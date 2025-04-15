Президент України різко засудив російський удар по Сумах, внаслідок якого загинули 34 людини, а 117 отримали поранення. Удар балістичними ракетами прийшовся по центру міста у Вербну неділю.
Девід Леммі закликає ЄС прискорити вступ балканських країн, щоб протистояти впливу рф. кремль намагається використати напруженість для дестабілізації регіону.
З 2010 року найбільше зростання цін на житло відбулося в Угорщині (+234%) та Естонії (+228%).
Дональд Трамп-молодший відвідає Румунію 28 квітня в рамках східноєвропейського туру. Візит відбудеться за тиждень до першого туру президентських виборів.
Болгарська поліція підозрюється у причетності до контрабанди цигарок на суму понад 6 мільйонів євро. У скандалі також може бути замішаний політик Делян Паєвський.
16-річна гімнастка Таїсія Онофрійчук здобула золото у багатоборстві та фіналах з булавами і стрічкою, а також срібло у фіналі з обручем на етапі Кубка світу в Софії. Поліна Каріка стала 4-ою у фіналі з булавами.
Українка Таїсія Онофрійчук здобула перемогу в багатоборстві на етапі Кубку світу в Софії, випередивши найближчу суперницю на 3,8 бала. Для 16-річної гімнастки це перше золото на етапах Кубка світу.
Володимир Зеленський заявив, що угода про тишу повинна поширюватися на портову інфраструктуру та міста, де вона розташована, включаючи Одесу та Миколаїв. Моніторинг можуть здійснювати США, Туреччина та інші країни.
У Парижі лідери обговорили підтримку України, санкції проти Росії та створення "сил стримування". Зеленський наголосив на важливості збереження санкцій та ролі США у зупиненні війни.
Румунія та Болгарія побоюються, що угода між США та росією може відновити вплив Москви в Чорному морі. Переговори стосуються безпеки судноплавства та експорту.
Італія увійшла до п’ятірки країн, які формують "занепад" верховенства права в Європі. Також певне занеопкоєння створює вплив урядових рішень у Словаччині, та Хорватії, крім того, не застраховані від проблем у контексті “демократичної рецесії” - Румунія, Франція та Німеччина.
Євростат повідомив про рекордну тривалість життя в ЄС – 81,4 року. Найдовше живуть в Іспанії (Мадрид), Італії (Тренто) та на Аландських островах, а найменша тривалість – у Болгарії.
Конституційний суд Болгарії визнав неправомірність обрання 16 депутатів. Це виявили після часткового перерахунку голосів на виборах у жовтні, що призвело до перерозподілу місць.
Президент України підписав законопроєкт, що дозволяє "Енергоатому" придбати обладнання в Болгарії для будівництва енергоблоків №3 та №4 Хмельницької АЕС.
Суд визнав винними трьох громадян Болгарії у шпигунській діяльності на користь росії, їм загрожує до 14 років ув'язнення. Шпигунською мережею керував австрійський втікач Ян Марсалек з москви.
Конституційний суд Болгарії зобов'язав ЦВК перерахувати всі голоси з парламентських виборів 2024 року. Аудит виявив розбіжності у підрахунку на 17% виборчих дільниць.
Керівник ГУР МО заявив, що росія прагне відновити імперію за зразком СРСР з країнами Варшавського договору, і наступними цілями можуть стати Польща, Чехія, Угорщина та Болгарія.
Збірна України з кікбоксингу здобула 6 золотих, 3 срібних та 4 бронзових медалі на Кубку Європи WAKO в Пловдиві. Змагання проходили з 20 по 23 лютого, українці показали високі результати у різних вагових категоріях.
Міністри сільського господарства Болгарії, Угорщини, Румунії та Словаччини закликали Єврокомісію повернутися до довоєнних квот на українську агропродукцію. Вони також вимагають від України дотримання стандартів ЄС.
Тисячі прихильників ультранаціоналістичної партії "Відродження" намагалися захопити будівлю представництва ЄС у Софії, виступаючи проти введення євро. Протестувальники кидали коктейлі Молотова та підпалили вхідні двері, 10 поліцейських поранено.
Українська легкоатлетка Ярослава Магучіх виграла змагання зі стрибків у висоту в Удіне з результатом 1,94 м. Угорка Ліліанна Баторі посіла друге місце, встановивши особистий рекорд 1,91 м.
Білл Гейтс повідомив, що пожертвував понад 100 мільярдів доларів через свій благодійний фонд. Засновник Microsoft планує віддати більшу частину свого статку, залишивши дітям "не таку вже й величезну" суму.
Євгенія Близнюк пояснила, що влада має розробити окремі пакети стимулів для різних груп біженців. За її словами, найпростіше повернути українців з Польщі, Угорщини, Румунії та Болгарії через логістичну близькість.
Безплатна позашкільна освіта у Броварах: понад 1800 дітей розвивають таланти у Палаці творчості.
Єменські повстанці-хусити звільнили 25 членів екіпажу судна Galaxy Leader, серед яких були українці. Звільнення відбулося за посередництва Оману як частина угоди про припинення вогню в Секторі Гази.
Президент Туреччини готовий вести переговори щодо транзиту російського газу до Словаччини через "Турецький потік". Словацький прем'єр Фіцо планує відправити міністра економіки до Туреччини для подальших переговорів.
Болгарський парламент затвердив коаліційний уряд, що об'єднав прозахідні, проросійські та популістські сили. Уряд підтримали 125 депутатів після тривалого періоду політичної нестабільності в країні.
З 2025 року в Україні діє нова система оцінювання функціонального стану замість МСЕК. Українці за кордоном можуть пройти оцінювання дистанційно за спеціальною процедурою.
Кіпр планує завершити всі технічні питання для вступу до Шенгенської зони до кінця 2025 року. Президент країни заявив про очікувані вигоди для туризму та інвестицій, проте експерти попереджають про можливі ускладнення через розділений статус острова.
Україна стала прикладом для європейських країн у відмові від російського ядерного палива для реакторів радянського дизайну. Три країни ЄС вже використовують паливо Westinghouse, ще дві готуються до переходу.