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Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
07:31 • 24988 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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14 квітня, 16:00 • 152619 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

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Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 136885 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

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14 квітня, 11:31 • 133093 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 133457 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

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14 квітня, 09:52 • 195767 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

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14 квітня, 08:15 • 77465 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

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14 квітня, 06:46 • 164554 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

14 квітня, 04:30 • 116695 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

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Зеленський різко осудив удар рф по Сумах у Вербну неділю: "абсолютно відбита сволота"

Президент України різко засудив російський удар по Сумах, внаслідок якого загинули 34 людини, а 117 отримали поранення. Удар балістичними ракетами прийшовся по центру міста у Вербну неділю.

Політика • 13 квітня, 17:41 • 4378 перегляди

"Ще одна гаряча точка": Британія вважає, що путін може спровокувати війну на Балканах

Девід Леммі закликає ЄС прискорити вступ балканських країн, щоб протистояти впливу рф. кремль намагається використати напруженість для дестабілізації регіону.

Війна • 10 квітня, 02:51 • 11285 перегляди

Житло в ЄС стрімко дорожчає: ціни на купівлю зросли на 5%, оренда – на понад 3%

З 2010 року найбільше зростання цін на житло відбулося в Угорщині (+234%) та Естонії (+228%).

Новини Світу • 9 квітня, 08:13 • 10294 перегляди

Син Трампа відвідає Румунію за тиждень до нових президентських виборів - ЗМІ

Дональд Трамп-молодший відвідає Румунію 28 квітня в рамках східноєвропейського туру. Візит відбудеться за тиждень до першого туру президентських виборів.

Новини Світу • 8 квітня, 10:48 • 7902 перегляди

У Болгарії поліція опинилась в центрі скандалу про контрабанду цигарок на суму 6 млн євро

Болгарська поліція підозрюється у причетності до контрабанди цигарок на суму понад 6 мільйонів євро. У скандалі також може бути замішаний політик Делян Паєвський.

Новини Світу • 7 квітня, 09:24 • 10096 перегляди

Українка Таїсія Онофрійчук стала переможницею на етапі Кубка світу з художньої гімнастики в Болгарії, здобувши 4 медалі

16-річна гімнастка Таїсія Онофрійчук здобула золото у багатоборстві та фіналах з булавами і стрічкою, а також срібло у фіналі з обручем на етапі Кубка світу в Софії. Поліна Каріка стала 4-ою у фіналі з булавами.

Спорт • 6 квітня, 15:10 • 18390 перегляди

16-річна укаїнка Таїсія Онофрійчук виборола золото на Кубку світу з художньої гімнастики

Українка Таїсія Онофрійчук здобула перемогу в багатоборстві на етапі Кубку світу в Софії, випередивши найближчу суперницю на 3,8 бала. Для 16-річної гімнастки це перше золото на етапах Кубка світу.

Спорт • 5 квітня, 18:16 • 15401 перегляди

Зеленський: угода про тишу на морі має охоплювати Одесу та Миколаїв

Володимир Зеленський заявив, що угода про тишу повинна поширюватися на портову інфраструктуру та міста, де вона розташована, включаючи Одесу та Миколаїв. Моніторинг можуть здійснювати США, Туреччина та інші країни.

Війна • 28 березня, 18:47 • 43109 перегляди

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

У Парижі лідери обговорили підтримку України, санкції проти Росії та створення "сил стримування". Зеленський наголосив на важливості збереження санкцій та ролі США у зупиненні війни.

Війна • 27 березня, 18:53 • 588038 перегляди

Румунія та Болгарія стурбовані переговорами США та росії щодо Чорного моря - FT

Румунія та Болгарія побоюються, що угода між США та росією може відновити вплив Москви в Чорному морі. Переговори стосуються безпеки судноплавства та експорту.

Війна • 24 березня, 10:58 • 110815 перегляди

Італія потрапила до п’ятірки країн, які сприяють “демократичній рецесії” в Європі - звіт

Італія увійшла до п’ятірки країн, які формують "занепад" верховенства права в Європі. Також певне занеопкоєння створює вплив урядових рішень у Словаччині, та Хорватії, крім того, не застраховані від проблем у контексті “демократичної рецесії” - Румунія, Франція та Німеччина.

Новини Світу • 17 березня, 10:16 • 37758 перегляди

Які країни Європи можуть похвалитися довгожителями - дослідження

Євростат повідомив про рекордну тривалість життя в ЄС – 81,4 року. Найдовше живуть в Іспанії (Мадрид), Італії (Тренто) та на Аландських островах, а найменша тривалість – у Болгарії.

Здоров'я • 14 березня, 15:39 • 15882 перегляди

У Болгарії депутати парламенту втратили місця після перерахунку голосів

Конституційний суд Болгарії визнав неправомірність обрання 16 депутатів. Це виявили після часткового перерахунку голосів на виборах у жовтні, що призвело до перерозподілу місць.

Новини Світу • 14 березня, 10:28 • 10934 перегляди

Закупівля у Болгарії обладнання для двох енергоблоків ХАЕС: Зеленський підписав законопроєкт

Президент України підписав законопроєкт, що дозволяє "Енергоатому" придбати обладнання в Болгарії для будівництва енергоблоків №3 та №4 Хмельницької АЕС.

Економіка • 13 березня, 20:15 • 17071 перегляди

Троє болгар у Лондоні засуджені за шпигунство на користь росії

Суд визнав винними трьох громадян Болгарії у шпигунській діяльності на користь росії, їм загрожує до 14 років ув'язнення. Шпигунською мережею керував австрійський втікач Ян Марсалек з москви.

