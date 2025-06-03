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Выборы в Южной Корее: изменится ли поддержка Украины после результатов
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06:00 • 1020 просмотра

Выборы в Южной Корее: изменится ли поддержка Украины после результатов

2 июня, 18:59 • 36561 просмотра

Второй раунд переговоров в Стамбуле: о чем договорились Украина и россия

2 июня, 14:39 • 66548 просмотра

Украина и рф договорились обменять всех тяжелобольных и военнопленных в возрасте до 25 лет - Умеров

2 июня, 14:21 • 94285 просмотра

Украина предложила россии новую встречу до конца июня

2 июня, 13:07 • 105628 просмотра

Украина на переговорах в Стамбуле передала рф список детей для возвращения и ждет ответа - Ермак

2 июня, 11:49 • 182446 просмотра

Trade-In набирает обороты: украинцы обновляют технику быстрее американцев

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2 июня, 06:01 • 166835 просмотра

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1 июня, 14:33 • 163926 просмотра

Неделя для коммуникаций и обучения: астропрогноз на 2-8 июня

1 июня, 13:29 • 211034 просмотра

Командующий Сухопутных войск Драпатый подал в отставку после гибели 12 бойцов

1 июня, 12:56 • 215130 просмотра

Полтора года подготовки: как СБУ поразила 41 самолет стратегической авиации рф

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2 июня, 18:59 • 36539 просмотра

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50 Cent хочет поговорить с Трампом о возможном помиловании Diddy - TMZ

2 июня, 07:53 • 132663 просмотра

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Кароль Навроцкий

Новости по теме

Кароль Навроцкий: Польша должна усилить влияние на международной арене

Новоизбранный президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что страна должна стать влиятельной на международной арене. Он поблагодарил избирателей за поддержку и пообещал работать для безопасности и благополучия Польши.

политика • 2 июня, 20:18 • 128 просмотра

Colliers: победа Навроцкого не повлияет на экономику Польши, но есть риски

Международная консалтинговая компания Colliers считает, что избрание Кароля Навроцкого президентом Польши не изменит прогнозы экономического роста страны, но стоимость его обещаний повлияет на инвестиционную привлекательность.

Новости Мира • 2 июня, 12:51 • 7328 просмотра

В Польше после президентских выборов готовят кадровые ротации в правительстве – Newsweek Polska

В правительстве Польши ожидаются ротации после выборов президента, в частности, будут сменены министры юстиции, здравоохранения и инфраструктуры. Адам Боднар может лишиться должности в ближайшее время.

Новости Мира • 2 июня, 11:11 • 3862 просмотра

Зеленский поздравил Навроцкого с победой на президентских выборах в Польше

Владимир Зеленский поздравил Кароля Навроцкого с победой на президентских выборах в Польше. Он выразил надежду на плодотворное сотрудничество между Украиной и Польшей.

политика • 2 июня, 08:19 • 2726 просмотра

Обработали 100% протоколов: Кароль Навроцкий стал президентом Польши

Национальная избирательная комиссия Польши объявила о победе Кароля Навроцкого на президентских выборах. Он получил поддержку 51% избирателей, опередив Рафала Тшасковского.

политика • 2 июня, 03:48 • 5196 просмотра

Внезапная смена лидера: в Польше обнародовали поздний экзит-пол

Согласно late poll, Кароль Навроцкий получает 50,7% голосов, а Рафал Тшасковский – 49,3%. Явка составила 71,7%, что может стать самой высокой за 30 лет.

политика • 1 июня, 22:14 • 5080 просмотра

Выборы в Польше: экзит-пол показал минимальное преимущество Тшасковского

По данным экзитпола, Рафал Тшасковский получил 50,3% голосов во втором туре выборов президента Польши. Его соперник, Кароль Навроцкий, набрал 49,7%.

политика • 1 июня, 19:56 • 4314 просмотра

В Польше продолжается второй тур президентских выборов: кто победит - либерал или правый консерватор

В Польше продолжается второй тур выборов президента, где соревнуются Рафал Тшасковский и Кароль Навроцкий. За границей зарегистрировались более 700 тысяч избирателей.

политика • 1 июня, 09:49 • 4406 просмотра