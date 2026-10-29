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36 стран официально подтвердили участие в «Евровидении-2027», среди них Украина, а Канада дебютирует на конкурсе

Киев • УНН

 • 1894 просмотра

В «Евровидении-2027» в Бургасе примут участие как минимум 36 стран, среди них Украина. Канада дебютирует, а Северная Македония вернётся.

36 стран официально подтвердили участие в «Евровидении-2027», среди них Украина, а Канада дебютирует на конкурсе

Украина вошла в список 36 стран, которые официально подтвердили участие в международном песенном конкурсе «Евровидение-2027». В следующем году конкурс состоится в болгарском городе Бургас, а среди его участников впервые будет Канада. Об этом сообщает литовский вещатель LRT со ссылкой на Европейский вещательный союз (EBU), пишет УНН.

Детали

По информации организаторов, 71-й песенный конкурс «Евровидение» пройдет в мае 2027 года. Полуфиналы запланированы на 11 и 13 мая, а финал состоится 15 мая.

Помимо Украины, свое участие уже подтвердили Великобритания, Франция, Германия, Италия, Польша, Швеция, Норвегия, Финляндия, Литва, Латвия, Эстония и другие страны. В то же время Северная Македония вернется на конкурс после четырехлетнего перерыва.

Количество участников Евровидения может еще увеличиться

В настоящее время участие в конкурсе подтвердили вещатели 36 государств, однако окончательный список может расшириться. В частности, Словения и Испания еще не определились относительно участия. Европейский вещательный союз предоставил им время до декабря.

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Согласно предварительному плану, в двух полуфиналах выступят представители 31 страны. В финал пройдут 20 исполнителей, к которым присоединятся представители страны-хозяйки Болгарии и четырех стран, которые автоматически получают место в финале: Франции, Германии, Италии и Великобритании.

В полуфиналах результаты будут определять зрители, тогда как в финале голосовать будут и зрители, и профессиональное жюри.

Распределение стран между полуфиналами станет известно после жеребьевки, которая запланирована на январь 2027 года в Бургасе.

Напомним, победительницей «Евровидения-2026» стала представительница Болгарии Дара.

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Степан Гафтко

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