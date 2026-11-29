Россия, вероятно, готовится к очередной массированной ракетной атаке на Украину, которая может произойти в течение ближайших 2–3 суток. Об этом сообщают мониторинговые каналы, пишет УНН.

Детали

По информации мониторинговых ресурсов, россияне подготовили 41 баллистическую ракету и 11 крылатых ракет "Калибр". Кроме того, утверждается, что 5 самолетов российской стратегической авиации уже загружены боекомплектом, а еще как минимум 2 борта могут дополнительно оснастить ракетами.

Мониторинговые каналы рекомендуют украинцам зарядить пауэрбанки и сделать запасы питьевой воды на случай перебоев с электро- и водоснабжением.

Стоит подчеркнуть, что информация о конкретных сроках возможной атаки и количестве подготовленных ракет не имеет официального подтверждения.

Зеленский ранее предупреждал о подготовке новых ударов

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский также сообщал, что Россия подготовила очередной ночной налет и ракетные удары по Украине.

Украинцам не стоит игнорировать сигналы воздушной тревоги, находиться в укрытиях в случае угрозы и следить за официальными сообщениями Воздушных сил ВСУ.

Зеленский предупредил о подготовке россией нового массированного удара