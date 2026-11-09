Президент и премьер-министр Польши вместе вышли на марш памяти после стрельбы в Кракове

В Польше состоялся Марш молчания в память о жертвах субботнего нападения и в знак поддержки пострадавших. К мероприятию присоединились президент Кароль Навроцкий и премьер-министр Дональд Туск. Об этом сообщает польское издание Onet, пишет УНН.

Участники марша почтили память погибших и выразили солидарность с ранеными и семьями пострадавших. Навроцкий и Туск также зажгли свечи в знак скорби.

По информации полиции Малопольского воеводства, перед участием в мероприятии президент Польши посетил раненых правоохранителей, которые находятся на лечении в больницах Кракова.

В понедельник вечером жители Кельце собрались на Рыночной площади и молча прошли к памятнику Генрику Сенкевичу, где зажгли свечи.

Сегодня мы также здесь, чтобы построить мост солидарности с жителями Кракова, с жителями Островца-Свентокшиского, которые также переживают тяжелые времена