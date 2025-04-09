Биткоин восстанавливается после падения, но остается под давлением экономической нестабильности

Биткоин вырос на 1,3% после падения, достигнув $97 873, на фоне ожидания новых данных по инфляции в США. Strategy приобрела дополнительные 7 633 BTC за $742,4 млн, увеличив свои активы до 478 740 BTC.