Биткоин стабилизировался на фоне ожидания новых пошлин от Трампа, но большинство других криптовалют, таких как XRP, Solana, Cardano и Polygon, потеряли в цене.
В 2024 году украинские чиновники подали более 2,1 тысячи деклараций с криптовалютой, что в 2,2 раза больше, чем до большой войны. Больше всего криптовалюту декларируют представители силовых структур.
Гендиректор BlackRock Ларри Финк предупредил, что США могут потерять преимущество доллара перед биткоином, если не будут контролировать госдолг. Токенизированные фонды будут популярны, как ETF.
Высокопоставленный чиновник Белого дома намекнул на возможность использования золотых запасов США для приобретения большего количества биткойнов. Инициатива может стать нейтральной для бюджета.
Российские компании используют криптовалюты, такие как Bitcoin и USDT, для обхода санкций во внешней торговле нефтью с Китаем и Индией. Криптовалюта помогает конвертировать юани и рупии в рубли.
Telegram Wallet расширяет возможности, позволяя покупать, продавать и хранить криптовалюту без депозитов. Кошелек поддерживает Toncoin, Bitcoin, USDT и Notcoin.
Экономист Андрей Новак считает, что легализация криптовалют в Украине может стать дополнительным источником наполнения бюджета. Эксперты указывают на правовую неопределенность и отсутствие защиты прав в этой сфере.
Инвестиционная группа MGX из Абу-Даби вложила 2 млрд долларов в Binance. Сделка укрепит позиции Binance в ОАЭ, где у компании около 1000 сотрудников.
Биткойн упал на 2,4% до $80 289 после объявления Трампом о национальном криптовалютном резерве. Другие криптовалюты также демонстрируют падение, включая ETH, XRP, Solana и Cardano.
Биткойн упал на 11% до $82,300 после объявления Трампом о создании национального резерва криптовалют. Ethereum, Solana и другие криптовалюты также понесли значительные потери на фоне новых торговых пошлин.
Указ Трампа о создании стратегического резерва биткойнов из конфискованных активов разочаровал инвесторов. BTC упал до $84 717, а основные альткойны потеряли от 3.4% до 7.8% стоимости.
Президент США подписал указ о создании резерва биткойнов из конфискованной криптовалюты. Биткойны будут храниться как "цифровое золото" в финансовых резервах страны.
Криптовалютный рынок растет после отложенного Трампом введения пошлин на автомобили из Канады и Мексики. Биткойн подорожал на 3,7% за сутки, а акции криптокомпаний также показывают значительный рост.
Биткойн вырос на 3,4% до $87,103 после резких колебаний на этой неделе. Рост произошел на фоне надежд на снижение торговых тарифов Трампом, хотя президент США не раскрыл деталей своих криптовалютных планов.
Дональд Трамп анонсировал включение Bitcoin, Ethereum, Ripple, Solana и Cardano в новый Стратегический крипторезерв США. После заявления курсы упомянутых криптовалют показали значительный рост - от 10% до 63%.
Цены на нефть Brent и WTI снижаются из-за экономической неопределенности и новых тарифных угроз США. ОПЕК+ рассматривает возможность изменения объемов добычи на фоне отмены лицензии Chevron в Венесуэле.
SEC объявила, что мемкоины не считаются ценными бумагами из-за отсутствия генерации дохода. Комиссия классифицирует их как предметы коллекционирования, используемые для развлечений и социального взаимодействия.
Биткоин упал на 21% от пика 20 января, а общая капитализация рынка уменьшилась на $1 трлн. Инвесторы разочарованы отсутствием четкой криптовалютной политики Трампа и угрозой новых пошлин.
Криптобиржа Bybit опубликовала результаты экспертизы взлома на сумму 1,46 млрд долларов. ФБР подтвердило причастность северокорейской хакерской группировки Lazarus Group к атаке через скомпрометированный Safe-кошелек.
Биткоин достиг 6-недельного минимума из-за заявления Трампа о новых тарифах и хакерской атаки на биржу Bybit с потерей $1,5 млрд. Криптовалютный рынок демонстрирует общее падение, включая Ethereum, XRP и другие альткоины.
Спотовое золото подорожало на 0,5% до $2912,81 за унцию на азиатских торгах во вторник. Рост происходит на фоне неопределенности относительно торговых тарифов и процентных ставок США.
Киберполиция предупреждает об опасности перевыпуска SIM-карт без ведома владельца. Предоставлено 6 советов по защите от мошеннических схем, включая запрет удаленного перевыпуска и использование отдельного номера для финансовых операций.
5 марта 2025 года Trustee Plus представит обновленную версию криптокошелька с революционным функционалом. Компания уже запустила тестирование с фокус-группой и создала специальный веб-ресурс для будущего релиза.
Спотовое золото выросло на 0,5% до $2,918. 70 за унцию на азиатских торгах, приближаясь к рекордному максимуму. Рост произошел на фоне ослабления доллара и новых торговых пошлин от Трампа.
Законопроект о легализации криптовалют в Украине готов к рассмотрению в Верховной Раде. Документ базируется на европейских нормах MiCA и предусматривает создание прозрачного рынка виртуальных активов.
Джеймс Хауэллс рассматривает возможность приобретения свалки в Ньюпорте, где находится его жесткий диск с 8000 биткоинами. После проигрыша в суде это единственный способ получить доступ к криптовалюте стоимостью 31 млрд грн.
Биткоин прибавил 1,3% и достиг $98 435 из-за новых торговых тарифов США и ожидания данных по инфляции. Большинство альткоинов также выросли, с Cardano во главе, показавшим скачок на 15,5%.
Золото достигло исторического максимума в $2942 за унцию на фоне изменений в торговой политике США. Рост произошел из-за покупок центробанков и поиска инвесторами «безопасной гавани».
Биткоин вырос на 1,3% после падения, достигнув $97 873, на фоне ожидания новых данных по инфляции в США. Strategy приобрела дополнительные 7 633 BTC за $742,4 млн, увеличив свои активы до 478 740 BTC.
Биткоин снизился на 1,6% до $96 723,5 на фоне заявления Трампа о новых тарифах и глобальной нестабильности. Альткоины понесли еще большие потери: Эфир упал на 5,4%, XRP - на 7,1%.