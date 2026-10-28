"Звідник чи альфонс?": голова МЗС Польщі Сікорський звинуватив Навроцького у сутенерстві

У Польщі розгорівся скандал через можливе сутенерське минуле президента Кароля Навроцького. Про це повідомляє RMF 24, передає УНН.

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Міністр закордонних справ Радослав Сікорський на своїй сторінці в соцмережі "Х" зробив допис з такими словами: "Як правильно: сутенер, звідник чи альфонс?". Йдеться про матеріал "Кароль Навроцький і таємниці "Гранд-готелю", що був опублікований на порталі Onet у травні 2025 року.

За даними публікації, Навроцький, працюючи охоронцем у готелі Grand Hotel в Сопоті, нібито організовував послуги повій для гостей закладу.

Допис Сікорського викликав активну дискусію в соцмережі. Голова Бюро міжнародної політики президента Польщі Марчин Пшидач зробив допис на адресу Сікорського: "Як правильно сказати: хам, простак чи примітив?".

А пан міністр розгадує кросворд чи думає про зміну кар’єрного шляху? - написав депутат від опозиційної партії "Право і справедливість" Радослав Фогель.

Сам Кароль Навроцький відкинув звинувачення, викладені в публікації, і подав позов проти видавця Onet з вимогою вибачень. Йдеться про компанію Ringier Axel Springer Polska: на думку Навроцького, журналісти порушили його приватні права.

Нагадаємо

Президент Польщі Кароль Навроцький заявив, що виступатиме проти будь-яких рішень про послаблення санкцій або пом'якшення політики щодо росії. На його переконання, змусити російське керівництво змінити свою поведінку можна лише завдяки економічному та військовому тиску.