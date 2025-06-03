Новоизбранный президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что страна должна стать влиятельной на международной арене. Он поблагодарил избирателей за поддержку и пообещал работать для безопасности и благополучия Польши.
Международная консалтинговая компания Colliers считает, что избрание Кароля Навроцкого президентом Польши не изменит прогнозы экономического роста страны, но стоимость его обещаний повлияет на инвестиционную привлекательность.
В правительстве Польши ожидаются ротации после выборов президента, в частности, будут сменены министры юстиции, здравоохранения и инфраструктуры. Адам Боднар может лишиться должности в ближайшее время.
Владимир Зеленский поздравил Кароля Навроцкого с победой на президентских выборах в Польше. Он выразил надежду на плодотворное сотрудничество между Украиной и Польшей.
Национальная избирательная комиссия Польши объявила о победе Кароля Навроцкого на президентских выборах. Он получил поддержку 51% избирателей, опередив Рафала Тшасковского.
Согласно late poll, Кароль Навроцкий получает 50,7% голосов, а Рафал Тшасковский – 49,3%. Явка составила 71,7%, что может стать самой высокой за 30 лет.
По данным экзитпола, Рафал Тшасковский получил 50,3% голосов во втором туре выборов президента Польши. Его соперник, Кароль Навроцкий, набрал 49,7%.
В Польше продолжается второй тур выборов президента, где соревнуются Рафал Тшасковский и Кароль Навроцкий. За границей зарегистрировались более 700 тысяч избирателей.