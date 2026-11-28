Криптотокен World Liberty, который поддерживает Трамп, за ночь обвалился примерно на 50%
Киев • УНН
Токен World Liberty Financial за ночь подешевел почти на 50%, до 0,018 доллара. С сентября 2025 года он потерял более 90%.
Криптовалютный токен проекта World Liberty Financial, пользующегося поддержкой президентской семьи Трампов, за ночь потерял около 50% своей стоимости. Это наглядно демонстрирует волатильность криптоактивов, связанных с политическими фигурами, передает УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
По данным СМИ, по состоянию на утро субботы стоимость токена составляла около 0,018 доллара — тогда как еще накануне она достигала 0,039 доллара. В целом с начала торгов в сентябре 2025 года актив обесценился более чем на 90%.
Массовая распродажа, произошедшая в ночь с пятницы на субботу, стала одним из самых резких однодневных падений для криптоактива, связанного с Трампом. Это происходит на фоне повышенного внимания к все более активному участию семьи Трампов в сфере цифровых активов.
Падение стоимости токена подчеркивает риски, присущие криптоактивам: действия бирж, разблокировка токенов или изменения рыночной ликвидности могут вызвать значительные колебания цен.
Представители World Liberty — проекта в сфере децентрализованных финансов (DeFi), который поддерживают президент США Дональд Трамп и его семья, — сообщили в социальных сетях, что биржа Binance автоматически осуществила расчеты и закрыла открытые бессрочные фьючерсные контракты, привязанные к этому токену.
Из-за фальшивого собеседования: Binance раскрыла детали крупнейшего в истории криптовалют взлома04.11.26, 08:58 • 5895 просмотров
Позже криптовалютная биржа Binance опубликовала сообщение в соцсети X: "Нам известно об информации относительно позиций по бессрочным фьючерсам на WLFI. Наша команда в настоящее время активно анализирует рыночную активность и данные об исполнении сделок".
В субботу представители World Liberty и Binance не предоставили оперативных комментариев по соответствующим запросам.
В июне агентство Reuters сообщало, что криптопроекты, связанные с Трампом, принесли семье Трампов миллиарды долларов, тогда как многие внешние инвесторы понесли значительные убытки.
В США демократы готовят расследование против миллиардеров из окружения Трампа — кто под прицелом28.11.26, 16:29 • 12544 просмотра