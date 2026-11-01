ФБР підтвердило злам Binance хакерами з КНДР на $6,3 млрд
Київ • УНН
ФБР назвало північнокорейське угруповання TraderTraitor причетним до атаки на Binance. Викрадені активи конвертують переважно в Ethereum.
Федеральне бюро розслідувань США (ФБР) підтвердило причетність хакерів з КНДР до зламу криптовалютної біржі Binance. Про це йдеться у повідомленні відомства, інформує УНН.
Деталі
У ФБР уточнили, що крадіжку здійснило північнокорейське угруповання TraderTraitor.
ФБР разом із партнерами з USSS та IRS-CI спостерігало, як учасники TraderTraitor конвертували викрадені активи переважно в Ethereum (ETH). Очікується, що ці активи потім будуть відмиватися шляхом конвертації за допомогою DeFi та сервісів миттєвого обміну, готуючи їх до подальших етапів відмивання
Вказується, що це найбільше пограбування в історії - викрадено 6,3 млрд доларів США.
Нагадаємо
За даними американської аналітичної компанії блокчейну TRM Labs, північнокорейські хакери стояли за атакою на криптовалютну біржу Binance на суму 6,3 мільярда доларів.
Біткоїн впав на тлі злому Binance на $6,3 млрд, атаку приписують хакерам з КНДР30.10.26, 10:52 • 5734 перегляди