С Binance после крупнейшей кибератаки вывели $4,7 млрд

Трейдеры вывели миллиарды долларов с Binance с конца прошлой недели, когда криптовалютный гигант пострадал от крупнейшей кибератаки в истории. Об этом УНН пишет со ссылкой на Bloomberg.

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По словам представителя Binance, к утру понедельника в Лондоне чистый отток средств с платформы достиг 4,7 миллиарда долларов. По словам представителя, отток составляет менее 3% от 166 миллиардов долларов активов, находящихся на крупнейшей в мире криптовалютной площадке.

В воскресенье Binance возобновила вывод средств клиентов после их заморозки в связи со взломом на сумму 6,4 миллиарда долларов, который Федеральное бюро расследований США приписало северокорейским хакерам.

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После обнаружения взлома в четверг вечером Binance совместно с отраслевыми партнерами, включая эмитентов стейблкоинов, оперативно заморозила почти половину украденных средств. Компания пообещала полностью покрыть убытки и по состоянию на воскресенье восстановила около 95% от общей суммы.

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По словам представителя Binance, объемы вывода средств остаются в пределах ожиданий биржи, а депозиты неуклонно растут.

Тем временем рынок цифровых активов в целом остается относительно стабильным после инцидента. Лидер отрасли, биткоин, практически не изменился в цене, торгуясь в понедельник на уровне около 77 700 долларов.

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То, как Binance пока справляется с последствиями, "абсолютно поразительно", сказал Карл-Мартин Аренд, сооснователь Areta, консалтинговой фирмы, специализирующейся на цифровых активах. Некоторый отток средств и перебалансировка со стороны трейдеров являются "абсолютно ожидаемыми", сказал он, — но не предполагают долгосрочных последствий.

Трейдеры, похоже, пока согласны с этим, отмечает издание. Джулия Чжоу, президент и сооснователь криптомаркетмейкера Caladan, для сравнения привела пример второго по величине взлома в истории криптовалют. В прошлом году цифровая биржа активов Bybit потеряла около 1,5 миллиарда долларов из-за уязвимости, которую ФБР также связало с Северной Кореей. После инцидента произошел массовый вывод средств, но в итоге ситуация стабилизировалась.

"С точки зрения маркетмейкинга, мы также следим за чистым притоком средств, за возвратом депозитов, за тем, как сохраняются торговая ликвидность и глубина рынка, и за тем, перемещаются ли средства на другие площадки, — сказала Чжоу. — В конечном счете, более важным испытанием является то, сможет ли Binance поддерживать нормальные торговые условия".

В воскресенье генеральный содиректор Binance И Хэ заявила в сообщении в X, что не все выводы средств были осуществлены клиентами — некоторые являются переводами между кошельками Binance.

Криптовалютный рынок в целом в этом году столкнулся с резким ростом киберпреступности, частично вызванным растущей сложностью и доступностью инструментов искусственного интеллекта.

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Шквал хакерских атак затронул основные криптоплатформы, децентрализованные финансовые приложения и даже аппаратные кошельки, которые долгое время считались самым безопасным способом хранения токенов. В сентябре с биржи Bitget были украдены сотни миллионов долларов. Хакеры также похитили более 100 миллионов долларов в биткоинах из кошельков, защищенных устройствами Coinkite Inc., а взлом устройств Ledger привел к многомиллионным убыткам.

Среднестатистический владелец криптовалюты "может чувствовать себя немного загнанным в угол", сказал Ник Смарт, главный аналитик криптоаналитической платформы Crystal Intelligence. "Binance остается доминирующей биржевой платформой, несмотря на отток средств. Поэтому, даже если площадка пострадала, она далеко не потеряна", — отметил эксперт.