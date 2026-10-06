Сенегал за несколько недель до Летних юношеских Олимпийских игр накрыла большая вода, есть жертвы

Сильные дожди вызвали наводнения, гибель людей и разрушение зданий в Сенегале. Власти предупредили о новых осадках и возможном переносе начала учебного года.