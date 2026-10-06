Дакар
Столица Республики Сенегал
До прихода европейцев Дакар был рыбацким поселением народа лебу. Французы основали здесь укреплённый форт в 1857 году, воспользовавшись выгодным расположением полуострова Зелёный Мыс в самой западной точке Африки. В 1902 году Дакар стал столицей Французской Западной Африки, объединив управление огромными колониальными владениями. После обретения Сенегалом независимости в 1960 году город сохранил статус столицы. С 1978 по 2007 год Дакар был финишем легендарного ралли «Париж — Дакар». Из-за ситуации с безопасностью организаторы ралли в 2008 году отказались от проведения гонки на континенте. В Дакаре расположена самая высокая скульптура Африки — Монумент африканского возрождения. Его высота — 49 метров. Население города превышает один миллион человек.
1857
Основание французского форта
1902
Столица Французской Западной Африки
1960
Столица независимого Сенегала
1978
Город стал финишем ралли «Париж — Дакар»
2007
последний финиш ралли в Дакаре
2010
открытие Монумента африканского возрождения
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