36 країн офіційно підтвердили участь у Євробаченні-2027, серед них Україна, а Канада дебютує на конкурсі

Україна увійшла до списку 36 країн, які офіційно підтвердили участь у міжнародному пісенному конкурсі "Євробачення-2027". Наступного року конкурс відбудеться в болгарському місті Бургас, а серед його учасників уперше буде Канада. Про це повідомляє литовський мовник LRT із посиланням на Європейську мовну спілку (EBU), пише УНН.

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За інформацією організаторів, 71-й пісенний конкурс "Євробачення" пройде у травні 2027 року. Півфінали заплановані на 11 та 13 травня, а фінал відбудеться 15 травня.

Окрім України, свою участь уже підтвердили Велика Британія, Франція, Німеччина, Італія, Польща, Швеція, Норвегія, Фінляндія, Литва, Латвія, Естонія та інші країни. Водночас Північна Македонія повернеться на конкурс після чотирирічної перерви.

Кількість учасників Євробачення може ще збільшитися

Наразі участь у конкурсі підтвердили мовники 36 держав, однак остаточний список може розширитися. Зокрема, Словенія та Іспанія ще не визначилися щодо участі. Європейська мовна спілка надала їм час до грудня.

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За попереднім планом, у двох півфіналах виступлять представники 31 країни. До фіналу пройдуть 20 виконавців, до яких приєднаються представники країни-господарки Болгарії та чотирьох країн, які автоматично отримують місце у фіналі: Франції, Німеччини, Італії та Великої Британії.

У півфіналах результати визначатимуть глядачі, тоді як у фіналі голосуватимуть і глядачі, і професійне журі.

Розподіл країн між півфіналами стане відомий після жеребкування, яке заплановане на січень 2027 року в Бургасі.

Нагадаємо, переможницею "Євробачення-2026" стала представниця Болгарії Дара.

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