В Польше продолжается второй тур президентских выборов: кто победит - либерал или правый консерватор

В Польше продолжается второй тур выборов президента, где соревнуются Рафал Тшасковский и Кароль Навроцкий. За границей зарегистрировались более 700 тысяч избирателей.