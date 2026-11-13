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Financial Times

Українка Ніколь Джурик виграла "срібло" юнацької Олімпіади-2026 у брейкінгу

Київ • УНН

 • 46 перегляди

14-річна українка Nikastar поступилася японці Хійо Ямаді у фіналі брейкінгу в Дакарі. Це дев’ята медаль України на ЮОІ-2026.

Українка Ніколь Джурик виграла "срібло" юнацької Олімпіади-2026 у брейкінгу

14-річна українська брейкерка Ніколь Джурик, яка виступає під нікнеймом Nikastar, виборола срібну медаль IV літніх Юнацьких Олімпійських ігор-2026 у Дакарі (Сенегал). У фінальному батлі українка поступилася представниці Японії Хійо Ямаді та принесла збірній України дев’яту нагороду на змаганнях. Про це повідомляє НОК України, пише УНН.

Заключну нагороду до медальної скарбнички національної збірної команди України на ЮОІ-2026 у Дакарі принесла представниця брейкінгу Ніколь Джурик, яка виступає під нікнеймом "Nikastar"

- йдеться у повідомленні.

Зазначається, що українка розпочала змагання з раунду преселекції, де посіла друге місце серед 12 учасниць із результатом 77,8 бала. На груповому етапі Ніколь виступала у квартеті B та здобула три перемоги з рахунком 2:0 над представницями Казахстану, США та Болгарії. Це дозволило їй посісти перше місце у групі та вийти до чвертьфіналу.

В 1/4 фіналу 14-річна Nikastar зустрілася з представницею Малайзії та здобула переконливу перемогу, вигравши всі три раунди з перевагою за голосами суддів 25:2. У півфінальному батлі українка була сильнішою за представницю Іспанії, перемігши у двох із трьох раундів. Цей успіх вивів Ніколь до фіналу та гарантував їй нагороду Юнацьких Олімпійських ігор!

У вирішальному батлі за "золото" суперницею українки стала Хійо "Hiyo" Ямада — 17-річна японка, яка є чинною чемпіонкою світу серед юніорів (2026) та лідеркою юнацького світового рейтингу Всесвітньої федерації танцювального спорту. За підсумками трьох конкурентних раундів перемогу з рахунком 1:2 здобула представниця Японії, а Ніколь Джурик завершила змагання зі срібною нагородою!

Срібна медаль Ніколь Джурик стала дев'ятою для збірної України на IV літніх Юнацьких Олімпійських іграх. Українці завершили змагання в Дакарі з трьома золотими, трьома срібними та трьома бронзовими нагородами. Наразі в загальнокомандному медальному заліку "синьо-жовті" посідають проміжне 11-те місце

- додали у НОК.

Світоліна здобула першу перемогу на WTA Finals 2026 і зберегла шанси на півфінал12.11.26, 01:15 • 25330 переглядiв

Ольга Розгон

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