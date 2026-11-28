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Криптовалютный токен проекта World Liberty Financial, пользующегося поддержкой президентской семьи Трампов, за ночь потерял около 50% своей стоимости. Это наглядно демонстрирует волатильность криптоактивов, связанных с политическими фигурами, передает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

По данным СМИ, по состоянию на утро субботы стоимость токена составляла около 0,018 доллара — тогда как еще накануне она достигала 0,039 доллара. В целом с начала торгов в сентябре 2025 года актив обесценился более чем на 90%.

Массовая распродажа, произошедшая в ночь с пятницы на субботу, стала одним из самых резких однодневных падений для криптоактива, связанного с Трампом. Это происходит на фоне повышенного внимания к все более активному участию семьи Трампов в сфере цифровых активов.

Падение стоимости токена подчеркивает риски, присущие криптоактивам: действия бирж, разблокировка токенов или изменения рыночной ликвидности могут вызвать значительные колебания цен.

Представители World Liberty — проекта в сфере децентрализованных финансов (DeFi), который поддерживают президент США Дональд Трамп и его семья, — сообщили в социальных сетях, что биржа Binance автоматически осуществила расчеты и закрыла открытые бессрочные фьючерсные контракты, привязанные к этому токену.

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Позже криптовалютная биржа Binance опубликовала сообщение в соцсети X: "Нам известно об информации относительно позиций по бессрочным фьючерсам на WLFI. Наша команда в настоящее время активно анализирует рыночную активность и данные об исполнении сделок".

В субботу представители World Liberty и Binance не предоставили оперативных комментариев по соответствующим запросам.

В июне агентство Reuters сообщало, что криптопроекты, связанные с Трампом, принесли семье Трампов миллиарды долларов, тогда как многие внешние инвесторы понесли значительные убытки.

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