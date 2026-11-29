Россия создает информационные предпосылки для возможной агрессии против стран Балтии. Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW), информирует УНН.

Подробности

Отмечается, что пресс-секретарь министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что латвийские власти якобы не стремятся «нормализовать» отношения с Россией, а вместо этого выбирают путь постоянной эскалации, который может привести к открытому конфликту.

Захарова добавила, что Латвия и другие страны Балтии неоднократно позволяли украинским войскам наносить удары беспилотниками дальнего радиуса действия по России, используя воздушное пространство над Балтийским морем, — обвинение, которое балтийские чиновники неоднократно отрицали — говорится в статье.

В ISW указывают, что российские высокопоставленные чиновники уже длительное время пытаются представить членство балтийских государств в НАТО как экзистенциальную угрозу для России. Подобную риторику Кремль использовал и для оправдания полномасштабного вторжения в Украину.

Аналитики считают, что заявление Захаровой является очередной попыткой Кремля сформировать информационные условия для возможной эскалации против стран Балтии. Оно также отражает позицию Москвы, согласно которой размещение любых сил НАТО на территории бывших советских республик или стран Варшавского договора является неприемлемым.

Напомним

Латвия не планирует возвращаться к обычным дипломатическим и экономическим отношениям с Россией даже после завершения войны в Украине. Премьер-министр страны Андрис Кулбергс подчеркнул, что Европа вступила в новую эпоху, которая не позволяет вернуться к прежнему сотрудничеству с Москвой.

Следовало согласовать: премьер Латвии назвал ошибкой закрытие Эстонией границы с рф