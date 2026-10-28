"Сводник или альфонс?": глава МИД Польши Сикорский обвинил Навроцкого в сутенерстве
Киев • УНН
Министр иностранных дел намекнул на возможное сутенёрское прошлое Навроцкого. Президент отверг обвинения и подаёт в суд на издателя Onet.
В Польше разгорелся скандал из-за возможного сутенёрского прошлого президента Кароля Навроцкого. Об этом сообщает RMF 24, передаёт УНН.
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Министр иностранных дел Радослав Сикорский на своей странице в соцсети "X" опубликовал сообщение со словами: "Как правильно: сутенёр, сводник или альфонс?". Речь идёт о материале "Кароль Навроцкий и тайны "Гранд-отеля", который был опубликован на портале Onet в мае 2025 года.
Согласно публикации, Навроцкий, работая охранником в отеле Grand Hotel в Сопоте, якобы организовывал услуги проституток для гостей заведения.
Сообщение Сикорского вызвало активную дискуссию в соцсети. Глава Бюро международной политики президента Польши Марчин Пшидач сделал публикацию в адрес Сикорского: "Как правильно сказать: хам, простак или примитив?".
А господин министр разгадывает кроссворд или думает о смене карьерного пути?
Сам Кароль Навроцкий отверг обвинения, изложенные в публикации, и подал иск против издателя Onet, потребовав извинений. Речь идёт о компании Ringier Axel Springer Polska: по мнению Навроцкого, журналисты нарушили его права на неприкосновенность частной жизни.
Напомним
Президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что будет выступать против любых решений об ослаблении санкций или смягчении политики в отношении россии. По его убеждению, заставить российское руководство изменить своё поведение можно только благодаря экономическому и военному давлению.