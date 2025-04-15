Кіпр може приєднатися до Шенгенської зони вже цього року

Кіпр планує завершити всі технічні питання для вступу до Шенгенської зони до кінця 2025 року. Президент країни заявив про очікувані вигоди для туризму та інвестицій, проте експерти попереджають про можливі ускладнення через розділений статус острова.