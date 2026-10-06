$45.060.0750.480.05
ukenru
16:54 • 2658 просмотра
Погибший пилот истребителя Марат Мамбетов — Герой Украины: что известно о командире "Призраков Киева"Photo
14:50 • 12809 просмотра
В Ковеле мужчина взял топор с витрины гипермаркета и ранил трёх человек
14:14 • 14074 просмотра
В Украине начнутся сокращения в госорганах, заместителей у министров станет меньше на 20%
13:57 • 12362 просмотра
рф обязали выплатить ПриватБанку более 327 млн долларов за незаконную экспроприацию активов в Крыму
13:06 • 14197 просмотра
Швеция разместит Patriot в Польше для защиты хаба НАТО — при чем здесь поставки оружия Украине
Эксклюзив
13:03 • 19867 просмотра
Авиализинг и международные соглашения: новая трактовка БЭБ угрожает отрасли
Эксклюзив
12:45 • 13054 просмотра
Тест для НАТО и «маленькая победа» — начнёт ли Россия новый конфликт в Балтийском регионе и готов ли Альянс дать отпор
12:22 • 13836 просмотра
Украинцев пугают суточными отключениями и дефицитом топлива — в СНБО ответили, стоит ли паниковать
6 октября, 10:55 • 12618 просмотра
Зеленский: разведка сообщила о подготовке россиян к массированному удару, готовим противодействиеPhoto
6 октября, 09:59 • 16549 просмотра
Нобелевскую премию по физике 2026 года присудили за исследование нейтрино и вклад в IceCubePhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+16°
3м/с
54%
749мм
Популярные новости
Южная Корея считает недостаточными извинения Украины из-за разглашения информации о пленных КНДР6 октября, 08:19 • 18694 просмотра
Нового "Бэтмена" с Робертом Паттинсоном поставили на паузу - что известно о премьереVideo6 октября, 08:36 • 29209 просмотра
Таинственную рукопись Войнича могли столетиями читать в неправильном порядке6 октября, 10:53 • 23479 просмотра
Дочь Траволты дебютировала на подиуме Недели моды в ПарижеVideo11:19 • 22429 просмотра
В Германии 7 октября стартует Франкфуртская книжная ярмарка — Украину представят 44 издательства13:38 • 14133 просмотра
публикации
Погибший пилот истребителя Марат Мамбетов — Герой Украины: что известно о командире "Призраков Киева"Photo16:54 • 2644 просмотра
В Германии 7 октября стартует Франкфуртская книжная ярмарка — Украину представят 44 издательства13:38 • 14196 просмотра
Авиализинг и международные соглашения: новая трактовка БЭБ угрожает отрасли
Эксклюзив
13:03 • 19865 просмотра
Больше всего игроков из Испании — объявлены 25 номинантов на награду Golden BoyPhoto5 октября, 18:57 • 73487 просмотра
ВСУ получат роботизированный комплекс Varkhan — технические характеристики и сильные стороны на поле боя5 октября, 16:18 • 67261 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Эмманюэль Макрон
Владимир Зеленский
Марко Рубио
Дональд Туск
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Польша
Франция
Германия
Реклама
УНН Lite
"Будто утратил способность формулировать слова" — нобелевский лауреат по медицине Дейссерот рассказал, как узнал о победе16:20 • 2336 просмотра
Линию электропередачи планируют построить между Румынией и Молдовой, её назовут в честь Трампа15:35 • 4514 просмотра
В США против McDonald's подали коллективный иск — в чём обвиняют и какова позиция компании13:46 • 8354 просмотра
Paramount закрыла сделку с Warner Bros., создав медиагиганта13:25 • 8854 просмотра
PepsiCo и Monster одержали в суде Индии небольшую победу по вопросу маркировки "энергетический напиток"13:24 • 8640 просмотра
Актуальное
Хранитель
«Калибр» (семейство ракет)
The New York Times
YouTube
Saab JAS 39 Gripen
ТегиМеста

Дакар

Столица Республики Сенегал
До прихода европейцев Дакар был рыбацким поселением народа лебу. Французы основали здесь укреплённый форт в 1857 году, воспользовавшись выгодным расположением полуострова Зелёный Мыс в самой западной точке Африки. В 1902 году Дакар стал столицей Французской Западной Африки, объединив управление огромными колониальными владениями. После обретения Сенегалом независимости в 1960 году город сохранил статус столицы. С 1978 по 2007 год Дакар был финишем легендарного ралли «Париж — Дакар». Из-за ситуации с безопасностью организаторы ралли в 2008 году отказались от проведения гонки на континенте. В Дакаре расположена самая высокая скульптура Африки — Монумент африканского возрождения. Его высота — 49 метров. Население города превышает один миллион человек.
1857
Основание французского форта
1902
Столица Французской Западной Африки
1960
Столица независимого Сенегала
1978
Город стал финишем ралли «Париж — Дакар»
2007
последний финиш ралли в Дакаре
2010
открытие Монумента африканского возрождения
Новости по теме
Сенегал за несколько недель до Летних юношеских Олимпийских игр накрыла большая вода, есть жертвы

Сильные дожди вызвали наводнения, гибель людей и разрушение зданий в Сенегале. Власти предупредили о новых осадках и возможном переносе начала учебного года.

Новости Мира • 5 октября, 16:55 • 5978 просмотра
Силы обороны поразили «Бук-М3», базу дронов и РЭБ россиян - Генштаб

Украинские военные поразили российский «Бук-М3», базу ударных БПЛА, станцию РЭБ, телекоммуникационные узлы и ремонтные подразделения.

Война в Украине • 4 октября, 11:49 • 11726 просмотра