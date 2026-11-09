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Президент и премьер-министр Польши вместе вышли на марш памяти после стрельбы в Кракове

Киев • УНН

 • 514 просмотра

Кароль Навроцкий и Дональд Туск присоединились к Маршу молчания в Кракове после субботнего нападения. В Кельцах также почтили память жертв.

Президент и премьер-министр Польши вместе вышли на марш памяти после стрельбы в Кракове

В Польше состоялся Марш молчания в память о жертвах субботнего нападения и в знак поддержки пострадавших. К мероприятию присоединились президент Кароль Навроцкий и премьер-министр Дональд Туск. Об этом сообщает польское издание Onet, пишет УНН.

Подробности

Участники марша почтили память погибших и выразили солидарность с ранеными и семьями пострадавших. Навроцкий и Туск также зажгли свечи в знак скорби.

По информации полиции Малопольского воеводства, перед участием в мероприятии президент Польши посетил раненых правоохранителей, которые находятся на лечении в больницах Кракова.

В Кельцах также провели Марш молчания

В понедельник вечером жители Кельце собрались на Рыночной площади и молча прошли к памятнику Генрику Сенкевичу, где зажгли свечи.

Сегодня мы также здесь, чтобы построить мост солидарности с жителями Кракова, с жителями Островца-Свентокшиского, которые также переживают тяжелые времена

— заявила мэр Кельце Агата Войда.

Марши стали символом поддержки пострадавших в результате нападения и почтения памяти его жертв.

Напомним

В субботу, 7 ноября, на главной рыночной площади в Кракове произошло нападение. 24-летний мужчина въехал на своем автомобиле на площадь, а затем открыл огонь из автоматического оружия по случайным людям. Шесть человек погибли, а 16 получили ранения, включая двух полицейских. Злоумышленник был ранен выстрелом. Полиция обнаружила тела трех ближайших родственников нападавшего в квартире его семьи в Островце-Свентокшиском.

Степан Гафтко

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Кароль Навроцкий
Краков
Дональд Туск
Польша