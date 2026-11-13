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Украинка Николь Джурик завоевала «серебро» юношеской Олимпиады-2026 в брейкинге

Киев • УНН

 • 296 просмотра

14-летняя украинка Nikastar уступила японке Хиё Ямаде в финале брейкинга в Дакаре. Это девятая медаль Украины на ЮОИ-2026.

Украинка Николь Джурик завоевала «серебро» юношеской Олимпиады-2026 в брейкинге

14-летняя украинская брейкерша Николь Джурик, выступающая под никнеймом Nikastar, завоевала серебряную медаль IV летних Юношеских Олимпийских игр-2026 в Дакаре (Сенегал). В финальном баттле украинка уступила представительнице Японии Хиё Ямаде и принесла сборной Украины девятую награду на соревнованиях. Об этом сообщает НОК Украины, пишет УНН.

Заключительную награду в медальную копилку национальной сборной команды Украины на ЮОИ-2026 в Дакаре принесла представительница брейкинга Николь Джурик, выступающая под никнеймом "Nikastar"

- говорится в сообщении.

Отмечается, что украинка начала соревнования с раунда преселекции, где заняла второе место среди 12 участниц с результатом 77,8 балла. На групповом этапе Николь выступала в квартете B и одержала три победы со счетом 2:0 над представительницами Казахстана, США и Болгарии. Это позволило ей занять первое место в группе и выйти в четвертьфинал.

В 1/4 финала 14-летняя Nikastar встретилась с представительницей Малайзии и одержала убедительную победу, выиграв все три раунда с преимуществом по голосам судей 25:2. В полуфинальном баттле украинка была сильнее представительницы Испании, победив в двух из трех раундов. Этот успех вывел Николь в финал и гарантировал ей награду Юношеских Олимпийских игр!

В решающем баттле за "золото" соперницей украинки стала Хиё "Hiyo" Ямада — 17-летняя японка, являющаяся действующей чемпионкой мира среди юниоров (2026) и лидером юношеского мирового рейтинга Всемирной федерации танцевального спорта. По итогам трех конкурентных раундов победу со счетом 1:2 одержала представительница Японии, а Николь Джурик завершила соревнования с серебряной наградой!

Серебряная медаль Николь Джурик стала девятой для сборной Украины на IV летних Юношеских Олимпийских играх. Украинцы завершили соревнования в Дакаре с тремя золотыми, тремя серебряными и тремя бронзовыми наградами. В настоящее время в общекомандном медальном зачете "сине-желтые" занимают промежуточное 11-е место

- добавили в НОК.

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Ольга Розгон

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