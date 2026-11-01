ФБР подтвердило взлом Binance хакерами из КНДР на $6,3 млрд
Киев • УНН
ФБР назвало северокорейскую группировку TraderTraitor причастной к атаке на Binance. Похищенные активы конвертируют преимущественно в Ethereum.
Федеральное бюро расследований США (ФБР) подтвердило причастность хакеров из КНДР к взлому криптовалютной биржи Binance. Об этом говорится в сообщении ведомства, информирует УНН.
Подробности
В ФБР уточнили, что кражу совершила северокорейская группировка TraderTraitor.
ФБР вместе с партнёрами из USSS и IRS-CI наблюдало, как участники TraderTraitor конвертировали украденные активы преимущественно в Ethereum (ETH). Ожидается, что эти активы затем будут отмываться путём конвертации с помощью DeFi и сервисов мгновенного обмена, подготавливая их к дальнейшим этапам отмывания
Указывается, что это крупнейшее ограбление в истории — украдено 6,3 млрд долларов США.
Напомним
По данным американской аналитической блокчейн-компании TRM Labs, северокорейские хакеры стояли за атакой на криптовалютную биржу Binance на сумму 6,3 миллиарда долларов.
Биткоин упал на фоне взлома Binance на $6,3 млрд, атаку приписывают хакерам из КНДР30.10.26, 10:52 • 5756 просмотров