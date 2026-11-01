Binance восстановила 90% похищенных во время атаки активов на сумму 6,3 млрд долларов

Криптовалютная биржа Binance заявила о восстановлении примерно 90% активов на общую сумму 6,3 млрд долларов, которые были похищены во время хакерской атаки. Об этом идется в заявлении биржи, передает УНН.

Подробности

По данным Binance, основные криптовалюты, среди которых BTC, ETH, USDT, BNB, SOL, USDC, XRP, USD1, RLUSD и ZEC, уже полностью в безопасности. В то же время невозмещенными остаются около 10% активов.

Эти активы являются менее ликвидными, что означает, что их получение в необходимых объемах может занять больше времени. Мы работаем с отраслевыми партнерами, чтобы завершить оставшиеся приобретения, и будем предоставлять дальнейшие обновления по мере продолжения прогресса - говорится в заявлении биржи.

Напомним

По данным американской аналитической компании в сфере блокчейна TRM Labs, северокорейские хакеры стояли за атакой на криптовалютную биржу Binance на сумму 6,3 миллиарда долларов.

Позже Федеральное бюро расследований США подтвердило причастность хакеров из КНДР к взлому криптовалютной биржи Binance.

Однако президент США Дональд Трамп опроверг заявление Федерального бюро расследований о том, что криптовалютную биржу Binance ограбили северокорейские хакеры.