У Польщі розгорівся конфлікт навколо Конституційного трибуналу - люди вийшли на протест

Президент Польщі Кароль Навроцький перервав візит до Сенегалу й повертається до Варшави після того, як голову Конституційного трибуналу Польщі було відсторонено від посади, а в країні почалися протести, передає УНН.

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У п’ятницю генеральний прокурор Польщі Вальдемар Журек оголосив, що подав до Конституційного трибуналу п'ять клопотань про скасування імунітету, чотири з яких стосувалися згоди на переслідування виконувача обов'язків голови Конституційного трибуналу Богдана Свєчковського, а п'яте - скасування імунітету віце-голови Конституційного трибуналу Бартломея Соханського.

Як генеральний прокурор, я сьогодні передав до Конституційного суду 5 клопотань про зняття імунітету. Клопотання є дуже об’ємними - загалом налічують 224 сторінки. Чотири клопотання стосуються надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності виконуючого обов’язки голови Конституційного суду Богдана Свєчковського. П’яте клопотання стосується зняття імунітету з віце-голови Конституційного суду Бартоломея Соханського. До Суду також було передано 50 томів матеріалів щодо злочинів, зазначених у клопотаннях. Усі документи було передано судді Конституційного суду з найдовшим стажем - написав Журек в Х

Як повідомляють ЗМІ, суддями Магдаленою Бентковською та Мацеєм Береком, Анна Корвін-Пьотровська, як суддя з найдовшим стажем, стала головою Конституційного трибуналу та видала накази про відсторонення Свєнчковського та Соханського від виконання обов'язків на термін один місяць.У трибуналі заявили, що "відбулося незаконне захоплення веб-сайту Конституційного суду".

Головою, як і раніше є Богдан Свєнчковський, а заступником голови - Бартломей Соханський. Пані Анна Корвін-Пьотровська не є суддею Конституційного Трибуналу. Усі особи, які беруть участь у цих діях, вчиняють злочин державного перевороту йдеться у заяві.

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Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск написав: "Відновлення верховенства права - це наш обов’язок. Після років беззаконня, спричиненого партією "Право і Справедливість", це складний, часом болісний процес, який вимагає рішучих дій. Іншого шляху немає".

Президент Польщі Кароль Навроцький заявив: "У такий момент президент повинен бути в Польщі. Я скасовую рейс до Сенегалу. Повертаюся в Польщу".

Як повідомляють ЗМІ, спроба перерозподілу впливу над Конституційним трибуналом Польщі між виконавчою владою та главою держави призвела до силового протистояння біля стін суду.

Криза триває через відмову Навроцького приводити до присяги половину з обраних парламентом суддів та подальше блокування їхніх повноважень з боку голови Трибуналу Богдана Свєнчковського. Причиною нинішніх подій стала заява однієї з суддів про відсторонення Свєнчковського.

Це спровокувало залучення правоохоронних органів та сутички поблизу установи, під час яких проти поліції застосували небезпечні предмети. Як повідомили в польській поліції, правоохоронці увійшли до будівлі Конституційного трибуналу після інцидентів, що сталися біля будівлі, зокрема кидання різних предметів у поліцейських.

Нагадаємо

У Польщі розгорівся скандал через можливе сутенерське минуле президента Кароля Навроцького.

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