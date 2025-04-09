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На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский
17:29 • 25554 просмотра

На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский

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Весенние заморозки: эксперт рассказал, как непогода может повлиять на урожай плодовых деревьев

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Биткоин стабилен, но другие криптовалюты падают из-за пошлин Трампа

Биткоин стабилизировался на фоне ожидания новых пошлин от Трампа, но большинство других криптовалют, таких как XRP, Solana, Cardano и Polygon, потеряли в цене.

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Криптобум среди чиновников: количество деклараций с криптовалютой возросло в 2.2 раза

В 2024 году украинские чиновники подали более 2,1 тысячи деклараций с криптовалютой, что в 2,2 раза больше, чем до большой войны. Больше всего криптовалюту декларируют представители силовых структур.

политика • 2 апреля, 06:29 • 19166 просмотра

США рискуют потерять экономическое преимущество доллара из-за биткоина - BlackRock

Гендиректор BlackRock Ларри Финк предупредил, что США могут потерять преимущество доллара перед биткоином, если не будут контролировать госдолг. Токенизированные фонды будут популярны, как ETF.

Экономика • 1 апреля, 07:00 • 30482 просмотра

Белый дом не исключил использование золотых резервов для покупки биткойнов

Высокопоставленный чиновник Белого дома намекнул на возможность использования золотых запасов США для приобретения большего количества биткойнов. Инициатива может стать нейтральной для бюджета.

Экономика • 26 марта, 15:02 • 24256 просмотра

россия использует Bitcoin и USDT для внешней торговли нефтью

Российские компании используют криптовалюты, такие как Bitcoin и USDT, для обхода санкций во внешней торговле нефтью с Китаем и Индией. Криптовалюта помогает конвертировать юани и рупии в рубли.

Экономика • 14 марта, 11:38 • 12198 просмотра

Telegram Wallet внедряет функции торговли, доходности и расширяет предложение криптовалют

Telegram Wallet расширяет возможности, позволяя покупать, продавать и хранить криптовалюту без депозитов. Кошелек поддерживает Toncoin, Bitcoin, USDT и Notcoin.

Экономика • 13 марта, 14:16 • 16035 просмотра
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Легализация криптовалюты позволит получить дополнительный источник наполнения госбюджета - экономист

Экономист Андрей Новак считает, что легализация криптовалют в Украине может стать дополнительным источником наполнения бюджета. Эксперты указывают на правовую неопределенность и отсутствие защиты прав в этой сфере.

Экономика • 13 марта, 13:40 • 126321 просмотра

MGX из Абу-Даби вложила в Binance $2 млрд криптоинвестиций

Инвестиционная группа MGX из Абу-Даби вложила 2 млрд долларов в Binance. Сделка укрепит позиции Binance в ОАЭ, где у компании около 1000 сотрудников.

Экономика • 13 марта, 06:47 • 15593 просмотра

Биткойн падает ниже $80 000: что происходит на крипторынке после заявлений Трампа

Биткойн упал на 2,4% до $80 289 после объявления Трампом о национальном криптовалютном резерве. Другие криптовалюты также демонстрируют падение, включая ETH, XRP, Solana и Cardano.

Экономика • 11 марта, 09:48 • 18721 просмотра

Биткойн обвалился после решения Трампа о создании криптовалютного резерва

Биткойн упал на 11% до $82,300 после объявления Трампом о создании национального резерва криптовалют. Ethereum, Solana и другие криптовалюты также понесли значительные потери на фоне новых торговых пошлин.

Экономика • 10 марта, 09:12 • 19102 просмотра

Рынок криптовалют падает, несмотря на созданный в США резерв биткойнов

Указ Трампа о создании стратегического резерва биткойнов из конфискованных активов разочаровал инвесторов. BTC упал до $84 717, а основные альткойны потеряли от 3.4% до 7.8% стоимости.

Экономика • 7 марта, 14:26 • 29807 просмотра

Трамп создает стратегический резерв биткойнов

Президент США подписал указ о создании резерва биткойнов из конфискованной криптовалюты. Биткойны будут храниться как "цифровое золото" в финансовых резервах страны.

Новости Мира • 7 марта, 04:52 • 24448 просмотра

Биткойн превысил $90 тыс. после решения Трампа по автомобильным пошлинам

Криптовалютный рынок растет после отложенного Трампом введения пошлин на автомобили из Канады и Мексики. Биткойн подорожал на 3,7% за сутки, а акции криптокомпаний также показывают значительный рост.

Экономика • 6 марта, 08:52 • 12064 просмотра

Биткойн достиг $87 тыс. на фоне ожиданий по тарифной политике Трампа

Биткойн вырос на 3,4% до $87,103 после резких колебаний на этой неделе. Рост произошел на фоне надежд на снижение торговых тарифов Трампом, хотя президент США не раскрыл деталей своих криптовалютных планов.

Экономика • 5 марта, 07:53 • 19932 просмотра

Трамп объявил о создании Стратегического крипторезерва США

Дональд Трамп анонсировал включение Bitcoin, Ethereum, Ripple, Solana и Cardano в новый Стратегический крипторезерв США. После заявления курсы упомянутых криптовалют показали значительный рост - от 10% до 63%.

