Фото: Главное управление разведки МО Украины

В ночь на 29 ноября операторы дальнобойных беспилотников Главного управления разведки Министерства обороны Украины нанесли удар по одному из важных предприятий ВПК государства-агрессора россии - "КуйбышевАзот". Об этом сообщает пресс-центр ГУР МО Украины, передает УНН.

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Пораженный российский военный объект - одно из крупнейших предприятий химической промышленности агрессора, производящее сырьевые компоненты для взрывчатки и боеприпасов, а также высоковязкие полиамиды для ракетной отрасли. На территории предприятия зафиксированы многочисленные взрывы и масштабный пожар - говорится в сообщении ГУР.

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Данное предприятие было построено в 1960-х годах. Оно производит капролактам, полиамид-6, техническую нить, аммиачную селитру, карбамид, сульфат аммония, аммиак и слабую азотную кислоту.

российские власти официально не подтвердили поражение этого завода, тогда как губернатор самарской области сообщил об атаке беспилотников на промышленные предприятия региона.

Напомним

В субботу, 28-го, а также в ночь на воскресенье, 29 ноября, Силы обороны Украины продолжили наносить удары по логистике российских войск. В Брянской области поражены три топливозаправщика, а возле Макеевки и Катериновки повреждены склады материально-технических средств.