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В Нидерландах стартовала Bitcoin Amsterdam 2026: о чём говорят участники на фоне падения биткоина

Киев • УНН

 • 4582 просмотра

В Нидерландах стартовала Bitcoin Amsterdam 2026, где обсуждают регулирование, банки, безопасность и инвестиции. Биткоин подешевел до $75 468.

В Нидерландах стартовала Bitcoin Amsterdam 2026: о чём говорят участники на фоне падения биткоина

В Нидерландах 5 ноября началась Bitcoin Amsterdam 2026 — международная конференция, которую организаторы называют крупнейшим в Европе мероприятием, посвящённым биткоину. В течение двух дней представители финансовых учреждений, инвесторы, разработчики и предприниматели будут обсуждать будущее цифрового актива, его регулирование в ЕС, использование банками и защиту средств. 

О том, какие вопросы оказались в центре дискуссий, что уже заявили участники конференции и чего ожидать от второго дня Bitcoin Amsterdam 2026, рассказывает УНН.

Конференция проходит 5–6 ноября в комплексе SugarFactory в Халфвеге неподалёку от Амстердама. Её проводит компания BTC Inc., известная международной серией Bitcoin Conference. Мероприятие организуют уже пятый год подряд, а центральной темой остаётся именно биткоин, а не весь рынок криптовалют.

По информации организаторов, двухдневная программа предусматривает более 60 выступлений, панельных дискуссий, практических занятий и бесед с экспертами. Основные дискуссии распределены между несколькими сценами, в частности Treasury Stage, Orange Stage и Proof-of-Work Stage. Накануне основной конференции, 4 ноября, в Pakhuis de Zwijger был запланирован отдельный Bitcoin for Corporations Symposium. Его программа касалась корпоративных резервов, правил MiCA и институциональных инвестиций.

Первые сообщения с конференции: какими они были 

Нидерландское издание Block #9, журналисты которого работают на месте, сообщило, что утром 5 ноября выставочная зона выглядела спокойнее, чем в прошлом году. По наблюдениям корреспондентов, посетителей и коммерческих стендов было заметно меньше. В то же время программа выступлений оставалась насыщенной: в ней обсуждались финансовая независимость, государственное регулирование, защита конфиденциальности и конкуренция за инвестиционный капитал.

Биткоин, банки и европейское регулирование

Одно из главных направлений программы — отношения рынка криптовалют с традиционной финансовой системой. Среди участников дискуссии об изменении финансовых услуг заявлены представитель Coinbase в Европе Кит Гроуз, специалист Rabobank по цифровым активам Мартен ван дер Нордаа и руководитель соответствующего направления швейцарского Luzerner Kantonalbank Серж Каулиц. Они должны были обсудить, как банки и другие финансовые компании адаптируются к новым технологиям и потребностям клиентов.

Отдельное внимание уделили правилам Европейского союза. В программу 5 ноября вошла дискуссия о директиве DAC8, которая касается налоговой прозрачности операций с криптоактивами. Новые правила применяются с 1 января 2026 года. Они предусматривают сбор определённой информации об операциях клиентов поставщиками услуг с криптовалютами и обмен этими данными между налоговыми органами стран ЕС. Первый отчётный период охватывает 2026 год, а передача отчётности предусмотрена в 2027 году.

В то же время европейский регламент MiCA устанавливает требования к деятельности поставщиков услуг с криптоактивами. Общеевропейский крайний срок переходного периода завершился 1 июля 2026 года. Таким образом, вопросы лицензирования, защиты клиентов и отчётности всё больше влияют на условия работы компаний в Европе.

Инвестиции, искусственный интеллект и безопасность

На одной из панелей первого дня было заявлено обсуждение того, может ли инвестиционный капитал переходить из компаний, связанных с искусственным интеллектом, обратно в биткоин. Среди участников — руководитель европейских исследований Bitwise Андре Драгош, аналитик Мэтт Кросби и инвестиционный специалист Михаэль ван де Поппе.

Технологический блок посвятили практическим вопросам безопасности. Участники рассматривают самостоятельное хранение биткоинов без передачи контроля централизованным платформам, защиту оборудования и сетей, а также возможность использования современных моделей искусственного интеллекта для поиска уязвимостей программного обеспечения.

Что заявили организаторы и участники мероприятия

Руководитель мероприятий BTC Inc. Джастин Дучин в интервью CryptoFocus, записанном 5 ноября на конференции, объяснил, что биткоин объединяет аудиторию, однако тематика встреч давно вышла за пределы исключительно криптовалютных вопросов. По его словам, на сценах и во время профессионального общения обсуждаются темы искусственного интеллекта, децентрализованных финансов, торговли и других отраслей экономики. Дучин также отметил, что участие в конференциях не обязательно зависит от текущего курса актива. Люди приезжают за новыми знаниями, деловыми контактами, возможностями для инвестирования и личным общением.

О проблемах майнинговой индустрии рассказал директор по продукту приложения Bitcoinist Фред Форсберг. В разговоре с CryptoFocus он заявил о большом количестве недобросовестных участников рынка и важности личной коммуникации для формирования доверия. Форсберг представил модель аренды вычислительных мощностей удалённых майнинговых устройств. Это описание коммерческого сервиса, а не независимая оценка его доходности или безопасности.

Биткоин дешевеет на фоне распродаж на рынке

Параллельно с началом конференции 5 ноября наблюдалось снижение стоимости биткоина. По данным Bitcoin.com News со ссылкой на торги Bitstamp, после максимума 4 ноября на уровне 81 105 долларов цена криптовалюты опустилась до 76 059 долларов. Впоследствии издание сообщило о снижении до 75 468 долларов за монету.

Падение связывают с общей слабостью технологического сектора на американском фондовом рынке, в частности акций производителей полупроводников. 

Что произойдёт 6 ноября

Второй день конференции будет посвящён будущему инвестиций, истории европейской денежной системы, развитию технологий и управлению цифровыми активами. Среди запланированных мероприятий — дискуссии об институциональных инвестициях, рисках самостоятельного хранения биткоина, контроле над оборудованием для майнинга и обновлениях программного обеспечения Bitcoin Core.

Одним из главных событий организаторы называют выступление основателя и генерального директора платёжной компании Strike Джека Маллерса. Его доклад на главной сцене запланирован на 16:15 по местному времени, то есть на 17:15 по Киеву. Ранее он должен провести отдельную беседу с ведущим Робертом Бридлавом о мировой экономике, биткоине и финансовой самостоятельности.

Александра Василенко

ЭкономикаТехнологиипубликации
ИИ (искусственный интеллект)
Биткойн
Европейский Союз
Европа
Нидерланды