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Биткоин упал на фоне взлома Binance на $6,3 млрд, атаку приписывают хакерам из КНДР

Киев • УНН

 • 1866 просмотра

TRM Labs связала атаку на Binance с северокорейской группировкой TraderTraitor. Биржа заморозила $3 млрд и приостановила вывод средств. Bitcoin упал на фоне новостей об атаке на Binance.

Биткоин упал на фоне взлома Binance на $6,3 млрд, атаку приписывают хакерам из КНДР

Северокорейские хакеры стояли за атакой на криптовалютную биржу Binance на сумму 6,3 миллиарда долларов, согласно данным американской аналитической компании блокчейна TRM Labs. Об этом УНН пишет со ссылкой на Reuters.

Детали

"Злоумышленник вывел примерно 6,36 миллиарда долларов из кошельков Binance в десяти блокчейнах, большую часть — примерно за 20 минут", — говорится в публикации TRM Labs в блоге на их веб-сайте.

"TRM приписывает атаку TraderTraitor — элитному хакерскому подразделению Северной Кореи — на основе надежной разведывательной информации о сети и за ее пределами. Мы делаем этот вывод с высокой степенью уверенности", — указали в TRM Labs.

Как сообщает Bloomberg, в пятницу, 30 октября, Binance Holdings сообщила, что пострадали средства объемом 6,3 миллиарда долларов, из которых криптовалюта на 3 миллиарда долларов заморожена, и компания приостановила все операции по выводу средств, пока сотрудничает с правоохранительными органами и завершает модернизацию системы безопасности. Ожидается, что вывод средств возобновится к воскресенью, сообщил соучредитель Йи Хэ в сообщении в X.

Компания покроет все убытки, и "средства пользователей находятся в безопасности", говорится в сообщении.

Этот взлом стал ударом для развивающейся отрасли, стремящейся к расширению в сфере традиционных финансов. До этого крупнейший публично известный хакерский криптовалютный взлом произошел на бирже Bybit в феврале 2025 года, в результате чего злоумышленники похитили токены на сумму почти 1,5 миллиарда долларов.

Ранее известные эпизоды краж и мошенничества среди криптогигантов, таких как FTX и Mt. Gox, подготовили почву для затяжных медвежьих рынков, последствия которых отрасль пыталась преодолеть в рамках обещанной президентом США Дональдом Трампом новой эры регулирования криптовалют.

Крупнейший токен Bitcoin упал на фоне новостей об атаке на Binance, впервые более чем за месяц опустившись ниже 77 000 долларов. Позже в течение азиатского торгового дня он частично компенсировал потери, торгуясь на уровне около 78 400 долларов в 14:45 по сингапурскому времени.

Юлия Шрамко

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