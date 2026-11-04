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Из-за фальшивого собеседования: Binance раскрыла детали крупнейшего в истории криптовалют взлома

Киев • УНН

 • 538 просмотра

Северокорейские хакеры взломали Binance через фальшивые собеседования и поддельный Homebrew. Компания вернула около $2,5 млрд.

Из-за фальшивого собеседования: Binance раскрыла детали крупнейшего в истории криптовалют взлома

Binance сообщила, что северокорейские хакеры использовали сочетание социальной инженерии и вредоносного программного обеспечения для совершения на прошлой неделе кражи на сумму 6,3 миллиарда долларов — крупнейшей в истории криптовалют. Об этом УНН пишет со ссылкой на Fortune.

Подробности

В беседе с журналистами руководители компании рассказали, что хакеры выбрали целью инженера Binance в LinkedIn и организовали серию фиктивных собеседований, чтобы убедить сотрудника загрузить «задание», которое позволило им проникнуть в системы компании.

В связанном с этим отчёте Binance пояснила: «С инженером-программистом B связался человек, выдававший себя за директора проекта, через легитимную платформу поиска работы. У инженера-программиста B был профиль на платформе, где упоминался его опыт работы в Binance. Человек, выдававший себя за директора проекта, организовал первый этап собеседования с представителем отдела кадров, за которым последовал второй этап собеседования с человеком, утверждавшим, что он является генеральным директором вымышленной компании».

В отчёте также были приведены дополнительные подробности сложной многомесячной схемы, которая включала не только фальшивое объявление о найме в LinkedIn, но и отдельную рекламную кампанию, обманом заставившую другого инженера загрузить вредоносную версию популярного программного пакета Homebrew.

По данным Binance, инженер загрузил программное обеспечение Homebrew не через обычные каналы компании, а вместо этого перешёл по интернет-рекламе, продвигавшей модифицированную версию.

Binance утверждает, что обнаружила загрузку поддельной Homebrew и удалила её с компьютера сотрудника, однако к этому моменту хакеры уже выявили важную информацию о роли инженера и других лиц, управляющих кошельками компании.

Именно сочетание этих уловок — поддельного обращения через LinkedIn и информации, полученной из модифицированной версии Homebrew, — позволило северокорейским хакерам захватить ряд кошельков Binance и вывести с них средства.

Хотя многие первоначально предполагали, что хакеры использовали ИИ для взлома Binance, отчёт компании показывает, что вместо этого они в основном полагались на традиционные методы фишинга. В то же время Binance добавила, что ИИ всё же сыграл свою роль. Это произошло, когда хакеры, получив контроль над ноутбуком инженера, использовали собственные внутренние инструменты ИИ Binance для взлома других учётных записей.

«Злоумышленник использовал взломанный компьютер инженера B и внутренний инструмент ИИ, чтобы получить контроль над инженером Wallet DevOps A и другим инженером-программистом кошелька C. Вскоре злоумышленник обнаружил, что на компьютере инженера Wallet DevOps A есть токен разрешения на развёртывание контейнеров», — говорится в отчёте Binance.

По словам представителя Binance, сотрудникам, занимающим должности, не предполагающие взаимодействия с общественностью, запрещено вести профили в LinkedIn. Представитель отказался уточнить, нарушил ли упомянутый инженер это правило и будут ли уволены оба инженера.

Нашествие северокорейских «рекрутеров»

Феномен северокорейских хакеров, выдающих себя за рекрутеров, стал распространённой проблемой в корпоративном секторе в целом. В случае с Binance компания заявила, что ранее отслеживала попытки хакеров атаковать её сотрудников в LinkedIn и что в 2026 году выявила и предотвратила 57 хакерских атак, связанных с Северной Кореей.

После атаки, произошедшей в четверг в течение нескольких часов, компания сообщила, что хакеры украли около 6,3 миллиарда долларов, однако ей удалось вернуть около 2,5 миллиарда долларов после того, как две компании, Tether и Circle, заморозили украденные стейблкоины.

В ответ на взлом Binance приостановила вывод средств примерно на 48 часов, но в субботу возобновила его. Компания неоднократно заявляла, что все средства клиентов находятся в безопасности и что она восполнила 98% украденных монет из резервных фондов и других источников. В настоящее время она занимается получением оставшихся 2%, которые состоят из менее используемых валют.

"Этого не должно было произойти, и мы приносим извинения за беспокойство, сбои и неопределённость, которые это вызвало у наших пользователей, партнёров и всей отрасли", — говорится в заявлении Binance.

С Binance после крупнейшей кибератаки вывели $4,7 млрд02.11.26, 17:00 • 4756 просмотров

Юлия Шрамко

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