе29.10.26, 02:06 • 24537 просмотров