Новини Світу • 7 березня, 16:21 • 18702 перегляди

У Болгарії минулорічні вибори можуть визнати незаконними: що відомо

Конституційний суд Болгарії зобов'язав ЦВК перерахувати всі голоси з парламентських виборів 2024 року. Аудит виявив розбіжності у підрахунку на 17% виборчих дільниць.

Новини Світу • 27 лютого, 01:27 • 115674 перегляди

Буданов пояснив, за яких умов Польща може стати наступною ціллю для рф

Керівник ГУР МО заявив, що росія прагне відновити імперію за зразком СРСР з країнами Варшавського договору, і наступними цілями можуть стати Польща, Чехія, Угорщина та Болгарія.

Війна • 25 лютого, 12:34 • 49325 перегляди

Українські кікбоксери вибороли 13 медалей на Кубку Європи в Болгарії

Збірна України з кікбоксингу здобула 6 золотих, 3 срібних та 4 бронзових медалі на Кубку Європи WAKO в Пловдиві. Змагання проходили з 20 по 23 лютого, українці показали високі результати у різних вагових категоріях.

Спорт • 25 лютого, 11:41 • 22885 перегляди

В Угорщині заявляють, що 4 країни ЄС вимагають обмежити імпорт сільгосппродукції з України

Міністри сільського господарства Болгарії, Угорщини, Румунії та Словаччини закликали Єврокомісію повернутися до довоєнних квот на українську агропродукцію. Вони також вимагають від України дотримання стандартів ЄС.

Політика • 24 лютого, 01:56 • 128958 перегляди

У Болгарії протестувальники проти введення євро штурмували будівлю місії ЄС, є поранені

Тисячі прихильників ультранаціоналістичної партії "Відродження" намагалися захопити будівлю представництва ЄС у Софії, виступаючи проти введення євро. Протестувальники кидали коктейлі Молотова та підпалили вхідні двері, 10 поліцейських поранено.

Новини Світу • 23 лютого, 05:58 • 25901 перегляди

Магучіх розпочала сезон перемогою на турнірі в Італії

Українська легкоатлетка Ярослава Магучіх виграла змагання зі стрибків у висоту в Удіне з результатом 1,94 м. Угорка Ліліанна Баторі посіла друге місце, встановивши особистий рекорд 1,91 м.

Спорт • 7 лютого, 07:17 • 26446 перегляди

"Ще є що віддати": Білл Гейтс розкрив, скільки мільярдів роздав

Білл Гейтс повідомив, що пожертвував понад 100 мільярдів доларів через свій благодійний фонд. Засновник Microsoft планує віддати більшу частину свого статку, залишивши дітям "не таку вже й величезну" суму.

Новини Світу • 3 лютого, 09:37 • 121365 перегляди
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Повернення українців з-за кордону: експертка пояснила, що може зробити влада для цього

Євгенія Близнюк пояснила, що влада має розробити окремі пакети стимулів для різних груп біженців. За її словами, найпростіше повернути українців з Польщі, Угорщини, Румунії та Болгарії через логістичну близькість.

Суспільство • 30 січня, 08:09 • 105830 перегляди
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Безплатна позашкільна освіта у Броварах: понад 1800 дітей розвивають таланти у Палаці творчості

Безплатна позашкільна освіта у Броварах: понад 1800 дітей розвивають таланти у Палаці творчості.

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Єменські хусити звільнили екіпаж захопленого у 2023 році судна: серед членів команди українці

Єменські повстанці-хусити звільнили 25 членів екіпажу судна Galaxy Leader, серед яких були українці. Звільнення відбулося за посередництва Оману як частина угоди про припинення вогню в Секторі Гази.

Новини Світу • 22 січня, 21:57 • 33554 перегляди

Ердоган пообіцяв премʼєру Словаччині допомогти з постачанням російського газу

Президент Туреччини готовий вести переговори щодо транзиту російського газу до Словаччини через "Турецький потік". Словацький прем'єр Фіцо планує відправити міністра економіки до Туреччини для подальших переговорів.

Економіка • 21 січня, 04:32 • 110387 перегляди

Болгарія нарешті отримала уряд після 7 виборів: хто увійшов до незвичної коаліції

Болгарський парламент затвердив коаліційний уряд, що об'єднав прозахідні, проросійські та популістські сили. Уряд підтримали 125 депутатів після тривалого періоду політичної нестабільності в країні.

Новини Світу • 16 січня, 15:42 • 29300 перегляди

Як українцям за кордоном встановити інвалідність в рамках реформи МСЕК? У МОЗ дали роз'яснення

З 2025 року в Україні діє нова система оцінювання функціонального стану замість МСЕК. Українці за кордоном можуть пройти оцінювання дистанційно за спеціальною процедурою.

Здоров'я • 15 січня, 17:30 • 57589 перегляди

Кіпр може приєднатися до Шенгенської зони вже цього року

Кіпр планує завершити всі технічні питання для вступу до Шенгенської зони до кінця 2025 року. Президент країни заявив про очікувані вигоди для туризму та інвестицій, проте експерти попереджають про можливі ускладнення через розділений статус острова.

Новини Світу • 11 січня, 23:28 • 25700 перегляди

Україна зруйнувала російську монополію у сфері ядерного палива - Держатомрегулювання

Україна стала прикладом для європейських країн у відмові від російського ядерного палива для реакторів радянського дизайну. Три країни ЄС вже використовують паливо Westinghouse, ще дві готуються до переходу.

Економіка • 10 січня, 09:02 • 35876 перегляди