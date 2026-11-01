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ФБР підтвердило злам Binance хакерами з КНДР на $6,3 млрд

Київ • УНН

 • 44 перегляди

ФБР назвало північнокорейське угруповання TraderTraitor причетним до атаки на Binance. Викрадені активи конвертують переважно в Ethereum.

ФБР підтвердило злам Binance хакерами з КНДР на $6,3 млрд

Федеральне бюро розслідувань США (ФБР) підтвердило причетність хакерів з КНДР до зламу криптовалютної біржі Binance. Про це йдеться у повідомленні відомства, інформує УНН.

Деталі

У ФБР уточнили, що крадіжку здійснило північнокорейське угруповання TraderTraitor.

ФБР разом із партнерами з USSS та IRS-CI спостерігало, як учасники TraderTraitor конвертували викрадені активи переважно в Ethereum (ETH). Очікується, що ці активи потім будуть відмиватися шляхом конвертації за допомогою DeFi та сервісів миттєвого обміну, готуючи їх до подальших етапів відмивання

- йдеться у повідомленні.

Вказується, що це найбільше пограбування в історії - викрадено 6,3 млрд доларів США.

Нагадаємо

За даними американської аналітичної компанії блокчейну TRM Labs, північнокорейські хакери стояли за атакою на криптовалютну біржу Binance на суму 6,3 мільярда доларів.

Біткоїн впав на тлі злому Binance на $6,3 млрд, атаку приписують хакерам з КНДР30.10.26, 10:52 • 5734 перегляди

Вадим Хлюдзинський

СвітТехнології
Кібератака
Binance
Ethereum
Федеральне бюро розслідувань
Північна Корея