Экономика • 2 марта, 22:19 • 47037 просмотра

Цены на нефть упали: в чем проблема

Цены на нефть Brent и WTI снижаются из-за экономической неопределенности и новых тарифных угроз США. ОПЕК+ рассматривает возможность изменения объемов добычи на фоне отмены лицензии Chevron в Венесуэле.

Экономика • 28 февраля, 10:17 • 110336 просмотра

Комиссия по ценным бумагам США заявляет, что мемкоины не являются финансовыми ценными бумагами

SEC объявила, что мемкоины не считаются ценными бумагами из-за отсутствия генерации дохода. Комиссия классифицирует их как предметы коллекционирования, используемые для развлечений и социального взаимодействия.

Новости Мира • 28 февраля, 09:19 • 22902 просмотра

Биткоин упал на 21% после выборов Трампа: сколько потерял рынок

Биткоин упал на 21% от пика 20 января, а общая капитализация рынка уменьшилась на $1 трлн. Инвесторы разочарованы отсутствием четкой криптовалютной политики Трампа и угрозой новых пошлин.

Экономика • 28 февраля, 07:54 • 30862 просмотра

Невероятное ограбление на криптобирже Bybit: миллиарды были украдены через взлом безопасного кошелька - экспертиза

Криптобиржа Bybit опубликовала результаты экспертизы взлома на сумму 1,46 млрд долларов. ФБР подтвердило причастность северокорейской хакерской группировки Lazarus Group к атаке через скомпрометированный Safe-кошелек.

Новости Мира • 27 февраля, 07:53 • 27452 просмотра

Биткоин обвалился до 6-недельного минимума: какова причина

Биткоин достиг 6-недельного минимума из-за заявления Трампа о новых тарифах и хакерской атаки на биржу Bybit с потерей $1,5 млрд. Криптовалютный рынок демонстрирует общее падение, включая Ethereum, XRP и другие альткоины.

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Мировые цены на золото растут, несмотря на стабилизацию курса доллара

Спотовое золото подорожало на 0,5% до $2912,81 за унцию на азиатских торгах во вторник. Рост происходит на фоне неопределенности относительно торговых тарифов и процентных ставок США.

Экономика • 18 февраля, 07:47 • 28132 просмотра

Как защитить свою SIM-карту и финансовые данные: важные советы против действий мошенников

Киберполиция предупреждает об опасности перевыпуска SIM-карт без ведома владельца. Предоставлено 6 советов по защите от мошеннических схем, включая запрет удаленного перевыпуска и использование отдельного номера для финансовых операций.

Технологии • 17 февраля, 15:41 • 37565 просмотра

Trustee Plus готовит прорывное обновление и откроет новую эпоху в цифровых финансах

5 марта 2025 года Trustee Plus представит обновленную версию криптокошелька с революционным функционалом. Компания уже запустила тестирование с фокус-группой и создала специальный веб-ресурс для будущего релиза.

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Цены на золото растут, приближаясь к рекордным максимумам

Спотовое золото выросло на 0,5% до $2,918. 70 за унцию на азиатских торгах, приближаясь к рекордному максимуму. Рост произошел на фоне ослабления доллара и новых торговых пошлин от Трампа.

Экономика • 13 февраля, 13:39 • 38317 просмотра
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Украина готовится легализовать криптовалюту: что изменится для бизнеса и граждан

Законопроект о легализации криптовалют в Украине готов к рассмотрению в Верховной Раде. Документ базируется на европейских нормах MiCA и предусматривает создание прозрачного рынка виртуальных активов.

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Британец планирует купить свалку, чтобы найти биткоины на $31 млрд

Джеймс Хауэллс рассматривает возможность приобретения свалки в Ньюпорте, где находится его жесткий диск с 8000 биткоинами. После проигрыша в суде это единственный способ получить доступ к криптовалюте стоимостью 31 млрд грн.

Новости Мира • 11 февраля, 12:07 • 30246 просмотра

Биткоин растет на фоне осторожности рынка из-за тарифов Трампа и ожидаемых данных по инфляции

Биткоин прибавил 1,3% и достиг $98 435 из-за новых торговых тарифов США и ожидания данных по инфляции. Большинство альткоинов также выросли, с Cardano во главе, показавшим скачок на 15,5%.

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Золото выросло на 63% за год и снова обновило исторический максимум - Reuters

Золото достигло исторического максимума в $2942 за унцию на фоне изменений в торговой политике США. Рост произошел из-за покупок центробанков и поиска инвесторами «безопасной гавани».

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Биткоин восстанавливается после падения, но остается под давлением экономической нестабильности

Биткоин вырос на 1,3% после падения, достигнув $97 873, на фоне ожидания новых данных по инфляции в США. Strategy приобрела дополнительные 7 633 BTC за $742,4 млн, увеличив свои активы до 478 740 BTC.

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Биткоин падает вторую неделю подряд на фоне глобальной нестабильности

Биткоин снизился на 1,6% до $96 723,5 на фоне заявления Трампа о новых тарифах и глобальной нестабильности. Альткоины понесли еще большие потери: Эфир упал на 5,4%, XRP - на 7,1%.

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