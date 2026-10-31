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В Польше инициировали вотум недоверия правительству Туска на фоне протестов

Киев • УНН

 • 1534 просмотра

Бывший глава правительства и депутат Сейма Матеуш Моравецкий призвал вынести вотум недоверия правительству Дональда Туска. Он предложил техническое правительство до выборов через год.

В Польше инициировали вотум недоверия правительству Туска на фоне протестов

Бывший премьер-министр Польши и депутат Сейма Матеуш Моравецкий объявил о внесении вотума недоверия правительству Дональда Туска на фоне протестов у Конституционного суда страны. Об этом он сообщил в соцсети "Х", передает УНН.

Детали

Моравецкий предложил сформировать техническое правительство во главе с экс-спикером Сейма Польши Мареком Юреком до парламентских выборов в Польше, которые состоятся через год.

Перезагрузка в Конституционном суде необходима - с этим соглашаются многочисленные политические партии. Это также подчеркнули президент Кароль Навроцкий и легитимный председатель Конституционного суда Богдан Свенчковский

- говорится в сообщении.

В то же время, чтобы Туску объявили вотум недоверия, за это должны проголосовать как минимум 231 депутат.

Контекст

В пятницу, 30 октября, президент Польши Кароль Навроцкий прервал визит в Сенегал и вернулся в Варшаву после того, как председатель Конституционного суда Польши был отстранен от должности, а в стране начались протесты.

В тот же день полиция столкнулась с протестующими у здания Конституционного суда Польши после того, как его главный судья был отстранен от должности, как отмечает The Guardian, в рамках последней эскалации десятилетнего спора относительно правового статуса суда.

Столкновения произошли после спорного решения группы назначенных правительством судей отстранить от должности оспариваемого председателя суда Богдана Свенчковского и его заместителя Бартломея Соханьского на фоне разногласий относительно легитимности этой коллегии.

Этот шаг вызвал бурную реакцию правой оппозиционной партии "Право и справедливость" (PiS), лидер которой Ярослав Качиньский осудил то, что он назвал "нападением" на суд.

Суд часто выносил решения в пользу польского законодательства вместо законодательства ЕС, а Европейский союз обвинял высший суд Польши в чрезмерной близости к националистической политической силе того времени.

Напомним

В Польше разгорелся скандал из-за возможного сутенерского прошлого президента Кароля Навроцкого. Речь идет о материале "Кароль Навроцкий и тайны "Гранд-отеля", который был опубликован на портале Onet в мае 2025 года. По данным публикации, Навроцкий, работая охранником в отеле Grand Hotel в Сопоте, якобы организовывал услуги проституток для гостей заведения.

Евгений Устименко

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