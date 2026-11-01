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ФБР подтвердило взлом Binance хакерами из КНДР на $6,3 млрд

Киев • УНН

 • 404 просмотра

ФБР назвало северокорейскую группировку TraderTraitor причастной к атаке на Binance. Похищенные активы конвертируют преимущественно в Ethereum.

ФБР подтвердило взлом Binance хакерами из КНДР на $6,3 млрд

Федеральное бюро расследований США (ФБР) подтвердило причастность хакеров из КНДР к взлому криптовалютной биржи Binance. Об этом говорится в сообщении ведомства, информирует УНН.

Подробности

В ФБР уточнили, что кражу совершила северокорейская группировка TraderTraitor.

ФБР вместе с партнёрами из USSS и IRS-CI наблюдало, как участники TraderTraitor конвертировали украденные активы преимущественно в Ethereum (ETH). Ожидается, что эти активы затем будут отмываться путём конвертации с помощью DeFi и сервисов мгновенного обмена, подготавливая их к дальнейшим этапам отмывания

— говорится в сообщении.

Указывается, что это крупнейшее ограбление в истории — украдено 6,3 млрд долларов США.

Напомним

По данным американской аналитической блокчейн-компании TRM Labs, северокорейские хакеры стояли за атакой на криптовалютную биржу Binance на сумму 6,3 миллиарда долларов.

Биткоин упал на фоне взлома Binance на $6,3 млрд, атаку приписывают хакерам из КНДР30.10.26, 10:52 • 5756 просмотров

Вадим Хлюдзинский

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Кибератака
Binance
Ethereum
Федеральное бюро расследований
Северная Корея