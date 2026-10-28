"Звідник чи альфонс?": голова МЗС Польщі Сікорський звинуватив Навроцького у сутенерстві

$45.600.0650.850.10
ukenru
Ексклюзив
15:20 • 14113 перегляди
Закон про безпеку працівників на роботі потребує доопрацювання: у ФПУ пояснили, чому просять президента накласти вето
12:00 • 27292 перегляди
ЄС готує команду для мирних переговорів в Абу-Дабі - ЗМІ
28 жовтня, 10:28 • 26330 перегляди
Бюджет-2027 пройшов перше читання у ВР - що враховано і що далі
Ексклюзив
28 жовтня, 08:35 • 43991 перегляди
Стара авіація - нові можливості: в “МС АВІА-ГРЕЙД” пояснили роль модернізації гелікоптерів
28 жовтня, 07:20 • 29861 перегляди
В Олешках 30 годин триває режим тиші без жодного інциденту - Лубінець
Ексклюзив
28 жовтня, 06:45 • 45392 перегляди
Справу про медичну недбалість затягують: чи варто потерпілим звернутися до Європейського суду з прав людиниPhoto
Ексклюзив
28 жовтня, 06:30 • 39242 перегляди
Ахіллесова п'ята "Іскандерів": чому Сили оборони атакують каучукові заводиPhoto
28 жовтня, 05:58 • 22047 перегляди
Трамп заявив про значний прогрес у переговорах щодо України та анонсував зустріч із Зеленським і путінимVideo
28 жовтня, 05:48 • 18153 перегляди
Уночі на території рф було гучно, горіли заводи та лунали вибухи: куди прилетіло
28 жовтня, 04:16 • 19667 перегляди
росія планує вивозити зерно через базу в абхазії, де раніше хотіла ховати кораблі з "Калібрами"
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+8°
2.4м/с
68%
758мм
Популярнi новини
Україна може повернутися до режиму світломаскування через нові російські дрони - Флеш11:56 • 7410 перегляди
82-га річниця вигнання нацистських окупантів з України: історія, ціна та сьогодення12:10 • 23033 перегляди
"Реал" вибачився перед Китаєм за жарт Мбаппе13:23 • 12973 перегляди
Заміна літніх шин на зимові: коли варто робити, та чи передбачені штрафи 13:32 • 15032 перегляди
Зеленський назвав можливу дату тристоронніх переговорів із росією14:22 • 11959 перегляди
Публікації
Закон про безпеку працівників на роботі потребує доопрацювання: у ФПУ пояснили, чому просять президента накласти вето
Ексклюзив
15:20 • 14113 перегляди
Заміна літніх шин на зимові: коли варто робити, та чи передбачені штрафи 13:32 • 15189 перегляди
82-га річниця вигнання нацистських окупантів з України: історія, ціна та сьогодення12:10 • 23182 перегляди
Стара авіація - нові можливості: в “МС АВІА-ГРЕЙД” пояснили роль модернізації гелікоптерів
Ексклюзив
28 жовтня, 08:35 • 43991 перегляди
Справу про медичну недбалість затягують: чи варто потерпілим звернутися до Європейського суду з прав людиниPhoto
Ексклюзив
28 жовтня, 06:45 • 45392 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Мао Цзедун
Меланія Трамп
Кирило Буданов
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Ізраїль
Польща
Німеччина
Реклама
УНН Lite
"Реал" вибачився перед Китаєм за жарт Мбаппе13:23 • 13107 перегляди
Реакція на Мбаппе в Китаї спонукала до попередження знаменитостей28 жовтня, 06:33 • 37242 перегляди
У Південній Африці вчені виявили сліди використання тваринного білка людьми 60 тисяч років тому28 жовтня, 04:05 • 38165 перегляди
Дженніфер Лоуренс розповіла, як чоловік пригрозив виселити її в готель через неприємний запах28 жовтня, 03:05 • 38295 перегляди
34-річну співачку Демі Ловато терміново госпіталізували до лікарні28 жовтня, 02:05 • 43266 перегляди
Актуальне
Соціальна мережа
Золото
Техніка
Financial Times
Північний потік

"Звідник чи альфонс?": голова МЗС Польщі Сікорський звинуватив Навроцького у сутенерстві

Київ • УНН

 • 514 перегляди

Міністр закордонних справ натякнув на можливе сутенерське минуле Навроцького. Президент відкинув звинувачення та позивається до видавця Onet.

"Звідник чи альфонс?": голова МЗС Польщі Сікорський звинуватив Навроцького у сутенерстві

У Польщі розгорівся скандал через можливе сутенерське минуле президента Кароля Навроцького. Про це повідомляє RMF 24, передає УНН.

Деталі

Міністр закордонних справ Радослав Сікорський на своїй сторінці в соцмережі "Х" зробив допис з такими словами: "Як правильно: сутенер, звідник чи альфонс?". Йдеться про матеріал "Кароль Навроцький і таємниці "Гранд-готелю", що був опублікований на порталі Onet у травні 2025 року.

За даними публікації, Навроцький, працюючи охоронцем у готелі Grand Hotel в Сопоті, нібито організовував послуги повій для гостей закладу.

Допис Сікорського викликав активну дискусію в соцмережі. Голова Бюро міжнародної політики президента Польщі Марчин Пшидач зробив допис на адресу Сікорського: "Як правильно сказати: хам, простак чи примітив?".

А пан міністр розгадує кросворд чи думає про зміну кар’єрного шляху?

- написав депутат від опозиційної партії "Право і справедливість" Радослав Фогель.

Сам Кароль Навроцький відкинув звинувачення, викладені в публікації, і подав позов проти видавця Onet з вимогою вибачень. Йдеться про компанію Ringier Axel Springer Polska: на думку Навроцького, журналісти порушили його приватні права.

Нагадаємо

Президент Польщі Кароль Навроцький заявив, що виступатиме проти будь-яких рішень про послаблення санкцій або пом'якшення політики щодо росії. На його переконання, змусити російське керівництво змінити свою поведінку можна лише завдяки економічному та військовому тиску.

Євген Устименко

ПолітикаСвіт
російська пропаганда
Санкції
Кароль Навроцький
Польща