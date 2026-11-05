У Нідерландах стартувала Bitcoin Amsterdam 2026: про що говорять учасники на тлі падіння біткоїна

У Нідерландах 5 листопада розпочалася Bitcoin Amsterdam 2026 — міжнародна конференція, яку організатори називають найбільшою в Європі подією, присвяченою біткоїну. Протягом двох днів представники фінансових установ, інвестори, розробники та підприємці обговорюватимуть майбутнє цифрового активу, його регулювання в ЄС, використання банками та захист коштів.

Які питання опинилися в центрі дискусій, про що вже заявили учасники конференції та чого очікувати від другого дня Bitcoin Amsterdam 2026, розповідає УНН.

Конференція відбувається 5–6 листопада у комплексі SugarFactory у Халфвезі неподалік Амстердама. Її проводить компанія BTC Inc., відома міжнародною серією Bitcoin Conference. Захід організовують п’ятий рік поспіль, а центральною темою залишається саме біткоїн, а не весь ринок криптовалют.

За інформацією організаторів, дводенна програма передбачає понад 60 виступів, панельних дискусій, практичних занять та розмов з експертами. Основні дискусії розподілені між кількома сценами, зокрема Treasury Stage, Orange Stage та Proof-of-Work Stage. Напередодні основної конференції, 4 листопада, у Pakhuis de Zwijger був запланований окремий Bitcoin for Corporations Symposium. Його програма стосувалася корпоративних резервів, правил MiCA та інституційних інвестицій.

Перші повідомлення з конференції: які вони

Нідерландське видання Block #9, журналісти якого працюють на місці, повідомило, що вранці 5 листопада виставкова зона виглядала спокійнішою, ніж торік. За спостереженнями кореспондентів, відвідувачів і комерційних стендів було помітно менше. Водночас програма виступів залишалася насиченою: у ній обговорювали фінансову незалежність, державне регулювання, захист приватності та конкуренцію за інвестиційний капітал.

Біткоїн, банки та європейське регулювання

Один із головних напрямів програми — відносини криптовалютного ринку з традиційною фінансовою системою. Серед учасників дискусії про зміну фінансових послуг заявлені представник Coinbase у Європі Кіт Гроуз, фахівець Rabobank з цифрових активів Мартен ван дер Нордаа та керівник відповідного напряму швейцарського Luzerner Kantonalbank Серж Кауліц. Вони мали обговорити, як банки та інші фінансові компанії пристосовуються до нових технологій і потреб клієнтів.

Окрему увагу приділили правилам Євросоюзу. До програми 5 листопада увійшла дискусія про директиву DAC8, яка стосується податкової прозорості операцій із криптоактивами. Нові правила застосовуються з 1 січня 2026 року. Вони передбачають збирання визначеної інформації про операції клієнтів постачальниками криптовалютних послуг та обмін цими даними між податковими органами країн ЄС. Перший звітний період охоплює 2026 рік, а передавання звітності передбачене у 2027-му.

Водночас європейський регламент MiCA встановлює вимоги до діяльності постачальників послуг із криптоактивами. Загальноєвропейський граничний термін перехідного періоду завершився 1 липня 2026 року. Таким чином, питання ліцензування, захисту клієнтів та звітування дедалі більше впливають на умови роботи компаній у Європі.

Інвестиції, штучний інтелект і безпека

На одній із панелей першого дня було заявлено обговорення того, чи може інвестиційний капітал переходити з компаній, пов’язаних зі штучним інтелектом, назад у біткоїн. Серед учасників — керівник європейських досліджень Bitwise Андре Драгош, аналітик Метт Кросбі та інвестиційний фахівець Міхаель ван де Поппе.

Технологічний блок присвятили практичним питанням безпеки. Учасники розглядають самостійне зберігання біткоїнів без передачі контролю централізованим платформам, захист обладнання та мереж, а також можливість використання сучасних моделей штучного інтелекту для пошуку вразливостей програмного забезпечення.

Що заявили організатори та учасники заходу

Керівник заходів BTC Inc. Джастін Дучин в інтерв’ю CryptoFocus, записаному 5 листопада на конференції, пояснив, що біткоїн об’єднує аудиторію, однак тематика зустрічей давно вийшла за межі суто криптовалютних питань. За його словами, на сценах та під час професійного спілкування порушують теми штучного інтелекту, децентралізованих фінансів, торгівлі й інших галузей економіки. Дучин також зазначив, що участь у конференціях не обов’язково залежить від поточного курсу активу. Люди приїжджають за новими знаннями, діловими контактами, можливостями для інвестування та особистим спілкуванням.

Про проблеми майнінгової індустрії розповів директор із продукту застосунку Bitcoinist Фред Форсберг. У розмові з CryptoFocus він заявив про велику кількість недобросовісних учасників ринку та важливість особистої комунікації для формування довіри. Форсберг представив модель оренди обчислювальних потужностей віддалених майнінгових пристроїв. Це опис комерційного сервісу, а не незалежна оцінка його дохідності чи безпеки.

Біткоїн дешевшає на тлі розпродажів на ринку

Паралельно з початком конференції 5 листопада спостерігалося зниження вартості біткоїна. За даними Bitcoin.com News із посиланням на торги Bitstamp, після максимуму 4 листопада на рівні 81 105 доларів ціна криптовалюти опустилася до 76 059 доларів. Згодом видання повідомило про зниження до 75 468 доларів за монету.

Падіння пов’язують із загальною слабкістю технологічного сектору на американському фондовому ринку, зокрема акцій виробників напівпровідників.

Що відбудеться 6 листопада

Другий день конференції буде присвячений майбутньому інвестицій, історії європейської грошової системи, розвитку технологій та управлінню цифровими активами. Серед запланованих подій — дискусії про інституційні інвестиції, ризики самостійного зберігання біткоїна, контроль над обладнанням для майнінгу та оновлення програмного забезпечення Bitcoin Core.

Однією з головних подій організатори називають виступ засновника і генерального директора платіжної компанії Strike Джека Маллерса. Його доповідь на головній сцені запланована на 16:15 за місцевим часом, тобто на 17:15 за Києвом. Раніше він має провести окрему розмову з ведучим Робертом Брідлавом про світову економіку, біткоїн та фінансову самостійність.